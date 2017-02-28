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В Великобритании призывают отказаться от покупки угля из Кузбасса, добытого варварским путём

Сегодня 17:25
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Coal Action Network

Активисты организации из Великобритании призывают отказаться от покупки кузбасского угля, из-за добычи которого страдают местные жители.

Соответствующий призыв разместила британская организация Coal Action Network. Она занимается борьбой с развитием угольной промышленности.

«Кузбасс находится на юго-западе Сибири и производит наибольшее количество угля для экспорта. В Великобритании уголь из России является крупнейшим источником всего ввозимого в страну угля. В этом году эта цифра составила 48%.

Сегодня Coal Action Network посетила город Авонмут, чтобы обратить внимание на то, что весь уголь, импортируемый в порт Авонмут, поступает из России. В знак солидарности с людьми мы призываем прекратить импорт угля из России", — говорится в сообщении организации.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что около 200 человек собрались возле здания администрации Новокузнецкого района 30 октября в 16:00 и попросили о встрече с главой района Дмитрием Беспаловым. В итоге получили согласие.

Комментарии 40
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*
10 8
Solidarity with people facing coal mining devastation in Russia

Today protests are taking place across Russia, including in the coal producing Kuzbass region, in criticism of the devastating social and environmental violence wrought by the coal mining industry. The protesters include members of the Shor indigenous community whose lands and ways of life are being destroyed by opencast coal mining in the region.
ответить
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*
5 4
********** you look in the Kuzbass region **** is mining infrastructure. Coal dust billows from mines and waste piles, covering the vegetable gardens that Russian people rely on for food. It is making people sick. Coal, this area’s resource, is stripped in order to feed European power stations. Coal phase outs in 2025 are too late for people and cultures who are being killed by the coal industry.” said Anne Harris who has recently visited the Kuzbass region.
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stek
8 45
Дебилы за еврики вышли на случку, чтобы поучаствовать в русофобской акции.... Фуууу!
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кранц
27 2
Дебилы за еврики вышли на случку, чтобы поучаствовать в русофобской акции.... Фуууу!
да неужели?
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??
22 2
Дебилы за еврики вышли на случку, чтобы поучаствовать в русофобской акции.... Фуууу!
А не надо было доводить людей до такого протеста. У кого мозгов нет, тот получает проблемы.
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*
13 1
Дебилы за еврики вышли на случку, чтобы поучаствовать в русофобской акции.... Фуууу!
За еврики? А чего так продешевили? В Грейт Британ так-то фунты стерлингов в ходу, которые подороже будут )))
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*
22 2
Дебилы за еврики вышли на случку, чтобы поучаствовать в русофобской акции.... Фуууу!
Иди лучше уроки учи, комментатор, а то так неучем и помрешь
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местный-2
17 0
Solidarity with people facing coal mining devastation in Russia

