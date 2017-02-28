ВашГород.ру подводит итоги опроса, в котором приняли участие наши читатели.
Вопрос звучал так: Нужны ли новые угольные разрезы в Кузбассе? 37% участников считают, что новые разрезы не нужны, 29% допускают строительство новый добывающих предприятий, но с условием, что нужно ужесточить требования для угольщиков.
Ещё 22% опрошенных полагают, что нужно не только прекратить строительство новых угольных разрезов, но и закрыть все старые. И лишь 10% считают, что новые разрезы Кузбассу нужны, потому что людям нужна работа. В опросе приняли участие 621 человек.
Напомним, активисты организации из Великобритании призывают отказаться от покупки кузбасского угля, из-за добычи которого страдают местные жители.
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