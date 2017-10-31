С 15 ноября в России появятся упаковки сигарет с новым оформлением.

Пачки с привычным дизайном исчезнут из продажи. В этот день истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию, который вступил в силу 15 мая 2016 года.

Как пишет «Российская газета», в оформлении изменится многое. Страшные картинки нанесут на обе стороны упаковки. На лицевой стороне — вверху пачки, а на оборотной — внизу. Размер изображений должен быть не менее 50 процентов от площади пачки. На картинках представят разные человеческие органы, повреждённые болезнями из-за курения, и пояснительные надписи — что именно изображено.

В упаковки сигарет больше не будут помещать разного рода вкладыши, которые часто носили рекламный характер и стимулировали потребителей к покупкам табака.

Также с пачек исчезнут маркировки «лёгкие», «экстра», «ультра» и информация о количестве никотина, смол, монооксида углерода. По словам экспертов, такая информация может создать у покупателя ложное впечатление, что чем ниже содержание этих веществ, тем безвреднее товар.

Картинок или надписей, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания, тоже не будет. Исключение сделано только для ментола. А сбоку на упаковке появится надпись, что товар содержит системные яды.

Ранее ВашГород.ру сообщал, какие ещё изменения ждут россиян в ноябре этого года.