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Кузбассовцы могут пожаловаться на плохую уборку дворов зимой

Сегодня 10:05
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
horoshev.ru

В действующих нормах сказано, при гололёде управляющие компании должны посыпать песком тротуары и дорожки возле жилых домов.

Если УК не делает этого, не обращая внимания на требования жильцов, то с жалобой на некачественное обслуживание территории можно обратиться в Госжилинспекцию.

В будни жалобу можно оставить по номеру «горячей линии» 8 (3842) 36-93-32, а также в интернет-приёмной на сайте ГЖИ. Специалисты проведут проверку, при подтверждении нарушений УК выдадут предписания и применят меры административного воздействия.

Комментарии 3
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аватар
3124
9 0
Будет так:
Специалисты не будут проводить (и никогде не проводили) проверку, а просто направят запрос в УК с копией текста обращения. Потом дождутся ответа из УК и перенаправят его адресату.
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Погано
15 2
ГЖИ бездействует, отписываясь - обращайтесь в суд либо в полицию.
Пофигу ей мороз и ... гололед !
Мало того, ОТПИСКУ отправляют по регламенту - после МЕСЯЧНОГО бездействия - деловые !
Невольно вспоминается олигарх Олишер Бурханович Усманов с его последними словами в адрес Алексея Анатольевича Навального: "Тьфу на тебя !"
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Алексей
1 0
Кому звонить если не не убирают центральные улицы города?
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