С 15 ноября в России появятся упаковки сигарет с новым оформлением.
Пачки с привычным дизайном исчезнут из продажи. В этот день истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию, который вступил в силу 15 мая 2016 года.
Как пишет «Российская газета», в оформлении изменится многое. Страшные картинки нанесут на обе стороны упаковки. На лицевой стороне — вверху пачки, а на оборотной — внизу. Размер изображений должен быть не менее 50 процентов от площади пачки. На картинках представят разные человеческие органы, повреждённые болезнями из-за курения, и пояснительные надписи — что именно изображено.
В упаковки сигарет больше не будут помещать разного рода вкладыши, которые часто носили рекламный характер и стимулировали потребителей к покупкам табака.
Также с пачек исчезнут маркировки «лёгкие», «экстра», «ультра» и информация о количестве никотина, смол, монооксида углерода. По словам экспертов, такая информация может создать у покупателя ложное впечатление, что чем ниже содержание этих веществ, тем безвреднее товар.
Картинок или надписей, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания, тоже не будет. Исключение сделано только для ментола. А сбоку на упаковке появится надпись, что товар содержит системные яды.
Ранее ВашГород.ру сообщал, какие ещё изменения ждут россиян в ноябре этого года.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
На пляжах развесим фотографии разложившихся утопленников-это призовет людей к осторожности.
Рекламируя поездку на поезде,выкладывать фото погибших в авиакатастрофе с призывом-полетишь,будешь таким же.
Неадекват полнейший.