Сегодня, 1 ноября, сотрудники ГИБДД проведут рейд, посвящённый проверке детской безопасность при перевозках.
В отделении пропаганды ГИБДД по Новокузнецку сообщили, что инспекторы будут проверять наличие детских кресел в автомобиле возле школ и детских садов.
В ведомстве отметили, что от соблюдения установленных правил зависит жизнь и здоровье ребёнка. Некоторые родители перевозят своих детей без специальных кресел. И если даже они имеются в салоне, то взрослые не всегда пристёгивают своих чад, что тоже является небезопасным.
В ГИБДД пояснили, что штраф за такое нарушение 3000 рублей.
Напомним, что сейчас в области проходят сразу несколько профилактических операций: «Каникулы», «Водитель — Пешеход».
В некоторых школах Кемеровской области уже начались каникулы, поэтому особое внимание в ГИБДД решили уделить детской безопасности.
А также в рамках операции «Водитель — Пешеход» инспекторы проследят со соблюдением ПДД не только водителями, но и пешеходами, среди которых немало детей.
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