Российские власти могут направить в регионы 10 миллиардов рублей.

Часть средств пойдёт на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году. Об этом заявил министр труда Максим Топилин, пишет «Российская газета».

Как именно будут распределены деньги, ещё неизвестно. Сейчас этим вопросом занимается Минфин.

Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении зарплат работникам бюджетной сферы с января 2018 года.