Жильё в России может резко подорожать, если отменят долевое строительство.
Власти намерены уйти от долевого строительства в пользу проектного финансирования с участием банков. Кроме этого, количество застройщиков может также сократится, а объём возводимого жилья снизится, сообщает domofond.ru.
Ранее заняться разработкой механизма проектного финансирования в области строительства поручил главе Минстроя Михаилу Меню президент Владимир Путин. А глава Минфина Антон Силуанов посоветовал россиянам не участвовать в долевом строительстве.
Также стоит сказать, что вложения в долевое строительство иногда не оправдываются. В России начитывается тысячи обманутых дольщиков, которые потеряли свои деньги из-за банкротства застройщиков.
В качестве страховки от таких случаев создали компенсационный фонд долевого строительства, который уже принимает первые взносы от застройщиков. Размер взноса — 1,2% от цены каждого договора долевого участия.
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