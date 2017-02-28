Зародыши, которые были получены от спермы мужчин старшего возраста, развиваются медленнее, чем эмбрионы, появившиеся от клеток молодых партнёров.

К таким выводам пришли американские учёные. Исследования проводили специалисты из научного центра Бостона и из медицинского центра Weill Cornell Medicine. Доклад с результатами был представлен на конференции Американского общества репродуктивной медицины, сообщает РИА Новости.

По данным экспертов из научного центра Бостона, эмбрионы, полученные с помощью спермы мужчин старше 50 лет, развиваются на 35 процентов медленнее, чем зародыши от людей до 35 лет. Зародыш, полученный от мужчин старшего возраста, на 4,3 процента позднее достигает стадии бластоцисты, после которой происходит прикрепление эмбриона к стенке матки.

Медики из центра Weill Cornell Medicine заявили: с возрастом сперма мужчин накапливает мутации, а также показывает склонность к анеуплоидии — ненормальному количеству хромосом в клетке. В результате повышается вероятность зачатия нездорового эмбриона. По данным исследователей, оба дефекта чаще всего встречались у мужчин старше 55 лет. Кроме того, с возрастом снижается показатель оплодотворения, констатируют специалисты.