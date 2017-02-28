Кузбассовецев предупреждают об опасной стеклоомывающей жидкости
Сегодня 09:15
Кузбассовцев предупреждают о продаже опасной стеклоомывающей жидкости, в составе которой содержится метанол.
Управление Роспотребнадзора по региону обращает на это внимание индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые закупают товар с уровнем метанола выше нормы. В частности, речь идёт о следующих марках:
Стеклоомывающая жидкость должна быть с государственным свидетельством, который говорит о безопасности продукции. Проверить, подлинный ли документ, можно в открытой базе Единого реестра свидетельств о госрегистрации.
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Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
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Вы ее не пейте и проблем не будет. Почему в Рашке ее пьют?
Узнал,что фабрика бытовой химии в Кемерово выпускает опасную продукцию и....ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ предпринимателей,закупающих продукцию.
Барыги пожали плечами и продолжили закупать выгодное дешевое предложение.
Есть кузбассовцы и кузбассовки.
Интересно работает Роспотребнадзор.
Узнал,что фабрика бытовой химии в Кемерово выпускает опасную продукцию и....ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ предпринимателей,закупающих продукцию.
Барыги пожали плечами и продолжили закупать выгодное дешевое предложение.
Ну а если известно, что выпускается опасная продукция, то это уже дело правохоронительных органов.
Ну а если известно, что выпускается опасная продукция, то это уже дело правохоронительных органов.
Улыбнуло.
Есть кузбассовцы и кузбассовки.