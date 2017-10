Фотограф Егор Осмольский разбивает все стереотипы о депрессивном Новокузнецке.

Он уверен, что реализовать любую, даже самую дерзкую задумку, можно и у нас. Ради этого не надо уезжать в Москву или другие города миллионники. Сейчас он работает над масштабным проектом «9 кругов ада» (или #new9ka, как привыкли его называть участники) по Данте Алигьери, в котором принять участие может каждый.

Фотограф успешно занимался рекламой и продвижением бизнеса, а также основал творческое объединение TWUK (The World of the Uncle Kaktus — мир дяди Кактуса), а сам себя называет просто общественным деятелем, который старается, чтобы всем было хорошо.

Он многим известен как Кактус (его так прозвали из-за банальной небритости), родился и вырос в Новокузнецке. Изначально хотел стать программистом, потом архитектором, но в итоге выбрал творческий путь.

«Хотел что-то создавать, а главное посмотреть в глаза тому архитектору, который решил сэкономить на трубах и сделал планировку квартир, где туалет рядом с кухней (смеется). Закончил техникум с красным дипломом и двумя тулеевскими премиями за отличную учебу, потом СибГИУ. Даже за несколько лет успел построить пять шахт. Но понял, что это не моё. Потом познакомился с ребятами на радио и на ТВ, сразу меня туда не взяли, спустя какое-то время стали звать работать в этой сфере, но уже сам передумал. А то, что я стал фотографом — это череда случайных знакомств. Непосредственно съёмками я занимаюсь больше девяти лет", — рассказывает наш собеседник.

Новокузнецк — рассадник талантов

Примечательно, но он не разделяет мнение большинства и не стремится покинуть «унылый и безнадёжный» Новокузнецк.

«Я всегда придерживаюсь одного правила — не ищи деньги, ищи возможности. Люди часто едут в Москву, говорят, что там есть деньги. Они и здесь есть. Деньги везде одинаковы. То, что возможности больше даёт столица — тоже спорный вопрос. Сейчас я один такой на весь Новокузнецк, а там таких как я, очень много. Мне нравится мой город. Все почему-то ищут возможности где-то там, но, если ты хочешь творить, делать интересные проекты, ты сможешь их сделать хоть где. А если ты и здесь ничего не добился, то там ты точно ничего не сможешь реализовать. Люди везде одинаковые, только концентрация разная. Вообще, Новокузнецк — это рассадник талантов. Многие уезжают из-за стереотипов и страха в голове, но если ты социально активен, у тебя есть планы и идеи, то ты всегда найдёшь единомышленников, которые помогут реализовать любую идею".

Попасть в ад может каждый

Сейчас все силы Егор Осмольский тратит на реализацию дерзкого проекта «9 кругов ада». Уже более 100 человек приняли в нём участие. Идут съёмки третьего круга.

«Ещё раз подчеркну, проект не коммерческий, поэтому на съёмочной площадке все равны. Каждый может предложить идею, прорабатываем образ все вместе. У нас любят говорить, что в городе нечем заниматься творческим людям. Так кто вам мешает прийти к нам? У нас может участвовать каждый. В аду место найдётся всем, а если модель сильно красивая — замажем (смеется). Сам проект будет в основных ярко-выраженных цветах — красном, синем и зелёном. Картины будут цепляться за мозг вне зависимости, хочешь ли ты это или нет. На подсознании человеческий мозг выхватывает именно эти цвета. Сейчас мы всех персонажей снимаем отдельно, а потом участников ада поселим на девять отдельных картин, размером примерно 3 на 5 метров», — рассказал задумку автор проекта.

Но для такой выставки нужно большое помещение. Сейчас Егор ищет спонсоров, которые могли бы помочь с помещением и финансами.

«К сожалению, наши бизнесмены не готовы инвестировать в творчество местных фотографов», — добавил он.

Мир дяди Кактуса

Мало кто знает, но в Новокузнецке существует целое объединение творческих людей TWUKе (мир дяди Кактуса).

«Периодически мы собираемся и думаем над некоммерческими проектами, за которые нам никто не будет платить деньги. Это, по идее, и есть наше объединение, главная цель которого — найти себе подобных людей, чтобы реализовать интересный проект, любой, самый дерзкий. И вообще, в нашем сообществе мы все стараемся сделать так, чтобы всем было хорошо», — рассказал автор идеи.

Если говорить о мире «Дяди Кактуса», то там есть и коммерческая сторона. Как медийное лицо Егор Осмольский представляет интересы творческих людей, даёт нужные контакты и выступает координатором.

«В этом я имею свой маленький финансовый интерес. Вообще творчество и бизнес очень часто не соотносятся. Многие творческие люди не умеют зарабатывать деньги. А наше объединение помогает. Большинству проще отработать всю жизнь с понедельника по пятницу, а потом благополучно умереть. Но можно жить по-другому. Деньги зарабатывают люди разными способами. Кто-то покупает дорогие смартфоны за 70 тысяч, чтобы сидеть там в социальных сетях и выкладывать фотки. Они не знают, зачем это делают. А я знаю — привлекаю аудиторию единомышленников. Просто у всех разные подходы. Конечно, я зарабатываю не так много, как обо мне думают. Но на жизнь хватает. Да, определённый страх есть. Ведь за один день ты можешь заработать больше, чем коллеги на радио и ТВ за два месяца. А бывают неудачные дни. Раньше меня это мало заботило, а теперь есть ответственность за племянницу, мать".

Егор Осмольский готов использовать любую возможность для продвижения своих проектов. К примеру, выставку «9 кругов ада» он хочет непременно открыть сначала в Новокузнецке, а уж потом поехать с этим дерзким проектом по всей стране.