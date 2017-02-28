Активисты организации из Великобритании призывают отказаться от покупки кузбасского угля, из-за добычи которого страдают местные жители.
Соответствующий призыв разместила британская организация Coal Action Network. Она занимается борьбой с развитием угольной промышленности.
«Кузбасс находится на юго-западе Сибири и производит наибольшее количество угля для экспорта. В Великобритании уголь из России является крупнейшим источником всего ввозимого в страну угля. В этом году эта цифра составила 48%.
Сегодня Coal Action Network посетила город Авонмут, чтобы обратить внимание на то, что весь уголь, импортируемый в порт Авонмут, поступает из России. В знак солидарности с людьми мы призываем прекратить импорт угля из России", — говорится в сообщении организации.
Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что около 200 человек собрались возле здания администрации Новокузнецкого района 30 октября в 16:00 и попросили о встрече с главой района Дмитрием Беспаловым. В итоге получили согласие.
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Today protests are taking place across Russia, including in the coal producing Kuzbass region, in criticism of the devastating social and environmental violence wrought by the coal mining industry. The protesters include members of the Shor indigenous community whose lands and ways of life are being destroyed by opencast coal mining in the region.
Today protests are taking place across Russia, including in the coal producing Kuzbass region, in criticism of the devastating social and environmental violence wrought by the coal mining industry. The protesters include members of the Shor indigenous community whose lands and ways of life are being destroyed by opencast coal mining in the region.
Поэтому важно, чего и сколько, а не что дороже, а что дешевле.
Поэтому важно, чего и сколько, а не что дороже, а что дешевле.
Это вопрос к Кремлю, что они делать то будут, может от того и выводят деньги из страны, потому что понимают, что тут все уже потеряно? Бензоколонка-Россия скоро некому не нужна будет. И тебя будут кормить только ПАТРИОТИЗМОМ. Как в Северной Корее.
Это вопрос к Кремлю, что они делать то будут, может от того и выводят деньги из страны, потому что понимают, что тут все уже потеряно? Бензоколонка-Россия скоро некому не нужна будет. И тебя будут кормить только ПАТРИОТИЗМОМ. Как в Северной Корее.
Это вопрос к Кремлю, что они делать то будут, может от того и выводят деньги из страны, потому что понимают, что тут все уже потеряно? Бензоколонка-Россия скоро некому не нужна будет. И тебя будут кормить только ПАТРИОТИЗМОМ. Как в Северной Корее.
ветряков дей-но много, в тч на прибрежной зоне (из видно с самолёта).
покрыть все нужды ветряками невозможно, поэтому с России покупают не только уголь, а газ в осномном
также мазутом не брезгают
чтобы быть в "завершающей" стадии, как минимум ты должен видеть боль-во электромашин на улице, чгео пока нет.
а страна рабов - это Украина.
"угольная пыль вздымается из шахт и груд отходов (угольных, примечание переводчика) покрывая огороды, на которые россияне полагаются для пропитания."
чем мы будем питаться ? Что мы будем есть ?
сколько раб мест создали ?
Это вопрос к Кремлю, что они делать то будут, может от того и выводят деньги из страны, потому что понимают, что тут все уже потеряно? Бензоколонка-Россия скоро некому не нужна будет. И тебя будут кормить только ПАТРИОТИЗМОМ. Как в Северной Корее.
Вы дебил?
И бумажник с кредитками ТАМ не нужен.
(вата она такая, вата)