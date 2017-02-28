В одной из групп во «ВКонтакте» горожанин предложил сделать дорогу от Ильинского шоссе до выезда из Новокузнецка платной.
«Давно уже замечаю, что множество грузового транспорта, да и легкового в том числе, идёт со стороны трассы Новокузнецк — Ленинск-Кузнецкий до ЗСМК. Также много народа добирается и до Новоильинского района. Как вы думаете, если бы сделали платную дорогу от посёлка Первомайский до посёлка Северный, то данная дорога пользовалась бы спросом у водителей?», — обратился инициатор к пользователям соцсети.
Мужчина посчитал, что от посёлка Первомайского на въезде в Новокузнецк и до посёлка Металлургов нужно проехать около 40 — 50 километров.
«Но эти 40 километров превращаются в сущий кошмар, особенно если дело подходит к пяти часам вечера. ЖД-переезд, который может быть закрыт до 20 минут, ограничение по скорости 20−40км/ч, большое количество пешеходных переходов, кольца, заторы. Всё это ждёт водителей по обычному на сегодняшний день маршруту», — рассказал мужчина.
Для автолюбителей это очень неудобно: двигатель работает вхолостую, тратится много топлива.
Новокузнечанин предлагает сократить этот путь за счёт открытия новой дороги: от посёлка Первомайского до посёлка Северного.
Эта дорога в несколько раз короче — всего 12 километров. Это позволит сэкономить время и расход топлива.
«Плюс ко всему, там в основном равнина, даже изменения ландшафта практически не требуются при её строительстве. В итоге, если водитель отдаст пусть даже 100 рублей (хотя думаю это дороговато), он сможет проехать по дороге до поворота на посёлок Металлургов, всего за 21−22 километра», — пишет новокузнечанин.
Также по его задумке, новая дорога не будет иметь скоростного ограничения, светофоров, что также позволит сократить потраченное водителями время.
В итоге, не смотря на затраченные средства, водители сэкономят время, нервы и бензин.
«Я был бы совсем не против отдать даже 100 рублей, при этом сэкономив время, которое — бесценно», — подытожил мужчина.
В комментариях большинство пользователей оценили инициативу новокузнечанина и отметили, что готовы платить за сэкономленное время, другие же высказались против, пояснив, что итак платят налоги, на которые должны стоить и ремонтировать городские дороги.
Напомним, что разговоры о строительстве трассы «Аэропорт — Ильинка» ведутся уже не первый год. Однако пока никаких действий не предпринято. В начале октября Сергей Кузнецов рассказал, что не исключает строительство на этом месте платной дорога.
«Деньги на строительство дороги поступят из федерального бюджета. Однако, если реализация этого проекта на федеральном уровне „сорвётся“, то местные предприниматели предлагают сделать дорогу „Ильинка-Аэропорт“ платной», — пояснил мэр Новокузнецка.
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