Today protests are taking place across Russia, including in the coal producing Kuzbass region, in criticism of the devastating social and environmental violence wrought by the coal mining industry. The protesters include members of the Shor indigenous community whose lands and ways of life are being destroyed by opencast coal mining in the region.
Солидарность с людьми, столкнувшимися с разрушением угольной промышленности в России Сегодня протесты проходят по всей России, в том числе в Кузбасском регионе, в критике разрушительного социального и экологического насилия со стороны угольной промышленности. Протестующие включают членов общины коренного населения Шор, чьи земли и образ жизни разрушаются путем открытой добычи угля
ответить
аватар
.
0 0
За еврики? А чего так продешевили? В Грейт Британ так-то фунты стерлингов в ходу, которые подороже будут )))
И что за глупое сравнение? Почему продешевил? Они могут быть подороже, но их может быть поменьше.
Поэтому важно, чего и сколько, а не что дороже, а что дешевле.
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Вы
7 35
Знаете слушай вас и диву даюсь. Давайте закроет в Новокузнецке всё абсолютно.и заводы и все что нам так мешает жить.и пойдем по меру без работы.правительство не может только вам помогать не честно,А как же те кто останется без работы??они не могут позволить быть безработице и не могут позволить чтобы наш город засрался.как быть то????ааа.разрезов куча и мест рабочих там тоже куча.я фон знает.тогда точно мы пойдем и тоже будем митинги собирать о безработице
ответить
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*
0 0
И что за глупое сравнение? Почему продешевил? Они могут быть подороже, но их может быть поменьше.
Поэтому важно, чего и сколько, а не что дороже, а что дешевле.
Ну да, а можно вообще монгольскими тугриками брать... вагонами )))))
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Katya
29 0
Знаете слушай вас и диву даюсь. Давайте закроет в Новокузнецке всё абсолютно.и заводы и все что нам так мешает жить.и пойдем по меру без работы.правительство не может только вам помогать не честно,А как же те кто останется без работы??они не могут позволить быть безработице и не могут позволить чтобы наш город засрался.как быть то????ааа.разрезов куча и мест рабочих там тоже куча.я фон знает.тогда точно мы пойдем и тоже будем митинги собирать о безработице
Все одно до потому. Да кто говорит что все закрыть то надо?! Суть в том что кто-то получает огромную прибыль, а страдают местные жители. Люди борются за то чтобы остановить именно варворскую добычу угля, т.е в близи населенных пунктов, и обязать "их" убирать за собой, а не просто оставлять после изуродованный ландшафт. Места, места рабочие... моя семья тоже обеспечена полностью от угля, но я за то чтобы все было цивилизованно. Ну а что, может все вокруг города перероем на**ен?!
ответить
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134
14 30
Вот вам информация. Великобритания переходит на 100% чистую энергетику. В открытом океане возводят очень высокие столбы с выветренными мельницами (Оказывается на большой высоте воздушные потоки постоянны) и уже в качестве эксперимента могут покрыть 209% своих потребностей в электричестве. Сейчас они работают над сохранением этой энергии (Аккумуляция), как только проблема будет решена, страна полностью откажется от ввоза топлива. А это 2017 год, а уже!!!! Кому мы тут нужны со своим углем. Они находятся в завершающей стадии к ЗЕЛЕНОЙ Энергетике. А мы отсталые, только уголь ковырять можем! Страна рабов.
ответить
аватар
134
9 9
Знаете слушай вас и диву даюсь. Давайте закроет в Новокузнецке всё абсолютно.и заводы и все что нам так мешает жить.и пойдем по меру без работы.правительство не может только вам помогать не честно,А как же те кто останется без работы??они не могут позволить быть безработице и не могут позволить чтобы наш город засрался.как быть то????ааа.разрезов куча и мест рабочих там тоже куча.я фон знает.тогда точно мы пойдем и тоже будем митинги собирать о безработице
Мир уходит от "сжигания" топлива. А мы стоим на месте. ТЫ и ТВОИ родственники скоро останутся без копейки в кармане и так, от того что мы кроме как что до добыть из земли и продать не умеем. Мы страна банкрот в будущем.
Это вопрос к Кремлю, что они делать то будут, может от того и выводят деньги из страны, потому что понимают, что тут все уже потеряно? Бензоколонка-Россия скоро некому не нужна будет. И тебя будут кормить только ПАТРИОТИЗМОМ. Как в Северной Корее.
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54
