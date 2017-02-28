Кузбассовцев предупреждают о продаже опасной стеклоомывающей жидкости, в составе которой содержится метанол.

Управление Роспотребнадзора по региону обращает на это внимание индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые закупают товар с уровнем метанола выше нормы. В частности, речь идёт о следующих марках:

Стеклоомывающая жидкость должна быть с государственным свидетельством, который говорит о безопасности продукции. Проверить, подлинный ли документ, можно в открытой базе Единого реестра свидетельств о госрегистрации.