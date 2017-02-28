Жильё в России может резко подорожать, если отменят долевое строительство.

Власти намерены уйти от долевого строительства в пользу проектного финансирования с участием банков. Кроме этого, количество застройщиков может также сократится, а объём возводимого жилья снизится, сообщает domofond.ru.

Ранее заняться разработкой механизма проектного финансирования в области строительства поручил главе Минстроя Михаилу Меню президент Владимир Путин. А глава Минфина Антон Силуанов посоветовал россиянам не участвовать в долевом строительстве.

Также стоит сказать, что вложения в долевое строительство иногда не оправдываются. В России начитывается тысячи обманутых дольщиков, которые потеряли свои деньги из-за банкротства застройщиков.

В качестве страховки от таких случаев создали компенсационный фонд долевого строительства, который уже принимает первые взносы от застройщиков. Размер взноса — 1,2% от цены каждого договора долевого участия.