8 8
Мир уходит от "сжигания" топлива. А мы стоим на месте. ТЫ и ТВОИ родственники скоро останутся без копейки в кармане и так, от того что мы кроме как что до добыть из земли и продать не умеем. Мы страна банкрот в будущем.
Это вопрос к Кремлю, что они делать то будут, может от того и выводят деньги из страны, потому что понимают, что тут все уже потеряно? Бензоколонка-Россия скоро некому не нужна будет. И тебя будут кормить только ПАТРИОТИЗМОМ. Как в Северной Корее.
И твоим тоже желаю остаться без копейки.урод
ответить
аватар
54
0 0
Все одно до потому. Да кто говорит что все закрыть то надо?! Суть в том что кто-то получает огромную прибыль, а страдают местные жители. Люди борются за то чтобы остановить именно варворскую добычу угля, т.е в близи населенных пунктов, и обязать "их" убирать за собой, а не просто оставлять после изуродованный ландшафт. Места, места рабочие... моя семья тоже обеспечена полностью от угля, но я за то чтобы все было цивилизованно. Ну а что, может все вокруг города перероем на**ен?!
Так представь останемся мы без работы(тоже мало приятного.
ответить
аватар
45
14 2
И твоим тоже желаю остаться без копейки.урод
А почему он урод? Потому, что прогнозируя дальнейшее развитие событий, призывает подумать, как решить накопившиеся проблемы без беззастенчивой эксплуатации идеологических лозунгов и страшилок?
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Рено
16 1
Дебилы за еврики вышли на случку, чтобы поучаствовать в русофобской акции.... Фуууу!
Это ты за деньги выходишь на псевдомитинги за ЕдРо и Крымнаш, это такие как ты, олигарховские ж*полизы и пристябаи, и есть самые рьяные русофобы.
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042
34 0
И твоим тоже желаю остаться без копейки.урод
Если варварскую добычу угля открытым способом доведут до 300- т миллионов тонн, то через 15 лет у вас и ваших детей здесь не будет не только работы, у вас не будет экологии, природы, самое главное не будет воды, потому как разрезы уничтожают родники, малые, реки, водоносные жилы и грунтовые воды. Как вы здесь без воды то будете жить? Здесь необходимо развивать уничтоженные Тулеевым сельское хозяйство и лёгкую промышленность, вот вам будут рабочие места и природа с экологией ещё пока не уничтоженная останется.
ответить
аватар
однако
4 5
Мир уходит от "сжигания" топлива. А мы стоим на месте. ТЫ и ТВОИ родственники скоро останутся без копейки в кармане и так, от того что мы кроме как что до добыть из земли и продать не умеем. Мы страна банкрот в будущем.
Это вопрос к Кремлю, что они делать то будут, может от того и выводят деньги из страны, потому что понимают, что тут все уже потеряно? Бензоколонка-Россия скоро некому не нужна будет. И тебя будут кормить только ПАТРИОТИЗМОМ. Как в Северной Корее.
большие у тебя уши. Много лапши помещается на них.
ответить
аватар
54
0 2
Если варварскую добычу угля открытым способом доведут до 300- т миллионов тонн, то через 15 лет у вас и ваших детей здесь не будет не только работы, у вас не будет экологии, природы, самое главное не будет воды, потому как разрезы уничтожают родники, малые, реки, водоносные жилы и грунтовые воды. Как вы здесь без воды то будете жить? Здесь необходимо развивать уничтоженные Тулеевым сельское хозяйство и лёгкую промышленность, вот вам будут рабочие места и природа с экологией ещё пока не уничтоженная останется.
А через 15 лет я чухну от сюда)))
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Артём 11145
0 0
Солидарность с людьми, столкнувшимися с разрушением угольной промышленности в России Сегодня протесты проходят по всей России, в том числе в Кузбасском регионе, в критике разрушительного социального и экологического насилия со стороны угольной промышленности. Протестующие включают членов общины коренного населения Шор, чьи земли и образ жизни разрушаются путем открытой добычи угля
однако...
ответить
аватар
Артём 11145
30 6
Вот вам информация. Великобритания переходит на 100% чистую энергетику. В открытом океане возводят очень высокие столбы с выветренными мельницами (Оказывается на большой высоте воздушные потоки постоянны) и уже в качестве эксперимента могут покрыть 209% своих потребностей в электричестве. Сейчас они работают над сохранением этой энергии (Аккумуляция), как только проблема будет решена, страна полностью откажется от ввоза топлива. А это 2017 год, а уже!!!! Кому мы тут нужны со своим углем. Они находятся в завершающей стадии к ЗЕЛЕНОЙ Энергетике. А мы отсталые, только уголь ковырять можем! Страна рабов.
вы хотели написать 29 процентов ?


