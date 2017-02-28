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В Новокузнецке проверят правила перевозки детей

Сегодня 09:45
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Svopi.ru

Сегодня, 1 ноября, сотрудники ГИБДД проведут рейд, посвящённый проверке детской безопасность при перевозках.

В отделении пропаганды ГИБДД по Новокузнецку сообщили, что инспекторы будут проверять наличие детских кресел в автомобиле возле школ и детских садов.

В ведомстве отметили, что от соблюдения установленных правил зависит жизнь и здоровье ребёнка. Некоторые родители перевозят своих детей без специальных кресел. И если даже они имеются в салоне, то взрослые не всегда пристёгивают своих чад, что тоже является небезопасным.

В ГИБДД пояснили, что штраф за такое нарушение 3000 рублей.

Напомним, что сейчас в области проходят сразу несколько профилактических операций: «Каникулы», «Водитель — Пешеход».

В некоторых школах Кемеровской области уже начались каникулы, поэтому особое внимание в ГИБДД решили уделить детской безопасности.

А также в рамках операции «Водитель — Пешеход» инспекторы проследят со соблюдением ПДД не только водителями, но и пешеходами, среди которых немало детей.

Комментарии 4
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фома всея руси
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я почемуто опять здесь...................................
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фома всея руси
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я почемуто опять здесь...................................
НОК НОК НОКИН АМ ХЕВ ИЗ-----ДО.........................................
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ВЧЕРА БЫЛО ВЕСЕЛО.................
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НОК НОК НОКИН АМ ХЕВ ИЗ-----ДО.........................................
ЕДУ ДОМОЙ С КОТОМ ИЗ БОЛЬНИЦЫ С ЛЕВОГО БЕРЕГА..........................И РЕАЛЬНО БЫЛ СЧАСТЛИВ......................НО ЕХАЛ НА ПЯТИ АВТОБУСАХ.....И ВСЁРАВНО ПОЙМАЛИ.................ПОТОМ КАКАЯТО МРАЗЬ МНЕ КИНУЛА МОИ ДЕНЬГИ...................Я ЕМУ МЕЛОЧИ ДАЛ И ГОВОРЮ ПОСЧИТАЙ...............А У МЕНЯ В СУМКЕ КОТ ПОД НАРКОЗОМ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Скажите, кто-нибудь понимает, почему автомобили должны быть оборудованы креслами, а в общественном транспорте разрешено детей возить без них? Где логика?
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