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В Кемерове появились два новых светофора для пешеходов

Сегодня 11:35
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация города Кемерово

В Кемерове запустили два светофора через шестиполосную дорогу. Объекты смонтировали на бульваре Строителей.

Специалисты перевели светофоры в общий режим из «мигающего жёлтого», сообщили в городской администрации. Регулировщики, которые установили у домов № 14 и № 46, призваны обезопасить пешеходов возле студенческих общежитий. Светофор работает по вызывному типу.

Всего в этом году для повышения безопасности в городе установили пять новых светофоров, остальные объекты располагаются на улице Григорьева, 39, на улице Томская напротив остановки «Ресо Гарантия», а также на Притомском проспекте.

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