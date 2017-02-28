В действующих нормах сказано, при гололёде управляющие компании должны посыпать песком тротуары и дорожки возле жилых домов.

Если УК не делает этого, не обращая внимания на требования жильцов, то с жалобой на некачественное обслуживание территории можно обратиться в Госжилинспекцию.