ветряков дей-но много, в тч на прибрежной зоне (из видно с самолёта).
покрыть все нужды ветряками невозможно, поэтому с России покупают не только уголь, а газ в осномном
также мазутом не брезгают

чтобы быть в "завершающей" стадии, как минимум ты должен видеть боль-во электромашин на улице, чгео пока нет.
а страна рабов - это Украина.
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Артём 11145
5 0
********** you look in the Kuzbass region **** is mining infrastructure. Coal dust billows from mines and waste piles, covering the vegetable gardens that Russian people rely on for food. It is making people sick. Coal, this area’s resource, is stripped in order to feed European power stations. Coal phase outs in 2025 are too late for people and cultures who are being killed by the coal industry.” said Anne Harris who has recently visited the Kuzbass region.
"Coal dust billows from mines and waste piles, covering the vegetable gardens that Russian people rely on for food."

"угольная пыль вздымается из шахт и груд отходов (угольных, примечание переводчика) покрывая огороды, на которые россияне полагаются для пропитания."

чем мы будем питаться ? Что мы будем есть ?
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читатель
13 0
Знаете слушай вас и диву даюсь. Давайте закроет в Новокузнецке всё абсолютно.и заводы и все что нам так мешает жить.и пойдем по меру без работы.правительство не может только вам помогать не честно,А как же те кто останется без работы??они не могут позволить быть безработице и не могут позволить чтобы наш город засрался.как быть то????ааа.разрезов куча и мест рабочих там тоже куча.я фон знает.тогда точно мы пойдем и тоже будем митинги собирать о безработице
вы умерли как гражданин россии превратившись в крепостного холопа, вы за их воровские деньги готовы помогать и защищать их мародерские дела
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+++
8 0
А через 15 лет я чухну от сюда)))
Да куда ты свалишь, кто тебя где ждёт! Такие как ты думают только о сиюминутной личной выгоде и совсем не думают о будущем и живут под девизом- «После нас хоть потоп!»
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??
5 0
А через 15 лет я чухну от сюда)))
А там свои проблемы. Вот и будешь бегать до старости. А на старости лет тебя с твоей последней хаты сгонят и на помойку отправят. Вот такие у тебя перспективы.
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Артём 11145
0 6
вы умерли как гражданин россии превратившись в крепостного холопа, вы за их воровские деньги готовы помогать и защищать их мародерские дела
а что вы сделали, как гражданин ?
сколько раб мест создали ?
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Зашедший
0 2
Мир уходит от "сжигания" топлива. А мы стоим на месте. ТЫ и ТВОИ родственники скоро останутся без копейки в кармане и так, от того что мы кроме как что до добыть из земли и продать не умеем. Мы страна банкрот в будущем.
Это вопрос к Кремлю, что они делать то будут, может от того и выводят деньги из страны, потому что понимают, что тут все уже потеряно? Бензоколонка-Россия скоро некому не нужна будет. И тебя будут кормить только ПАТРИОТИЗМОМ. Как в Северной Корее.
Если они все уходят от сжигания, то нахрена они покупают наш уголь и газ? И нахрена пиндосы, с саудитами газовую трубу через Сирию мечтают протянуть?
Вы дебил?
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!
5 0
А через 15 лет я чухну от сюда)))
За оставшийся запланированый вами себе отрезок жизни в 15 лет постарайтесь усвоить себе что в гробу карманов нет.
И бумажник с кредитками ТАМ не нужен.
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Петр Евдокимов
29 0
Знаете слушай вас и диву даюсь. Давайте закроет в Новокузнецке всё абсолютно.и заводы и все что нам так мешает жить.и пойдем по меру без работы.правительство не может только вам помогать не честно,А как же те кто останется без работы??они не могут позволить быть безработице и не могут позволить чтобы наш город засрался.как быть то????ааа.разрезов куча и мест рабочих там тоже куча.я фон знает.тогда точно мы пойдем и тоже будем митинги собирать о безработице
