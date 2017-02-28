В одной из групп во «ВКонтакте» горожанин предложил сделать дорогу от Ильинского шоссе до выезда из Новокузнецка платной.

«Давно уже замечаю, что множество грузового транспорта, да и легкового в том числе, идёт со стороны трассы Новокузнецк — Ленинск-Кузнецкий до ЗСМК. Также много народа добирается и до Новоильинского района. Как вы думаете, если бы сделали платную дорогу от посёлка Первомайский до посёлка Северный, то данная дорога пользовалась бы спросом у водителей?», — обратился инициатор к пользователям соцсети.

Мужчина посчитал, что от посёлка Первомайского на въезде в Новокузнецк и до посёлка Металлургов нужно проехать около 40 — 50 километров.

«Но эти 40 километров превращаются в сущий кошмар, особенно если дело подходит к пяти часам вечера. ЖД-переезд, который может быть закрыт до 20 минут, ограничение по скорости 20−40км/ч, большое количество пешеходных переходов, кольца, заторы. Всё это ждёт водителей по обычному на сегодняшний день маршруту», — рассказал мужчина.

Для автолюбителей это очень неудобно: двигатель работает вхолостую, тратится много топлива.

Новокузнечанин предлагает сократить этот путь за счёт открытия новой дороги: от посёлка Первомайского до посёлка Северного.

Эта дорога в несколько раз короче — всего 12 километров. Это позволит сэкономить время и расход топлива.

«Плюс ко всему, там в основном равнина, даже изменения ландшафта практически не требуются при её строительстве. В итоге, если водитель отдаст пусть даже 100 рублей (хотя думаю это дороговато), он сможет проехать по дороге до поворота на посёлок Металлургов, всего за 21−22 километра», — пишет новокузнечанин.

Также по его задумке, новая дорога не будет иметь скоростного ограничения, светофоров, что также позволит сократить потраченное водителями время.

В итоге, не смотря на затраченные средства, водители сэкономят время, нервы и бензин.

«Я был бы совсем не против отдать даже 100 рублей, при этом сэкономив время, которое — бесценно», — подытожил мужчина.

В комментариях большинство пользователей оценили инициативу новокузнечанина и отметили, что готовы платить за сэкономленное время, другие же высказались против, пояснив, что итак платят налоги, на которые должны стоить и ремонтировать городские дороги.

Напомним, что разговоры о строительстве трассы «Аэропорт — Ильинка» ведутся уже не первый год. Однако пока никаких действий не предпринято. В начале октября Сергей Кузнецов рассказал, что не исключает строительство на этом месте платной дорога.