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На повышение зарплат бюджетникам хотят выделить миллиарды рублей

Сегодня 09:30
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ptzgovorit.ru

Российские власти могут направить в регионы 10 миллиардов рублей.

Часть средств пойдёт на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году. Об этом заявил министр труда Максим Топилин, пишет «Российская газета».

Как именно будут распределены деньги, ещё неизвестно. Сейчас этим вопросом занимается Минфин.

Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении зарплат работникам бюджетной сферы с января 2018 года.

Комментарии 19
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123
20 6
Перед выборами Вовы стараются "хорошими" себя показать? Не верьте им люди, они только нас грабят. Новые сборы, поборы, налоги ... Россия не развивается, здесь нет перспектив для жизни с таким правительством
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Ратьков Дмитрий
6 3
И куда поднимать ?
И так средняя уже за 32 тыщи перевалила !
Где стабильность ?
Если только из-за вчерашнего броска цены на хлеб - аж 26 рэ стал. Сегодня поди по З6 рэ булка станет.
Газиевичу необходимо срочно вмешиваться в ситуацию !
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Н.
11 29
Перед выборами Вовы стараются "хорошими" себя показать? Не верьте им люди, они только нас грабят. Новые сборы, поборы, налоги ... Россия не развивается, здесь нет перспектив для жизни с таким правительством
А ты почему тогда здесь задержался? Я работаю в бюджетной сфере и отказываться от повышенной зарплаты не собираюсь. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Здравомыслящие люди, реалисты, живут сегодняшним днём. Катаклизмы и кардинальные перемены большинству населения не нужны. Сто лет назад большевики обещали светлое будущее, которое так и не наступило. Миллионы жизней было положено на алтарь революции. Так что шёл бы ты подальше со своей перспективой!:)
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stek
11 14
Перед выборами Вовы стараются "хорошими" себя показать? Не верьте им люди, они только нас грабят. Новые сборы, поборы, налоги ... Россия не развивается, здесь нет перспектив для жизни с таким правительством
У тебя есть конкретные предложения? Давай в студию! Только кандидатуры всяких собчачек, подвальных&Co не рассматриваются.
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бортовой самописец
22 0
Это для того сделано, чтоб бюджетник веселей на выборах работал, и выдал нужный результат.
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Седой 14322
26 2
А ты почему тогда здесь задержался? Я работаю в бюджетной сфере и отказываться от повышенной зарплаты не собираюсь. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Здравомыслящие люди, реалисты, живут сегодняшним днём. Катаклизмы и кардинальные перемены большинству населения не нужны. Сто лет назад большевики обещали светлое будущее, которое так и не наступило. Миллионы жизней было положено на алтарь революции. Так что шёл бы ты подальше со своей перспективой!:)
Десять миллиардов глаза застили?
Ну,так ты очень на повышение не рассчитывай.
В России порядка 30% работают в бюджетной сфере и если разделить обещанную часть (часть!) от обещанных(но еще не перечисленных) на всех страждущих с учетом коэффициента распилинга и расп...динга,когда начальнички себе отвалят полной ложкой и двумя руками,то тебе подкинут "чисто на поржать".И не забудь,что барыги-торгаши,услышав,что тебе "повысили" зарплату первым делом подкинут ценник.
Наверное,с точки зрения "обывателя за занавеской" тихо и незаметно умереть в бедности в своей мышиной норке предпочтительнее,чем восстановить себе и детям достойную жизнь.На то он и серый обыватель.
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бортовой самописец
10 1
А ты почему тогда здесь задержался? Я работаю в бюджетной сфере и отказываться от повышенной зарплаты не собираюсь. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Здравомыслящие люди, реалисты, живут сегодняшним днём. Катаклизмы и кардинальные перемены большинству населения не нужны. Сто лет назад большевики обещали светлое будущее, которое так и не наступило. Миллионы жизней было положено на алтарь революции. Так что шёл бы ты подальше со своей перспективой!:)
да не переживай повысять вам-бюджетникам зарплату на 100р порадуетесь, так и заберут на 300 р. Медведев утвердил повышение тарифов для Кем области на 5,9% , это больше чем для Москвы, там 5,5% . Хорошие перспективы? Давай дальше неси про алтарь революции.
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Дон Хенаро 49321
4 4
Седой:
Десять миллиардов глаза застили?
Ну,так ты очень на повышение не рассчитывай.
В России порядка 30% работают в бюджетной сфере и если разделить обещанную часть (часть!) от обещанных(но еще не перечисленных) на всех страждущих с учетом коэффициента распилинга и расп...динга,когда начальнички себе отвалят полной ложкой и двумя руками,то тебе подкинут "чисто на поржать".И не забудь,что барыги-торгаши,услышав,что тебе "повысили" зарплату первым делом подкинут ценник.
Наверное,с точки зрения "обывателя за занавеской" тихо и незаметно умереть в бедности в своей мышиной норке предпочтительнее,чем восстановить себе и детям достойную жизнь.На то он и серый обыватель.
Замечательные слова....! Жаль не до всех эти истины доходят
