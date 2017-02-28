Продать квартиру быстро и выгодно — казалось бы, что может быть проще?

Для того, чтобы разместить объявление на сайтах по поиску недвижимости много времени не уйдёт. А дальше можно ждать наплыва клиентов. Так думают многие продавцы квартир.

Нередко выходит с точностью да наоборот. Объявление разместили, но никто не звонит. Если квартирой никто не интересуется, значит при размещении объявления были допущены серьёзные ошибки.

Как сделать так, чтобы квартира не простаивала месяцами, ВашГород.ру узнал у специаилстов.

«В объявлении подробная информация, на основе которой можно понять, подходит эта квартира или нет — самое ценное. Порой объявления не содержат подробностей. Текст должен отвечать на вопрос: что за квартира, планировка, есть ли проблемы с перепланировкой, готовы ли документы к сделке, преимущества этажа/типологии квартиры, инфраструктура, мебель и ремонт. Иногда смущает слишком низкая цена: напишите, почему так: возможно, срочный переезд", — рассказала журналистам ВашГород.ру PR-менеджер Федеральной риелторской компании «ЭТАЖИ» в Новосибирске Александра Серченко.

Также самым главным является цена. Это — первое, на что смотрит покупатель. Нужно посмотреть подобные предложения по цене по таким параметрам, как район, количество комнат, этаж, состоянии, планировка квартиры. Понятно, что свою квартиру хочется продать подороже, но рынок диктует свои условия, отмечает специалист.

Стоит ориентировать на стоимость объектов от крупных риелторских компаний, где с этим параметром уже поработали, выбирали рыночную цену и выставили квартиру на продажу.

Другим не менее важным элементом являются фотографии. Зачастую собственники не заморачиваются и делают фотографии прямо на мобильный телефон. Так, засвеченные фотографии с личными вещами и санузлом могут отпугнуть покупателей.

«Чем лучше и профессиональнее фото, тем больше ваша квартира получит доверия и лояльности будущего покупателя. Покажите комнаты, кухню, ванную комнату, балкон. Не нужно фотографировать отдельные элементы — двери, люстру, ковер. Это не несет ценности. Постарайтесь сделать фото днем, убрав все лишние вещи. И важно, чтобы это были фото горизонтальные, а не вертикальные.

Если ваше предложение актуально для рынка, то по объявлению будут звонить и интересоваться. Это лучший способ понять, что вы всё сделали правильно.