Итоги летней оздоровительной кампании обсудили в областной администрации.

Замгубернатора Елена Пахомова рассказала, что за лето 2017 года более 200 000 кузбасских детей отдохнули в оздоровительных лагерях. При этом около 18 000 выехали за пределы Кемеровской области.

На эти цели выделили 1,6 млрд рублей. Также Пахомова пояснила, что этим летом количество отдохнувших в оздоровительных учреждениях детей выросло на 1,5% по сравнению с прошлым годом. В 2017 году почти две трети кузбасских детей (65,4%) смогли отдохнуть в лагере.

Кузбасские школьники этим летом побывали на Алтае, Кавказе, в Абхазии, Крыму, Красноярском и Краснодарском крае. А также посетили известные федеральные центры «Артек», «Орлёнок», «Океан» и побывали на Байконуре.

Кроме того, юные кузбассовцы в очередной раз приняли участие в поисковых экспедициях на местах боёв Великой Отечественной войны в Калужской, Новгородской, Тверской областях и Республике Карелия.

Поскольку, принимая детей в оздоровительный лагерь, ответственность на себя берут его работники, то стоит особое внимание уделить подготовке кадров для оздоровительных организаций региона, пояснили в администрации.

В ведомстве рассказали, что в опорном вузе области — КемГУ — с этого года в учебные планы будущих педагогов включили специальность «Основы вожатской деятельности».

Отныне и летняя практика у студентов будет проходить в лагерях.



А Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий реализует программу «Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма».