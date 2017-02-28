Активисты организации из Великобритании призывают отказаться от покупки кузбасского угля, из-за добычи которого страдают местные жители.

Соответствующий призыв разместила британская организация Coal Action Network. Она занимается борьбой с развитием угольной промышленности.

«Кузбасс находится на юго-западе Сибири и производит наибольшее количество угля для экспорта. В Великобритании уголь из России является крупнейшим источником всего ввозимого в страну угля. В этом году эта цифра составила 48%.

Сегодня Coal Action Network посетила город Авонмут, чтобы обратить внимание на то, что весь уголь, импортируемый в порт Авонмут, поступает из России. В знак солидарности с людьми мы призываем прекратить импорт угля из России", — говорится в сообщении организации.