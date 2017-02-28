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Путину предоставят все справки по спору Nemagia с Тиньковым

Сегодня 12:05
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sova.news

Президент Владимир Путин пока не давал распоряжений касательно разбирательств блогеров Nemagia из Кемерова с банкиром Олегом Тиньковым.

«Президент при этом подчеркнул, что он не знаком с этим случаем, и он не знает, о чём там идёт речь», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В администрации президента уточнили, что Путин пока не связывался с конкретным исполнителем проверки, и добавили, что президента введут в курс дела.

Накануне глава государства назвал спор «безобразием», писал ВашГород.ру. О произошедшем ему рассказали на заседании Совета по правам человека.

Основатель «Тинькофф Банка» обещал отозвать иски против авторов скандального ролика, однако сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии 1
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Димон
8 0
А мелкий шрифт в договорах тинькова не мошенничество, не? И бешенные проценты на проценты тоже не?
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