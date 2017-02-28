Рабочие жалуются на беспредел и невыплату зарплаты, руководство оправдывается. ВашГород.Новокузнецк разбирался в ситуации.

В редакцию ВашГород.ру обратился новокузнечанин Илья Камнев — сотрудник парка «Топольники», попавший под сокращение.

Управлять парком «Топольники-2» администрация доверила организации «Кузнецкая сечь», чтобы навести в нём порядок. Однако, по словам горожанина, пока там царит полный беспредел, а «Кузнецкая сечь» не может навести порядок, не то что на территории, но и у себя в организации.

«Работники парка „Топольники-2“ под их руководством не получают зарплату по нескольку месяцев, людям не на что покупать себе еду и кормить голодных детей Рабы по социальной лестнице были выше, так как их хозяин хотя бы кормил и одевал», — пояснил горожанин.

Камнев рассказал, что на данный момент уже является бывшим сотрудником, поскольку его недавно сократили. Однако он, как и некоторые другие работники, решившие уйти, до сих пор не получили деньги, ещё и не могут забрать свои трудовые книжки.

Бывшие сотрудники поясняют, что руководство ссылается на факт хищения инвентаря: мангалов, бензопил. Поэтому пока идёт расследование не может подписать обходной лист и, соответственно, вернуть трудовые. А дальше, как предполагают сотрудники, руководство намерено списать на них факт кражи, чтобы не выплачивать зарплату.

При этом, как поясняет Илья Камнев, зарплату не выплачивают некоторым уже на протяжении нескольких месяцев. Страдают не только простые работники: разнорабочие и сторожа, но и административный персонал — сотрудники кадровой службы.

Также разнорабочие «Топольников-2» рассказали, что вместо положенных восьми часов работали сверх нормы по просьбе руководства. Им, конечно, пообещали надбавку за переработку. Однако никаких премиальных, как и зарплаты за несколько месяцев, до сих пор нет.

Чтобы восстановить справедливость, Илья Камнев обратился в редакцию ВашГород.ру.

Кроме всего прочего, он предложил рассмотреть вопрос о передаче «Топольников-2» комитету по спорту и туризму, чтобы его сотрудники наконец-то навели порядок.

«Администрация парка поставила на въезде шлагбаум, чтобы брать плату за проезд. Заплатил и делай, что хочешь, здесь вы увидите пьянство, наркотики и один разврат для полного морального разложения общества. Работники парка не в силах справиться с этим безобразием и обеспечить должный порядок. Получается, так называемый культурный парк Новокузнецку не нужен», — написал Илья Камнев.

В администрации Новокузнецка ВашГород.ру подтвердили, что парк «Топольники-2», расположенный на территории Кузнецкого района, курируется Кемеровской региональной общественной организацией социально-экономического и культурного развития «Кузнецкая Сечь».

Также власти пояснили, что общественная организация занимается облагораживанием данной территории. Например, за период с апреля по сентябрь 2017 года с территории парка было вывезено около 250 тонн мусора. За это время «Кузнецкая сечь» организовала более 10 субботников.

Организация в дальнейшем планирует провести ряд мероприятий по улучшению парковой зоны «Топольники-2»: спил аварийных деревьев, организация пляжной зоны в летний период времени, устройство мест отдыха у воды.

При этом передать парковую зону в ведение комитета по физической культуре, спорту и туризму города Новокузнецка не представляется возможным, так как «Топольники-2» расположены на территории Кузнецкого района.

«В положении комитета не предусмотрено содержание и финансирование данной зоны, однако периодически проводятся ряд совместных мероприятий при поддержке администрации Кузнецкого района и комитета по физической культуре, спорту и туризму города Новокузнецка», — объяснили в ведомстве.

Что касается трудового спора — невыплаты зарплаты и удержания трудовых книжек: в мэрии не обладают полномочиями решать такие конфликты. Они рассматриваются комиссией по трудовым спорам или в судах РФ.

