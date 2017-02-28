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Николай или Кеннеди? — сибирские учёные разгадали тайну «Матильды»

Сегодня 10:45
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
wallaps.com, secrety.club, kinopoisk.ru

В основе фильма «Матильда» лежит вовсе не реальная история любви императора Николая Второго и балерины Кшесинской. Прототипом влюблённых стали Джон Кеннеди и Мэрилин Монро.

К таким выводам пришли томские учёные после просьбы новосибирских общественников. Как пишет «РГ», активисты из Новосибирска захотели узнать, действительно ли картина основана на реальных событиях (такая надпись есть в титрах фильма). Оказалось, и правда на реальных, но только не на истории императора.

Для исследования учёные из ТУСУРа использовали уникальный аппаратно-программный комплекс с элементами искусственного интеллекта. Раньше программа искала плагиат в научных работах, но вскоре выяснилось, что таким же образом можно находить и совпадения сюжетов в мировой культуре.

«Когда проверили 2008 год — посыпались ссылки. Первоисточником оказался документальный фильм „Соперницы. Жаклин Кеннеди и Мэрилин Монро“ вышедший в русской озвучке в 2008 году. После его просмотра сразу становятся понятными все нестыковки с реальной историей Николая II и Кшесинской — просто эта история не про них», — рассказал руководитель коллектива разработчиков, начальник инновационно-технологического центра ТУСУР Евгений Гарин.

По словам учёных, Николай в фильме — это Джон Кеннеди, Матильда — Мэрилин Монро, будущая императрица Александра Фёдоровна — Жаклин Кеннеди, а князь Андрей — это Роберт Кеннеди. И это далеко не все совпадения: достаточно посмотреть оба фильма, чтобы убедиться.

Напомним, сейчас «Матильда» идёт в прокате. Несмотря на угрозы православных активистов, в Новосибирске картину решили показывать все кинотеатры. В Кузбассе от проката отказались муниципальные кинотеатры и «Планета кино».

Добавим, недавно житель Новосибирска выставил на онлайн-аукционе реальный автограф Матильды Кшесинской. Купить документ можно до 16 ноября.

Комментарии 7
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*
4 0
Не заметили одного нюанса. Роман Монро и Кеннеди был (если был)в то время, когда он был женат. Роман императора с балериной - когда он был еще холостым. После женитьбы связь прекратилась, он сделал выбор в пользу долга. Почему б/у гражданка Украины так возбудилась, не понятно.
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Ъ
5 2
Этому фильму никакая реклама уже не поможет. Какие исследования, что за бред?
Провал. Полный провал.
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Седой 14322
15 0
Томские ученые решили перебить по упоротости британских?
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Я так кумекаю:
9 0
Осталось исследовать историческую загадку Джаконды Поклонской .
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НОУ НЭЙМ
2 1
Ученых Поклонская покусала? Да таких историй и среди обычных некому известных людей полно. Романы, любовницы.
Фильм кстати не шедевр, больше шума было.
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Седой 14322
0 0
Ученых Поклонская покусала? Да таких историй и среди обычных некому известных людей полно. Романы, любовницы.
Фильм кстати не шедевр, больше шума было.
Самое смешное,что все это может оказаться правдой.
Захотели наши запилить типа крутой фильм,но ума сценарий осилить не достало,вот и тиснули у "проклятых пиндосов".А чо-все равно же все не так одеты-значит не узнают.
Тут вопрос не в сходстве событий,а в сходстве сценариев и самих фильмов.
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Миша
0 0
Ученых Поклонская покусала? Да таких историй и среди обычных некому известных людей полно. Романы, любовницы.
Фильм кстати не шедевр, больше шума было.
Вы просто не разбираетесь в бизнесе. Дом Романовых наградил Поклонскую орденом, что автоматически равносильно дворянству - заказали определённую деятельность. "Активисты из Новосибирска" заказали "учёным из ТУСУРа" найти аналог событий - те нашли. Переплелись интересы веры и бизнеса. Кинотеатры, как в известном еврейском анекдоте, где старый еврей продаёт продукты в 2 раза дороже, чем в магазине рядом. На вопрос в чём его интерес - ответил, что второй магазин тоже его, и там торгует его сын.
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