Вместе с творогом в сочне нашли и кусок резиновой перчатки.
«Прошу опубликовать утреннюю находку в творожном сочне. Кончик пальца от резиновой перчатки. Приятного аппетита!», — поделился анонимный пользователь в соцсети.
Как пояснил аноним, опубликовавший фото своей покупки в группе во «ВКонтакте», товар был куплен в магазине «Ярче» на улице Мурманской в Новокузнецке.
В комментария новокузнечане возмутились находкой в сочне. Кто-то воспринял информацию с юмором.
«Спасибо, хоть не презерватив», — написал новокузнечанин в комментариях.
«Теперь можно брать без опаски — стерильно», — отшутился другой горожанин.
На этом шуточные комментарии не закончились.
«Не приятно, конечно, но ничего страшного, но это же не бычок какой-нибудь, тараканчик или кусок шерсти, который к производству отношения никакого не имеет. Хорошо, что без пальца», — добавили в комментариях.
А большинство комментаторов написали, что магазин здесь ни при чём. И претензии нужно предъявлять не торговой сети, а производителю. Однако, где испекли изделие — в какой-либо пекарне или в магазине — неизвестно.
Также новокузнечане отметили, что такой товар необходимо вернуть обратно в магазин и высказали уверенность, что в «Ярче» сразу же вернут деньги.
Ранее ВашГород.ру рассказывал про «удачную» покупку в новокузнецкой «Ленте», а также о том, что «Ярче» активно захватывает местный рынок.
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Мне позвонили представители Ленты, извинились за ситуацию с некачественными стейками. А также приняли решение о возврате денег за данный товар.
Хорошо, что сети реагируют на публикации, хотя там весь вопрос был не к магазину
Мне позвонили представители Ленты, извинились за ситуацию с некачественными стейками. А также приняли решение о возврате денег за данный товар.
Хорошо, что сети реагируют на публикации, хотя там весь вопрос был не к магазину
К чему раздувать свои проблемы на весь город? Чтобы Вас пол города пожалели?
К чему раздувать свои проблемы на весь город? Чтобы Вас пол города пожалели?
Печально не то, что вы ничего не поняли из моего обращения, такое бывает.....
Печально, что вот вам, например, ну никак не хочется улучшать качество своей жизни. Путем выявления и предоставления на суд общественности недобросовестных производителей.
Пы.сы. Не нуждаюсь ни в чьей жалости. Сама могу пожалеть кого-нибудь
Мне позвонили представители Ленты, извинились за ситуацию с некачественными стейками. А также приняли решение о возврате денег за данный товар.
Хорошо, что сети реагируют на публикации, хотя там весь вопрос был не к магазину
На фото этикетки производителя внимания обращать не стОит?
Т.е. для вас красной тряпкой явилось упоминание магазина?
Печально не то, что вы ничего не поняли из моего обращения, такое бывает.....
Печально, что вот вам, например, ну никак не хочется улучшать качество своей жизни. Путем выявления и предоставления на суд общественности недобросовестных производителей.
Пы.сы. Не нуждаюсь ни в чьей жалости. Сама могу пожалеть кого-нибудь
«Смотрите все, как меня развели надписью «стейк»» -
хороший лозунг?