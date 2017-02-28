В основе фильма «Матильда» лежит вовсе не реальная история любви императора Николая Второго и балерины Кшесинской. Прототипом влюблённых стали Джон Кеннеди и Мэрилин Монро.

К таким выводам пришли томские учёные после просьбы новосибирских общественников. Как пишет «РГ», активисты из Новосибирска захотели узнать, действительно ли картина основана на реальных событиях (такая надпись есть в титрах фильма). Оказалось, и правда на реальных, но только не на истории императора.

Для исследования учёные из ТУСУРа использовали уникальный аппаратно-программный комплекс с элементами искусственного интеллекта. Раньше программа искала плагиат в научных работах, но вскоре выяснилось, что таким же образом можно находить и совпадения сюжетов в мировой культуре.

«Когда проверили 2008 год — посыпались ссылки. Первоисточником оказался документальный фильм „Соперницы. Жаклин Кеннеди и Мэрилин Монро“ вышедший в русской озвучке в 2008 году. После его просмотра сразу становятся понятными все нестыковки с реальной историей Николая II и Кшесинской — просто эта история не про них», — рассказал руководитель коллектива разработчиков, начальник инновационно-технологического центра ТУСУР Евгений Гарин.

По словам учёных, Николай в фильме — это Джон Кеннеди, Матильда — Мэрилин Монро, будущая императрица Александра Фёдоровна — Жаклин Кеннеди, а князь Андрей — это Роберт Кеннеди. И это далеко не все совпадения: достаточно посмотреть оба фильма, чтобы убедиться.

Напомним, сейчас «Матильда» идёт в прокате. Несмотря на угрозы православных активистов, в Новосибирске картину решили показывать все кинотеатры. В Кузбассе от проката отказались муниципальные кинотеатры и «Планета кино».

Добавим, недавно житель Новосибирска выставил на онлайн-аукционе реальный автограф Матильды Кшесинской. Купить документ можно до 16 ноября.