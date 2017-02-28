Кузбассовцы могут пожаловаться на плохую уборку дворов зимой
Сегодня 10:05
В действующих нормах сказано, при гололёде управляющие компании должны посыпать песком тротуары и дорожки возле жилых домов.
Если УК не делает этого, не обращая внимания на требования жильцов, то с жалобой на некачественное обслуживание территории можно обратиться в Госжилинспекцию.
В будни жалобу можно оставить по номеру «горячей линии»
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Специалисты не будут проводить (и никогде не проводили) проверку, а просто направят запрос в УК с копией текста обращения. Потом дождутся ответа из УК и перенаправят его адресату.
Пофигу ей мороз и ... гололед !
Мало того, ОТПИСКУ отправляют по регламенту - после МЕСЯЧНОГО бездействия - деловые !
Невольно вспоминается олигарх Олишер Бурханович Усманов с его последними словами в адрес Алексея Анатольевича Навального: "Тьфу на тебя !"