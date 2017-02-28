С сегодняшнего дня автобусы, следующие в Новоильинский район, станут ходить по новому расписанию.
Изменения коснутся маршрутов № 7 «Молодость Запсиба — Вокзал», № 71 «Космонавтов — Вокзал», № 81 «Молодость Запсиба — Вокзал», № 86 «Молодость Запсиба — Вокзал».
Решение об изменении расписания, как пояснили в пресс-службе Управления по транспорту и связи в Новокузнецке, приняли, ориентируясь на пассажиропоток.
Теперь, как рассказали в ведомстве, будет обеспечена беспрерывная работа транспорта, и добраться из Центрального района в Новоильинский и обратно станет проще.
Посмотреть изменённое расписание можно на сайте УТИС или Единого центра организации пассажирских перевозок.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке добавили дополнительные рейсы на маршруте № 66, а также о том, что в честь ноябрьских праздников расписание междугородних и пригородных рейсов изменится.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.