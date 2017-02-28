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Здоровый город

В Кузбассе на летний отдых детей в лагерях потратили более 1,6 млрд рублей

Сегодня 07:20
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gidmuzyk.ru

Итоги летней оздоровительной кампании обсудили в областной администрации.

Замгубернатора Елена Пахомова рассказала, что за лето 2017 года более 200 000 кузбасских детей отдохнули в оздоровительных лагерях. При этом около 18 000 выехали за пределы Кемеровской области.

На эти цели выделили 1,6 млрд рублей. Также Пахомова пояснила, что этим летом количество отдохнувших в оздоровительных учреждениях детей выросло на 1,5% по сравнению с прошлым годом. В 2017 году почти две трети кузбасских детей (65,4%) смогли отдохнуть в лагере.

Кузбасские школьники этим летом побывали на Алтае, Кавказе, в Абхазии, Крыму, Красноярском и Краснодарском крае. А также посетили известные федеральные центры «Артек», «Орлёнок», «Океан» и побывали на Байконуре.

Кроме того, юные кузбассовцы в очередной раз приняли участие в поисковых экспедициях на местах боёв Великой Отечественной войны в Калужской, Новгородской, Тверской областях и Республике Карелия.

Поскольку, принимая детей в оздоровительный лагерь, ответственность на себя берут его работники, то стоит особое внимание уделить подготовке кадров для оздоровительных организаций региона, пояснили в администрации.

В ведомстве рассказали, что в опорном вузе области — КемГУ — с этого года в учебные планы будущих педагогов включили специальность «Основы вожатской деятельности».

Отныне и летняя практика у студентов будет проходить в лагерях.

А Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий реализует программу «Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма».

Комментарии 3
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аватар
£
3 0
Все лагеря поуничтожали, путевки все платные, а нам брешут что 1.6 миллиардов рублей израсходовали.якобы на какой- то мифический отдых каких- то детей. Вот где Прокуратуре и Следсвенному Комитету поле деятельности- куда и кому ушли эти 1.6 млрд. рублей.
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аватар
жека
1 0
Все лагеря поуничтожали, путевки все платные, а нам брешут что 1.6 миллиардов рублей израсходовали.якобы на какой- то мифический отдых каких- то детей. Вот где Прокуратуре и Следсвенному Комитету поле деятельности- куда и кому ушли эти 1.6 млрд. рублей.
И прокуратура и сдедком у одной кормушке и в курсе.... вся страна разворовывается под всеобщий одобрямс.
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толик
0 0
И прокуратура и сдедком у одной кормушке и в курсе.... вся страна разворовывается под всеобщий одобрямс.
Неееееееее..
"В соответствии с распорядком
Начинаем мы утро с зарядки.
Угощают нас вкусным обедом!
Суп и щи мы едим всегда с хлебом!
Кто не ест - мы стыдим.
ПОХУДЕЕШЬ - ему говорим."х/ф "Добро пожаловать..."
Вот,как надо ДОКЛАДЫВАТЬ...)))
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