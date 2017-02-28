Вместе с творогом в сочне нашли и кусок резиновой перчатки.

«Прошу опубликовать утреннюю находку в творожном сочне. Кончик пальца от резиновой перчатки. Приятного аппетита!», — поделился анонимный пользователь в соцсети.

Как пояснил аноним, опубликовавший фото своей покупки в группе во «ВКонтакте», товар был куплен в магазине «Ярче» на улице Мурманской в Новокузнецке.

В комментария новокузнечане возмутились находкой в сочне. Кто-то воспринял информацию с юмором.

«Спасибо, хоть не презерватив», — написал новокузнечанин в комментариях. «Теперь можно брать без опаски — стерильно», — отшутился другой горожанин.

На этом шуточные комментарии не закончились.

«Не приятно, конечно, но ничего страшного, но это же не бычок какой-нибудь, тараканчик или кусок шерсти, который к производству отношения никакого не имеет. Хорошо, что без пальца», — добавили в комментариях.

А большинство комментаторов написали, что магазин здесь ни при чём. И претензии нужно предъявлять не торговой сети, а производителю. Однако, где испекли изделие — в какой-либо пекарне или в магазине — неизвестно.

Также новокузнечане отметили, что такой товар необходимо вернуть обратно в магазин и высказали уверенность, что в «Ярче» сразу же вернут деньги.

Ранее ВашГород.ру рассказывал про «удачную» покупку в новокузнецкой «Ленте», а также о том, что «Ярче» активно захватывает местный рынок.

