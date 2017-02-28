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В Новокузнецке откроется вторая кофейня Dudnik

Сегодня 09:55
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Кофейня-кондитерская Dudnik открывает в Новокузнецке второй филиал.

Он расположится напротив драмтеатра, на Кирова, 21а. В помещении раньше работала аптека. Напомним, второй филиал кофейни находится в торговом центре «Комета».

Добавим, в здании рядом, на Кирова, 23а, работает кафе-пекарня «Брецель».

Октябрь выдался богатым на новые заведения. Как уже сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке появился гриль-бар «Кабани&Барани», закусочная HOTDOGGER, лавка «Домашний кулинар», гриль-бар «Гараж» и пекарня-кулинария «Пари».

Комментарии 10
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Я
9 3
Дудник ни о чем. Размораживают замороженные торты, выпеченные где-то в Новосибе год назад. Абсолютно невкусно.
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321
0 0
вывеску мы и сами видим на улице
когда открытие?
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Ъ
5 0
А когда откроют мореходное училище?
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1
1 0
открылось кафе не где была аптека, а было кафе жили-были
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Сиба-Кузня Живу на 2 города!
5 0
Дудник прогорит! Перестали покупать когда второй раз купили КИСЛЫЙ торт! А заверяли что он там как то по особому заморожен. А вот в Новосибирске они свежие и очень вкусные!
Лучше бы не 2-й филиал сделали, а пекли тут торты такие же ка в Сибе. А так советую обратить внимание на тортики в Кафе даже не знаю как оно называется на первом этаже Сити -Мола (Рядом с фонтаном) Там действительно свежак.
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321
0 0
Дудник прогорит! Перестали покупать когда второй раз купили КИСЛЫЙ торт! А заверяли что он там как то по особому заморожен. А вот в Новосибирске они свежие и очень вкусные!
Лучше бы не 2-й филиал сделали, а пекли тут торты такие же ка в Сибе. А так советую обратить внимание на тортики в Кафе даже не знаю как оно называется на первом этаже Сити -Мола (Рядом с фонтаном) Там действительно свежак.
"Кофе-сити"
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Вы о чем?
0 0
открылось кафе не где была аптека, а было кафе жили-были
видите фото в статье?
оно настоящее
и там была аптека
зеленая табличка на двери - это оставшееся время работы аптеки
где было "Жили-Были" - там другое кафе
и оно давно открылось
и статья не про него, собственно
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...
7 0
А цены на тортики Дудника... от 500 начинается. на вид так себе. в составе много всякой дряни... Лучше уж печь домашние бисквиты.
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Анонимный пользователь
0 0
Не знаю, выживет или нет. Там вон другая кофейня, пишут.
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Сергей
1 0
Чет они подпортились. Кофе там пол года назад было вкуснее. Торты и прочее у них замороженные, но вкусные.
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