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В Сибири разрешили повысить тарифы ЖКХ

Сегодня 11:04
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
store.domovita.by

В России утверждён максимально допустимый рост тарифов ЖКХ на 2018 год.

Одна из крупнейших индексаций разрешена в Кузбассе — на 5,9 процента. Больше только в Якутии и Санкт-Петербурге. Там санкционирован рост тарифов на 6 процентов, пишет «Коммерсант» с ссылкой на распоряжение правительства России.

В Новосибирской области тарифы ЖКХ разрешили повысить на 3 процента. Это наименьший показатель по России. Такой же индекс установлен в Северной Осетии.

Средний рост тарифов в России определён в 4 процента. Почти во всех регионах Сибири рост тарифов санкционирован выше этого уровня. Так, в Томской области разрешено повышение платы на 5,2 процента, в Хакасии, Туве, Иркутской и Омской областях — на 5 процентов. В Алтайском крае плату за «коммуналку» можно будет поднять на 4,5 процента, в Красноярском крае — на 3,9 процента, в республиках Алтай и Бурятия — на 3,5 процента.

Если рост тарифов в субъекте федерации превысит средний по региону показатель, утверждённый распоряжением правительства, он должен быть утверждён региональными властями.

Как писал ВашГород.ру, с 1 июля в Кузбассе услуги ЖКХ подорожали в среднем на 5,9 процента, в Новосибирской области — на 4 процента.

Комментарии 20
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Конь
2 0
Кто такой добрый, что разрешил?
Нового губернатора лоббирование
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Ъ
11 0
"Прокати нас, Дима!
Прокати нас, Дима!"

© Берегись автомобиля
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Я так кумекаю:
15 2
Колония не имеющая своего голоса проглотит любой тариф.
Тем более актуальность искоренения сирийского ИГила понимает и голосует рублем наш сырьевой регион.
Объединимся вокруг партии президента !
Солидарный привет наиболее сознательному томскому региону - 5,2℅ - догоним и перегоним ... !
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Евгения
11 0
Наверное там , на верху, считают раз уголь добывают, значит хорошо живут.Вот по максимуму и подняли.
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читатель
16 0
Опять?!
мне кажется при этой власти, это некогда не кончится, ни как не нажрутся
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666
10 0
А зэпэ там повысить не разрешили? Зарплата у людей максимум 25 тысяч. Из них 4500 за квартиру нужно отдать (если 3-комнатная). А надо ещё что-то кушать самому, семью кормить... Медведев думает, что в Кузбассе золотое дно. Металлургия, уголь... значит живём хорошо и богато.
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666
11 0
В Москву данные уходят, что у нас рабочий на заводе по 70 тысяч получает. А по факту. Гнать надо губернатора на пенсию век доживать! Толку от него как от козла сами знаете чего....
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134
19 0
Новосибирск протестовал потому там 3%, а мы сглатываем потому и 5,9%. Лучше бы ЗП так росли. На фоне этого $2 миллиарда подарили странам Африки поднимать их экономику.
Эхх.. Володя, когда же тебя застрелят наконец, как ты уже всех зае**.
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Гость
6 0
Да-да !!! Давайте, **** давайте !!! Я уже пошёл вилы покупать !
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Миша
4 0
Крымнаша!
Когда Крым был наш, то за посещение его денег не брали. А Новокузнецк наш? А ЖКХ наше? Хотя те, кто говорит "наш", не врут, они действительно собственники Крыма, Новокузнецка, ЖКХ, и всей РФ.
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(((
9 0
Может, решили уже сравнять зарплаты и квартплаты? Первые все ниже, вторые - все выше. Опять наши правители чего-то придумали по улучшению жизни своего горячо любимого населения.
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ы
4 0
Может, решили уже сравнять зарплаты и квартплаты? Первые все ниже, вторые - все выше. Опять наши правители чего-то придумали по улучшению жизни своего горячо любимого населения.
Ничо, земли пока хватает, места всем хватит для рытья землянок и постройки персональных бараков для местных надзирающих.
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Женек
9 0
Народ выходит на митинги ! Осмелели! Много несогласных! Нет лояльности в авторитарной власти! Кузбассу максимальные тарифы ЖКХ, решили в Москве!
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*
12 0
Ну что, холодильник-таки побеждает телевизор? Что-то энтузиазма с 2014 поубавилось. Ведь все же готовы были затянуть пояса, передумали уже? Какой у нас народ непостоянный )))))
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Dbrnjh
1 7
В очередной раз, с "крымнашем" дебилы
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Петр ЕвдокимовУва
13 0
Уважаемые, а ничего, что по данным опросов, "рейтинг" путина продолжает зашкаливать за всякие пределы разумного? Может быть, действительно уравнять "квартплату с зарплатой" и только тогда "электорат" врубится?! Или вырубится. От восторга....
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*
0 0
Уважаемые, а ничего, что по данным опросов, "рейтинг" путина продолжает зашкаливать за всякие пределы разумного? Может быть, действительно уравнять "квартплату с зарплатой" и только тогда "электорат" врубится?! Или вырубится. От восторга....
Вырубится частично врубленым.
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