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+
13 0
да не переживай повысять вам-бюджетникам зарплату на 100р порадуетесь, так и заберут на 300 р. Медведев утвердил повышение тарифов для Кем области на 5,9% , это больше чем для Москвы, там 5,5% . Хорошие перспективы? Давай дальше неси про алтарь революции.
вы ошибаетесь, заберут еще больше, пока не повысили, это произойдет в 2018 г.( в нашей конторке), повышение з.п. будет на 215р., а за сад уже подняли на 245 р. + сейчас за коммуналку 6% накинут, ой какой ужа! когда там митинги будут? я пойду
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КоляYeti 16026
26 1
У тебя есть конкретные предложения? Давай в студию! Только кандидатуры всяких собчачек, подвальных&Co не рассматриваются.
А сам предлагать не можешь, тока обсерать тот не тот, этот тоже - нечо пенять на других и причитать перед выборами : "хто же как не он, мы фсе погибнем"... Вот после этого " Партия жуликов и воров" со своим идолом жируют, а народ подкармливают прибавкой в 50 рублёв к Дню Дурака 1апреля, из-за таких вот, кому "синица в руках" и "лишь бы не было революции", внуки и правнуки потом не спросят : " Чёж вы жопу от дивана оторвать не могли, жрали эрзац-импортозамещение и были довольны?"
Предлагайте своих кандидатов, "истина познаётся в сравнении", чтобы что-то изменить, не нужно голосовать за идолов, которые всё для арабов, киргизов, Венесуэлы(которой намедни простили 3 млрд.$), а про свой народ вспоминают только перед перевыборами.
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)
3 0
вы ошибаетесь, заберут еще больше, пока не повысили, это произойдет в 2018 г.( в нашей конторке), повышение з.п. будет на 215р., а за сад уже подняли на 245 р. + сейчас за коммуналку 6% накинут, ой какой ужа! когда там митинги будут? я пойду
А в нашей конторе прилично так повысили, процентов на сорок.
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)
2 10
Седой:
Десять миллиардов глаза застили?
Ну,так ты очень на повышение не рассчитывай.
В России порядка 30% работают в бюджетной сфере и если разделить обещанную часть (часть!) от обещанных(но еще не перечисленных) на всех страждущих с учетом коэффициента распилинга и расп...динга,когда начальнички себе отвалят полной ложкой и двумя руками,то тебе подкинут "чисто на поржать".И не забудь,что барыги-торгаши,услышав,что тебе "повысили" зарплату первым делом подкинут ценник.
Наверное,с точки зрения "обывателя за занавеской" тихо и незаметно умереть в бедности в своей мышиной норке предпочтительнее,чем восстановить себе и детям достойную жизнь.На то он и серый обыватель.
И как предлагаете восстанавливать себе и детям жизнь? Голосовать за выдвиженцев вора Ходорковского - Навального и Собчак? Или за демагога Жириновского, который и так уже двадцать лет во властных структурах? Или за семидесятилетнего Зюганова. фанатика коммунизма?
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Седой 14322
2 0
И как предлагаете восстанавливать себе и детям жизнь? Голосовать за выдвиженцев вора Ходорковского - Навального и Собчак? Или за демагога Жириновского, который и так уже двадцать лет во властных структурах? Или за семидесятилетнего Зюганова. фанатика коммунизма?
Эмм...вот голосовать как раз и не предлагаю.
Сам не воспринимаю этот балаган всерьез и другим не посоветую.
Почитайте историю,обобщите опыт предков.Они не такие дураки были,как нам пытаются внушить.Много интересного откроете.
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кранц
7 1
А в нашей конторе прилично так повысили, процентов на сорок.
не трепись зря.
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)
1 2
не трепись зря.
Никогда не врала. По себе что ли о других судите?:))) Работаю в культуре. Две недели назад работники культуры получили зарплату примерное на 35-40 процентов больше.
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то есть
1 0
Никогда не врала. По себе что ли о других судите?:))) Работаю в культуре. Две недели назад работники культуры получили зарплату примерное на 35-40 процентов больше.
было 6тыс., а теперь стало 8тыс?
ответить
аватар
)
2 0
Седой:
Эмм...вот голосовать как раз и не предлагаю.
Сам не воспринимаю этот балаган всерьез и другим не посоветую.
Почитайте историю,обобщите опыт предков.Они не такие дураки были,как нам пытаются внушить.Много интересного откроете.
Незачем, в школе по истории были пятёрки. Даже хотела поступать на истфак, но выбрала всё-таки другую профессию. Знакома с трудами русских и советских историков не понаслышке. С детства была напичкана советской идеологией, после всё развернулось на 180 градусов, нас всех стали знакомить с другими ценностями. Правильно сказал один умный человек: "Терпит крах та идеология, которая обещает всем то, что могут иметь лишь немногие". Золотые слова! Жизнь наших предков их подтверждает.
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Враньё
10 0
Никогда не врала. По себе что ли о других судите?:))) Работаю в культуре. Две недели назад работники культуры получили зарплату примерное на 35-40 процентов больше.
Работник культуры, получил как обычно(
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.
0 0
Не надо возбуждаться людям. Сказано же власти всего лишь "ХОТЯТ выделить" и "МОГУТ направить в регионы". Народу пока что не то что по губам кусочком сала провели, этот кусчек сало пока только показали, издалека.
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