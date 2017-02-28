Президент Владимир Путин пока не давал распоряжений касательно разбирательств блогеров Nemagia из Кемерова с банкиром Олегом Тиньковым.
«Президент при этом подчеркнул, что он не знаком с этим случаем, и он не знает, о чём там идёт речь», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
В администрации президента уточнили, что Путин пока не связывался с конкретным исполнителем проверки, и добавили, что президента введут в курс дела.
Накануне глава государства назвал спор «безобразием», писал ВашГород.ру. О произошедшем ему рассказали на заседании Совета по правам человека.
Основатель «Тинькофф Банка» обещал отозвать иски против авторов скандального ролика, однако сейчас расследование уголовного дела продолжается.
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