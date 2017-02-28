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Народная антиреклама: новокузнечане обнаружили «сюрприз» в булочке из «Ярче»

Сегодня 12:30
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Вместе с творогом в сочне нашли и кусок резиновой перчатки.

«Прошу опубликовать утреннюю находку в творожном сочне. Кончик пальца от резиновой перчатки. Приятного аппетита!», — поделился анонимный пользователь в соцсети.

Как пояснил аноним, опубликовавший фото своей покупки в группе во «ВКонтакте», товар был куплен в магазине «Ярче» на улице Мурманской в Новокузнецке.

В комментария новокузнечане возмутились находкой в сочне. Кто-то воспринял информацию с юмором.

«Спасибо, хоть не презерватив», — написал новокузнечанин в комментариях.

«Теперь можно брать без опаски — стерильно», — отшутился другой горожанин.

На этом шуточные комментарии не закончились.

«Не приятно, конечно, но ничего страшного, но это же не бычок какой-нибудь, тараканчик или кусок шерсти, который к производству отношения никакого не имеет. Хорошо, что без пальца», — добавили в комментариях.

А большинство комментаторов написали, что магазин здесь ни при чём. И претензии нужно предъявлять не торговой сети, а производителю. Однако, где испекли изделие — в какой-либо пекарне или в магазине — неизвестно.

Также новокузнечане отметили, что такой товар необходимо вернуть обратно в магазин и высказали уверенность, что в «Ярче» сразу же вернут деньги.

Ранее ВашГород.ру рассказывал про «удачную» покупку в новокузнецкой «Ленте», а также о том, что «Ярче» активно захватывает местный рынок.

Комментарии 10
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аватар
....
8 0
Да,уж..А,я то,с дуру,подумал НОС нашли майора Ковалева...и в драмтеатре премьера.."НОС" Гоголь...Бывает...)))
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Светлана К.
13 2
Кстати.
Мне позвонили представители Ленты, извинились за ситуацию с некачественными стейками. А также приняли решение о возврате денег за данный товар.
Хорошо, что сети реагируют на публикации, хотя там весь вопрос был не к магазину
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Антонина
8 25
Кстати.
Мне позвонили представители Ленты, извинились за ситуацию с некачественными стейками. А также приняли решение о возврате денег за данный товар.
Хорошо, что сети реагируют на публикации, хотя там весь вопрос был не к магазину
А если бы напрямую к Ленте обратились, то решение Вашего вопроса осталось бы между Вами и Лентой, а не на весь город Н. У меня тоже не так давно были проблемы с качеством пельмешек в Ленте на левом. Обратилась на стойку, принесли извинения и в течении 20мин вернули деньги.
К чему раздувать свои проблемы на весь город? Чтобы Вас пол города пожалели?
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Екатерина
11 0
Стоит заменить сочень. Думаю, что при вымешивании творога оторвался кусочек перчатки. Радует, что не халтурят, что в перчатках работают.
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Светлана К.
15 2
А если бы напрямую к Ленте обратились, то решение Вашего вопроса осталось бы между Вами и Лентой, а не на весь город Н. У меня тоже не так давно были проблемы с качеством пельмешек в Ленте на левом. Обратилась на стойку, принесли извинения и в течении 20мин вернули деньги.
К чему раздувать свои проблемы на весь город? Чтобы Вас пол города пожалели?
Милая Тоня.
Печально не то, что вы ничего не поняли из моего обращения, такое бывает.....
Печально, что вот вам, например, ну никак не хочется улучшать качество своей жизни. Путем выявления и предоставления на суд общественности недобросовестных производителей.
Пы.сы. Не нуждаюсь ни в чьей жалости. Сама могу пожалеть кого-нибудь
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Джо́нни Уокер
6 0
Значит в перчатках работают, молодцы, хорошая булка! А то месили бы голыми, прокуренными, волосатыми руками, неизвестно за что державшиеся накануне!
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Джо́нни Уокер
1 0
Кстати.
Мне позвонили представители Ленты, извинились за ситуацию с некачественными стейками. А также приняли решение о возврате денег за данный товар.
Хорошо, что сети реагируют на публикации, хотя там весь вопрос был не к магазину
Не надо лепить горбатого, вопрос не к магазину... Заголовок статьи: "Народная антиреклама: новокузнечанка возмущена покупкой в «Ленте»". Все было сделано для того, чтобы подчеркнуть где продают рыбьи плавники минтая по цене мясной вырезки.
ответить
аватар
Светлана К.
7 0
Не надо лепить горбатого, вопрос не к магазину... Заголовок статьи: "Народная антиреклама: новокузнечанка возмущена покупкой в «Ленте»". Все было сделано для того, чтобы подчеркнуть где продают рыбьи плавники минтая по цене мясной вырезки.
Ну так все верно! А вдруг кто-то захочет пойти по моим стопам, и начнет искать эту дрянь в других магазинах? ))
На фото этикетки производителя внимания обращать не стОит?
Т.е. для вас красной тряпкой явилось упоминание магазина?
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Всё правильно!!! она сделала
2 0
Не надо лепить горбатого, вопрос не к магазину... Заголовок статьи: "Народная антиреклама: новокузнечанка возмущена покупкой в «Ленте»". Все было сделано для того, чтобы подчеркнуть где продают рыбьи плавники минтая по цене мясной вырезки.
Я, за то, чтобы знать В КАКОМ МАГАЗИНЕ и ЧТО нужно брать или не брать!
ответить
аватар
Антонина
0 0
Милая Тоня.
Печально не то, что вы ничего не поняли из моего обращения, такое бывает.....
Печально, что вот вам, например, ну никак не хочется улучшать качество своей жизни. Путем выявления и предоставления на суд общественности недобросовестных производителей.
Пы.сы. Не нуждаюсь ни в чьей жалости. Сама могу пожалеть кого-нибудь
Митинг соберите. Так тоже нынче актуально.
«Смотрите все, как меня развели надписью «стейк»» -
хороший лозунг?
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