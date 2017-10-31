На повышение зарплат бюджетникам хотят выделить миллиарды рублей
Сегодня 09:30
Российские власти могут направить в регионы 10 миллиардов рублей.
Часть средств пойдёт на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году. Об этом заявил министр труда Максим Топилин, пишет «Российская газета».
Как именно будут распределены деньги, ещё неизвестно. Сейчас этим вопросом занимается Минфин.
Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении зарплат работникам бюджетной сферы с января 2018 года.
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И так средняя уже за 32 тыщи перевалила !
Где стабильность ?
Если только из-за вчерашнего броска цены на хлеб - аж 26 рэ стал. Сегодня поди по З6 рэ булка станет.
Газиевичу необходимо срочно вмешиваться в ситуацию !
Ну,так ты очень на повышение не рассчитывай.
В России порядка 30% работают в бюджетной сфере и если разделить обещанную часть (часть!) от обещанных(но еще не перечисленных) на всех страждущих с учетом коэффициента распилинга и расп...динга,когда начальнички себе отвалят полной ложкой и двумя руками,то тебе подкинут "чисто на поржать".И не забудь,что барыги-торгаши,услышав,что тебе "повысили" зарплату первым делом подкинут ценник.
Наверное,с точки зрения "обывателя за занавеской" тихо и незаметно умереть в бедности в своей мышиной норке предпочтительнее,чем восстановить себе и детям достойную жизнь.На то он и серый обыватель.
Десять миллиардов глаза застили?
Ну,так ты очень на повышение не рассчитывай.
В России порядка 30% работают в бюджетной сфере и если разделить обещанную часть (часть!) от обещанных(но еще не перечисленных) на всех страждущих с учетом коэффициента распилинга и расп...динга,когда начальнички себе отвалят полной ложкой и двумя руками,то тебе подкинут "чисто на поржать".И не забудь,что барыги-торгаши,услышав,что тебе "повысили" зарплату первым делом подкинут ценник.
Наверное,с точки зрения "обывателя за занавеской" тихо и незаметно умереть в бедности в своей мышиной норке предпочтительнее,чем восстановить себе и детям достойную жизнь.На то он и серый обыватель.
Предлагайте своих кандидатов, "истина познаётся в сравнении", чтобы что-то изменить, не нужно голосовать за идолов, которые всё для арабов, киргизов, Венесуэлы(которой намедни простили 3 млрд.$), а про свой народ вспоминают только перед перевыборами.
Десять миллиардов глаза застили?
Ну,так ты очень на повышение не рассчитывай.
В России порядка 30% работают в бюджетной сфере и если разделить обещанную часть (часть!) от обещанных(но еще не перечисленных) на всех страждущих с учетом коэффициента распилинга и расп...динга,когда начальнички себе отвалят полной ложкой и двумя руками,то тебе подкинут "чисто на поржать".И не забудь,что барыги-торгаши,услышав,что тебе "повысили" зарплату первым делом подкинут ценник.
Наверное,с точки зрения "обывателя за занавеской" тихо и незаметно умереть в бедности в своей мышиной норке предпочтительнее,чем восстановить себе и детям достойную жизнь.На то он и серый обыватель.
Сам не воспринимаю этот балаган всерьез и другим не посоветую.
Почитайте историю,обобщите опыт предков.Они не такие дураки были,как нам пытаются внушить.Много интересного откроете.
Эмм...вот голосовать как раз и не предлагаю.
Сам не воспринимаю этот балаган всерьез и другим не посоветую.
Почитайте историю,обобщите опыт предков.Они не такие дураки были,как нам пытаются внушить.Много интересного откроете.