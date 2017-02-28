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Кузбассовецев предупреждают об опасной стеклоомывающей жидкости

Сегодня 09:15
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
carwheelblog.ru

Кузбассовцев предупреждают о продаже опасной стеклоомывающей жидкости, в составе которой содержится метанол.

Управление Роспотребнадзора по региону обращает на это внимание индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые закупают товар с уровнем метанола выше нормы. В частности, речь идёт о следующих марках:

Стеклоомывающая жидкость должна быть с государственным свидетельством, который говорит о безопасности продукции. Проверить, подлинный ли документ, можно в открытой базе Единого реестра свидетельств о госрегистрации.

Комментарии 10
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хрен с горы
4 10
Какая разница на основе какого спирта моющее средства для ОКОН???
Вы ее не пейте и проблем не будет. Почему в Рашке ее пьют?
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Кстати:
3 2
Так бы и написали: уважаемая интеллигенция, не принимайте вовнутрь данную жидкость, чревато .... .
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Владимир
11 1
а ничего что все кто пользуется этой жидкостью ее вдыхает сидя за рулем
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Седой 14322
4 0
Интересно работает Роспотребнадзор.
Узнал,что фабрика бытовой химии в Кемерово выпускает опасную продукцию и....ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ предпринимателей,закупающих продукцию.
Барыги пожали плечами и продолжили закупать выгодное дешевое предложение.
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Ъ
2 2
КузбассовЕцы... Это кто?
Есть кузбассовцы и кузбассовки.
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-----
3 0
Седой:
Интересно работает Роспотребнадзор.
Узнал,что фабрика бытовой химии в Кемерово выпускает опасную продукцию и....ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ предпринимателей,закупающих продукцию.
Барыги пожали плечами и продолжили закупать выгодное дешевое предложение.
А предупредить нельзя что ли, чтобы не закупали?
Ну а если известно, что выпускается опасная продукция, то это уже дело правохоронительных органов.
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Армянский коммунист
1 0
А предупредить нельзя что ли, чтобы не закупали?
Ну а если известно, что выпускается опасная продукция, то это уже дело правохоронительных органов.
ПравоХОронительных органов,оговорка по Фрейду?
Улыбнуло.
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Андрей
3 0
Spektrol вчера купил с запахом лимона 279р такая вонища стоит,нифига не Лимоном.Сегодня взял Autogleid в Тотале 112р куда удачнее и запаха спирта такого нет.Все это дермище Москва делает для России,как они вобще такое выпускают
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Местный
0 0
КузбассовЕцы... Это кто?
Есть кузбассовцы и кузбассовки.
Ржунемогу :-)
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