В России утверждён максимально допустимый рост тарифов ЖКХ на 2018 год.
Одна из крупнейших индексаций разрешена в Кузбассе — на 5,9 процента. Больше только в Якутии и Санкт-Петербурге. Там санкционирован рост тарифов на 6 процентов, пишет «Коммерсант» с ссылкой на распоряжение правительства России.
В Новосибирской области тарифы ЖКХ разрешили повысить на 3 процента. Это наименьший показатель по России. Такой же индекс установлен в Северной Осетии.
Средний рост тарифов в России определён в 4 процента. Почти во всех регионах Сибири рост тарифов санкционирован выше этого уровня. Так, в Томской области разрешено повышение платы на 5,2 процента, в Хакасии, Туве, Иркутской и Омской областях — на 5 процентов. В Алтайском крае плату за «коммуналку» можно будет поднять на 4,5 процента, в Красноярском крае — на 3,9 процента, в республиках Алтай и Бурятия — на 3,5 процента.
Если рост тарифов в субъекте федерации превысит средний по региону показатель, утверждённый распоряжением правительства, он должен быть утверждён региональными властями.
Как писал ВашГород.ру, с 1 июля в Кузбассе услуги ЖКХ подорожали в среднем на 5,9 процента, в Новосибирской области — на 4 процента.
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