Председатель общественной организации «Кузнецкая сечь» Владимир Таращено пояснил, что они хотят восстановить «Топольники-2» и дать парку вторую жизнь, поскольку в 60-х годах на этом месте был красивый благоустроенный городской парк, от которого не осталось и следа.

Именно для этого на въезде в парк и поставили шлагбаум, чтобы ограничить проезд машин, везущих бытовой мусор и сваливающих его там. Поскольку, как пояснил Таращенко, нерадивые новокузнечане свозят туда мусор и выбрасывают его в лесу. Поэтому проехать на территорию можно только с целью отдыха.

«При въезде в парковую зону висит баннер, на котором написано, что въезд на территорию бесплатный. Но если вы желаете пожертвовать на развитие парка, то мы будем только рады. А такого, что вы не заплатили, поэтому не проедете на территорию — никогда не было», — пояснил председатель «Кузнецкой сечи».

Деньги, собранные с въезда на территорию, идут на повседневные нужны — купить бензин, наточить цепи на бензопилы, вывезти мусор.

Однако Владимир Таращенко пояснил, что не может ручаться за всех работников парка, возможно, некоторые и взимали с проезжающих плату в обязательном порядке.

Все средства на благоустройство выделяются инвесторами, в свою очередь организация готова предоставить полный отчёт о потраченных деньгах.

По поводу пьянства и распространения наркотиков на территории парка представитель «Кузнецкой сечи» пояснил следующее.

«На территории „Топольников-2“ делают закладки, мы это не отрицаем. Но этому, конечно, никак не способствуем, а, наоборот, боремся с проблемой. Начали работать с наркоконтролем», — рассказал Владимир Таращенко.

Более того, никакого алкоголя на территории парка не продавали. Поскольку это опасно для самих купающихся. За лето сотрудники парка спасли около 30 утопающих. Конечно, люди приносят спиртное с собой. Но препятствовать этому «Кузнецкая сечь» никак не может.

На наш вопрос, почему бывшие и настоящие работники парка «Топольники-2» не могут получить зарплату и трудовые, ответили, что общественная организация «Кузнецкая сечь» не имеет к финансовым вопросам никакого отношения.

На территории парка работают волонтёры — члены общественной организации «Кузнецкая сечь», а также есть наёмные сотрудники — охранники и разнорабочие. Их принимает на работу компания «Мидгард Технолоджи», именно с ней все сотрудники «Топольников-2» заключают договор, ответственность за исполнение финансовых обязательств несёт также эта компания, пояснил представитель общественной организации.

«У нас с „Мидгард Технолоджи“ договор. Это кадровое агентство, которое ищет и предоставляет работников. И трудоустраивают их в компанию „Мидгард Технолоджи“. К их трудовым контактам мы как общественная организация никакого отношения не имеем», — пояснил Таращенко.

Вот только в беседе с ВашГород.ру Владимир Таращенко умолчал, что сам имеет отношение к «Мидгард Технолоджи». По данным ЕГРЮЛ, учредителями «Мидгард Технолоджи» являются Дмитрий Леликов (один из соучредителей «Кузнецкой сечи») и компания «Ресурс-Капитал», гендиректором которой является Таращенко.

По поводу же сокращения Ильи Камнева и массовых увольнений Таращенко пояснил, что факт хищения на территории парка действительно был. Пропали мангал, пилы и топоры.

Сейчас ведётся внутреннее разбирательство. Представитель «Кузнецкой сечи» предполагает, что когда нерадивые работники узнали о ревизии, сами решили уйти, чтобы избежать ответственности.

По мнению Владимира Таращенко, причиной таких обвинений со стороны Ильи Камнева стала личная неприязнь.

Также он пояснил, что юристы уже готовят письмо в правоохранительные органы о возбуждении дела по статье «Клевета».

Илья Камнев в свою очередь рассказал, что сейчас он и еще несколько бывших сотрудников готовят документы для обращения в суд. Сейчас коллективный иск планируют подать более 10 человек.