Для того, чтобы "диву даваться", надо элементарно владеть информацией, а не только клонировать агитки жулья от "власти и углекопов". Когда закрывали КМК и половину НКАЗа, на улицу выкинули более 30 тысяч человек. На разрезе Березовский колупают уголек около 200 человек, убивая несколько сел с населением более 3000 человек и почти столько же горожан, имеющие там усадьбы. Это для примера, хотя троллям доказывать, что-либо, абсолютно бессмысленно. На то они и тролли.
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Борис
4 0
А через 15 лет я чухну от сюда)))
Когда здесь выучился а потом туда .Сразу ежай , там учись чего-нибудь добейся видно будет
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бор
5 0
Знаете слушай вас и диву даюсь. Давайте закроет в Новокузнецке всё абсолютно.и заводы и все что нам так мешает жить.и пойдем по меру без работы.правительство не может только вам помогать не честно,А как же те кто останется без работы??они не могут позволить быть безработице и не могут позволить чтобы наш город засрался.как быть то????ааа.разрезов куча и мест рабочих там тоже куча.я фон знает.тогда точно мы пойдем и тоже будем митинги собирать о безработице
а вы не разу не задумывались откуда берутся рабочие места и куда они деваются.я вам немного обьясню сколько разрезов не открои все равно мест на всех не хватит раньше разрезы можно было по пальцам пересчитать а сеичас уже надо считать с калькуратором приезжают эмигранты и все рабочие места ваши становятся ихними вот и все вся история .а местные жители страдают потому как вся эта добыча идет напрямую в карманы генералам от угля а здесь остаются крохи .
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65
0 4
а вы не разу не задумывались откуда берутся рабочие места и куда они деваются.я вам немного обьясню сколько разрезов не открои все равно мест на всех не хватит раньше разрезы можно было по пальцам пересчитать а сеичас уже надо считать с калькуратором приезжают эмигранты и все рабочие места ваши становятся ихними вот и все вся история .а местные жители страдают потому как вся эта добыча идет напрямую в карманы генералам от угля а здесь остаются крохи .
Ну **** вам планктонам)))
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Петр Евдокимов
9 1
Совершенно правильный призыв англичан. По другому не унять наших тупых углекопов и еще более тупую власть на всех уровнях. А англичане просто молодцы - в одночасье уничтожили углекопов, как обкуренных тараканов, и ничего, Англия процветает и вовсе не загнулась. Просто молодец Маргарет Тетчер!!!! Кто-то и у нас должен последовать этому примеру или хана половине России.
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Лида
0 2
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о
0 0
Совершенно правильный призыв англичан. По другому не унять наших тупых углекопов и еще более тупую власть на всех уровнях. А англичане просто молодцы - в одночасье уничтожили углекопов, как обкуренных тараканов, и ничего, Англия процветает и вовсе не загнулась. Просто молодец Маргарет Тетчер!!!! Кто-то и у нас должен последовать этому примеру или хана половине России.
Клали они на бритов, хитрожопые китайцы и их долю скупят, подешевке у рюских угольных генерал-баранов.
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Артём 11145
0 4
Совершенно правильный призыв англичан. По другому не унять наших тупых углекопов и еще более тупую власть на всех уровнях. А англичане просто молодцы - в одночасье уничтожили углекопов, как обкуренных тараканов, и ничего, Англия процветает и вовсе не загнулась. Просто молодец Маргарет Тетчер!!!! Кто-то и у нас должен последовать этому примеру или хана половине России.
вата - на Украину
(вата она такая, вата)
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y
0 0
А мы призываем отказать Великобританию от оффшорных островов, через которые уводится прибыль за добытый уголь в Кузбассе.
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