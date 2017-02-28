Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В Новокузнецке с ноября изменилось расписание автобусов

Сегодня 11:15
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Fotobus.msk.ru

С сегодняшнего дня автобусы, следующие в Новоильинский район, станут ходить по новому расписанию.

Изменения коснутся маршрутов № 7 «Молодость Запсиба — Вокзал», № 71 «Космонавтов — Вокзал», № 81 «Молодость Запсиба — Вокзал», № 86 «Молодость Запсиба — Вокзал».

Решение об изменении расписания, как пояснили в пресс-службе Управления по транспорту и связи в Новокузнецке, приняли, ориентируясь на пассажиропоток.

Теперь, как рассказали в ведомстве, будет обеспечена беспрерывная работа транспорта, и добраться из Центрального района в Новоильинский и обратно станет проще.

Посмотреть изменённое расписание можно на сайте УТИС или Единого центра организации пассажирских перевозок.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке добавили дополнительные рейсы на маршруте № 66, а также о том, что в честь ноябрьских праздников расписание междугородних и пригородных рейсов изменится.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
не важно
15 0
Да сколько можно повторять!!!??? 80а утром добавьте рейсы или автобусы большей вместимостью, ну или частников пустите туда. У людей в 20 квартале альтернативы нет!!! Нет автобуса (не смог залезть в битком набитый, опоздал, автобус сломался и т.д.) - иди через весь квартал в низ или на 86, который идет 15 лет до вокзала.
ответить
аватар
Фрося_Бурлакова
0 0
Спасибо за 86й маршрут вечером на 21.40 с вокзала. Работая до 22.30 теперь только час стоять на филипова. Плюсую за вместительность 80а маршрута. 5 графиков с маленькими "мазами" особенно утром доставляют уйму радости уже на 4й остановке.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