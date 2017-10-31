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Будет ещё страшнее: у пачек с сигаретами изменится дизайн

Сегодня 11:45
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
persiangig.com

С 15 ноября в России появятся упаковки сигарет с новым оформлением.

Пачки с привычным дизайном исчезнут из продажи. В этот день истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию, который вступил в силу 15 мая 2016 года.

Как пишет «Российская газета», в оформлении изменится многое. Страшные картинки нанесут на обе стороны упаковки. На лицевой стороне — вверху пачки, а на оборотной — внизу. Размер изображений должен быть не менее 50 процентов от площади пачки. На картинках представят разные человеческие органы, повреждённые болезнями из-за курения, и пояснительные надписи — что именно изображено.

В упаковки сигарет больше не будут помещать разного рода вкладыши, которые часто носили рекламный характер и стимулировали потребителей к покупкам табака.

Также с пачек исчезнут маркировки «лёгкие», «экстра», «ультра» и информация о количестве никотина, смол, монооксида углерода. По словам экспертов, такая информация может создать у покупателя ложное впечатление, что чем ниже содержание этих веществ, тем безвреднее товар.

Картинок или надписей, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания, тоже не будет. Исключение сделано только для ментола. А сбоку на упаковке появится надпись, что товар содержит системные яды.

Ранее ВашГород.ру сообщал, какие ещё изменения ждут россиян в ноябре этого года.

Комментарии 15
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...
35 0
Ага..А,чтоб вообще курить бросили...назовите-сорт"ТУЛЕЕВСКИЙ"с ликом губернатора..Эффект ГАРАНТИРОВАН...))))
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Читатель
38 0
Хреновый у них психолог, не работают "страшные" картинки. Вот если бы писали "счастливые не курят" или "часть средств идет на з/п депутатам" - другое дело
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не важно
6 0
Вообще не смотрю на эти картинки. Какой с них толк? А мужики поначалу распечатывали на принтере надписи, по размеру как на пачках с надписями "Будь здоров Иваныч" и т.д. и закрывали эти все картинки.
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Й
4 1
Раньше курил, лет 10 назад. А смысл? Лучше лишнюю палку кинуть.
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00000
3 8
Да акцизу в 10 раз поднять, вот и расхотят курить) Что бы пачка стоила рублей 300-500 не меньше, как дорогие презервативы. Дабы был равнозначный выбор. И агитация, кто курит у того ВЯЛЫЙ)) Что б свои же и чмырили, вот это бы точно работало (ПСИХОЛОГИ)
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Миша
2 0
Ага..А,чтоб вообще курить бросили...назовите-сорт"ТУЛЕЕВСКИЙ"с ликом губернатора..Эффект ГАРАНТИРОВАН...))))
А если так назвать продукты питания, то и питаться перестанут? Почему продукты питания, которые содержат яды, не маркируют такими же картинками? Ведь 100% людей умирают от употребления пищи.
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Миша
0 0
Ага..А,чтоб вообще курить бросили...назовите-сорт"ТУЛЕЕВСКИЙ"с ликом губернатора..Эффект ГАРАНТИРОВАН...))))
А если так назвать продукты питания, то и питаться перестанут? Почему продукты питания, которые содержат яды, не маркируют такими же картинками? Ведь 100% людей умирают от употребления пищи.
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Седой 14322
5 1
Давайте разовьем тему и на плакатах вдоль дороги развесим картинки из патологоанатомического атласа с пояснениями,что такое может произойти,если не смотреть по сторонам,переходя дорогу.
На пляжах развесим фотографии разложившихся утопленников-это призовет людей к осторожности.
Рекламируя поездку на поезде,выкладывать фото погибших в авиакатастрофе с призывом-полетишь,будешь таким же.
Неадекват полнейший.
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Седой 14322
7 0
И кстати...забыли ввести запрет на продажу портсигаров,чтобы курильщики не смели перекладывать сигареты из "страшных" пачек.
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.
0 0
А если так назвать продукты питания, то и питаться перестанут? Почему продукты питания, которые содержат яды, не маркируют такими же картинками? Ведь 100% людей умирают от употребления пищи.
Не перестанут. Как будто никто не ест картошку тулеевкую.
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.
2 7
И продавать их надо не в продуктах, а в отделах бытовой химии, как отраву. Есть отрава от насекомых, грызунов, а это - отрава для дураков.
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картофелевод
0 0
Не перестанут. Как будто никто не ест картошку тулеевкую.
Картофель сорт "Тулеевский" снят Минсельхозом РФ-КАК БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ..))
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.
0 1
Картофель сорт "Тулеевский" снят Минсельхозом РФ-КАК БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ..))
Снят откуда? Это как понимать? Его как выращивали, так и выращивают. Подтвердите свои слова официальной информацией, а иначе, это враньё.
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$
23 1
Вот и открылась суть "заботы" о здоровье курильщиков, убрать надписи о содержании смол и никотина, чтобы выпускать сигареты вообще без остатков табака. Сигареты превратят в узаконеный голимый наркотик, производители сигарет будут новеньких с одной выкуреной пачки подсаживать на дозу.
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Лёлик-алкоголик
0 0
Да акцизу в 10 раз поднять, вот и расхотят курить) Что бы пачка стоила рублей 300-500 не меньше, как дорогие презервативы. Дабы был равнозначный выбор. И агитация, кто курит у того ВЯЛЫЙ)) Что б свои же и чмырили, вот это бы точно работало (ПСИХОЛОГИ)
Заядлого курильщика цена не остановит. Будет самосад курить, траву, чай. Старую веревку бумагой обернет и скурит.
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