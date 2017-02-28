В Кемерове запустили два светофора через шестиполосную дорогу. Объекты смонтировали на бульваре Строителей.
Специалисты перевели светофоры в общий режим из «мигающего жёлтого», сообщили в городской администрации. Регулировщики, которые установили у домов № 14 и № 46, призваны обезопасить пешеходов возле студенческих общежитий. Светофор работает по вызывному типу.
Всего в этом году для повышения безопасности в городе установили пять новых светофоров, остальные объекты располагаются на улице Григорьева, 39, на улице Томская напротив остановки «Ресо Гарантия», а также на Притомском проспекте.
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