Кофейня-кондитерская Dudnik открывает в Новокузнецке второй филиал.

Он расположится напротив драмтеатра, на Кирова, 21а. В помещении раньше работала аптека. Напомним, второй филиал кофейни находится в торговом центре «Комета».

Добавим, в здании рядом, на Кирова, 23а, работает кафе-пекарня «Брецель».

Октябрь выдался богатым на новые заведения. Как уже сообщал ВашГород.ру, в Новокузнецке появился гриль-бар «Кабани&Барани», закусочная HOTDOGGER, лавка «Домашний кулинар», гриль-бар «Гараж» и пекарня-кулинария «Пари».