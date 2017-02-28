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Названы самые популярные российские автомобили с пробегом

Сегодня 10:15
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kalashnikov.beontheway.ru

Автоэксперты составили топ-10 подержанных машин, которые больше всего пользуются спросом.

Специалисты проанализировали продажи только отечественных автомобилей по итогам 9 месяцев этого года. Рейтинг подготовлен агентством «Автостат».

Первое место заняли модели «Лада Самара». Второе — «Лада-Классик», а на третьей строчке расположился ВАЗ-2110.

Следующие четыре позиции в рейтинге также принадлежат моделям, произведённым на АвтоВАЗе: «Лада Приора», «Лада Калина», «Лада 4×4», «Лада Гранта».

Восьмое место заняла модель ГАЗ-3110 «Волга». Далее следует «Ока» а замыкает топ-10 УАЗ «Хантер».

Отмечается, что всего с января по сентябрь 2017 года в России было продано 1,17 миллиона отечественных машин. Это на 1,4 процента меньше, чем год назад.

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