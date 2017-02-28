Кофейня-кондитерская Dudnik открывает в Новокузнецке второй филиал.
Он расположится напротив драмтеатра, на Кирова, 21а. В помещении раньше работала аптека. Напомним, второй филиал кофейни находится в торговом центре «Комета».
Добавим, в здании рядом, на Кирова, 23а, работает кафе-пекарня «Брецель».
Октябрь выдался богатым на новые заведения. Как уже сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке появился гриль-бар «Кабани&Барани», закусочная HOTDOGGER, лавка «Домашний кулинар», гриль-бар «Гараж» и пекарня-кулинария «Пари».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
когда открытие?
Лучше бы не 2-й филиал сделали, а пекли тут торты такие же ка в Сибе. А так советую обратить внимание на тортики в Кафе даже не знаю как оно называется на первом этаже Сити -Мола (Рядом с фонтаном) Там действительно свежак.
Лучше бы не 2-й филиал сделали, а пекли тут торты такие же ка в Сибе. А так советую обратить внимание на тортики в Кафе даже не знаю как оно называется на первом этаже Сити -Мола (Рядом с фонтаном) Там действительно свежак.
оно настоящее
и там была аптека
зеленая табличка на двери - это оставшееся время работы аптеки
где было "Жили-Были" - там другое кафе
и оно давно открылось
и статья не про него, собственно