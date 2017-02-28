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На координатора кемеровского штаба Навального оказывают давление

Сегодня 10:45
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
navalny.com, ВКонтакте

Координатор кемеровского штаба оппозиционера Алексея Навального Ксения Пахомова заявила, что её маму Наталью Пахомову уволили с должности директора школы искусств № 50.

Ксения написала, что преподавательский стаж её мамы превышает 20 лет, она награждена двумя медалями: «За веру и добро» и «За достойное воспитание детей». На должность её назначили всего две недели назад.

«Конечно, в частных разговорах были намеки на то, что уволят её из-за меня, но в приказ же это не напишешь, правда?», — написала Ксения на своей странице «ВКонтакте».

Ранее она сообщала, что её парня-отличника Александра Степанцова отчислили из магистратуры КузГТУ. Уточняется, что студент выполнял все требования вуза.

После этого сотрудники военкомата вручили ему повестку на 2 ноября. Кроме того, сотрудники военкомата звонили родителям Алексея «под предлогом, что его никогда нет дома, и они не могут вручить ему повестку», сказано в группе.

По сведениям «Медузы», под угрозой увольнения оказалась и бабушка Ксении Пахомовой Любовь Нестерова — смотритель в Кемеровском областном музее изобразительных искусств. Уточняется, что руководители музея заступились за свою сотрудницу, но просили её «повлиять» на внучку. Сейчас бабушка Ксении на больничном, что будет, когда она вернётся в музей, пока неясно.

Комментарии 3
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321
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Инакомыслящие ненужны системе. Как низко расправляться с родственниками и близкими, человека который неугоден.
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рома
0 0
Так эти шакалы прихвостни гильдыевские обвинили коллектив школы и как крысы через чёрный ход сбегали с актового зала
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