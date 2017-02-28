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Новые угольные разрезы в Кузбассе не нужны — итоги опроса

Сегодня 13:10
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
m.azh.kz

ВашГород.ру подводит итоги опроса, в котором приняли участие наши читатели.

Вопрос звучал так: Нужны ли новые угольные разрезы в Кузбассе? 37% участников считают, что новые разрезы не нужны, 29% допускают строительство новый добывающих предприятий, но с условием, что нужно ужесточить требования для угольщиков.

Ещё 22% опрошенных полагают, что нужно не только прекратить строительство новых угольных разрезов, но и закрыть все старые. И лишь 10% считают, что новые разрезы Кузбассу нужны, потому что людям нужна работа. В опросе приняли участие 621 человек.

Напомним, активисты организации из Великобритании призывают отказаться от покупки кузбасского угля, из-за добычи которого страдают местные жители.

Комментарии 18
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54
1 8
Ну да все же давайте закроет всё.проведите опрос по заводам
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читатель
31 1
Ну да все же давайте закроет всё.проведите опрос по заводам
угольные разрезы нужны только буржуям и их холуям и лакеям
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54
1 5
угольные разрезы нужны только буржуям и их холуям и лакеям
Да **** они нужны простым рабочим. За получать.
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54
1 13
угольные разрезы нужны только буржуям и их холуям и лакеям
Ты наверное блин сам бурный или офисный планктон
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*
4 1
Ну да все же давайте закроет всё.проведите опрос по заводам
Согласна, почему только разрезы? Что с шахтами? С них все отходы производства спускают в реки. Заводы как, закрываем?
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Гость
2 4
А где и когда голосование проходило ?
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читатель
7 0
Да **** они нужны простым рабочим. За получать.
на разрезах местных жителей работают мало,а в основном завозят вахтовым методом с других регионов
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54
1 4
на разрезах местных жителей работают мало,а в основном завозят вахтовым методом с других регионов
Ну блин мы там работаем
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54
0 3
на разрезах местных жителей работают мало,а в основном завозят вахтовым методом с других регионов
И знаете просто никто не может выучиться на белазиста.стоит это не дешево.
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хрен с горы
6 0
Ну блин мы там работаем
За подачки жалкие
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Андрей
13 1
Давайте тогда узаконим кражи, рекет. Тоже нормальный такой способ заработка. Вы там работаете, воруя у людей нормальную жизнь, природу и уничтожая за собой все вокруг. Вы за свои зарплаты готовы людей в грязь втоптать - работаете зато, уважуха.
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Кузя
6 0
Ну блин мы там работаем
Значит вы враги своих друзей, родственников, знакомых. Вы прислуживаете тем, кто гробит Кузбасс.
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читатель
8 0
Давайте тогда узаконим кражи, рекет. Тоже нормальный такой способ заработка. Вы там работаете, воруя у людей нормальную жизнь, природу и уничтожая за собой все вокруг. Вы за свои зарплаты готовы людей в грязь втоптать - работаете зато, уважуха.
ведь находятся продажные ублюдки из местных, которые как рабы будут уничтожать нашу землю, природу, за их воровские деньги, а другие полицаи и цепные псы режима будут охранять, а если понадобится и дубасить своих протестующих земляков
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*
0 11
Давайте тогда узаконим кражи, рекет. Тоже нормальный такой способ заработка. Вы там работаете, воруя у людей нормальную жизнь, природу и уничтожая за собой все вокруг. Вы за свои зарплаты готовы людей в грязь втоптать - работаете зато, уважуха.
Про вас можно также сказать, что вы ради своих 6 соток готовы людей, детей оставить без средств существования. Каждый преследует только свои интересы и дальше собственного носа не видит. Нужно находить компромисс. И вы даже не представляете, как по цепочке будет заваливаться экономика региона. Нет денег у шахтеров - нет продаж в магазинах и т.п.-закрытие магазинов-потеря рабочих мест-потери подоходного налога-нет денег на социалку, которая и так на ладан дышит и т.д. Хотим превратиться в Детройт? Да я думаю, что нам это без проблем устроят, у тех, кто у руля давно денежки и недвижимость забугром на черный день припасены, а вы чем заниматься будете, на что жить? На пенсии родителей и пособие по безработице?
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Андрей
6 0
Про вас можно также сказать, что вы ради своих 6 соток готовы людей, детей оставить без средств существования. Каждый преследует только свои интересы и дальше собственного носа не видит. Нужно находить компромисс. И вы даже не представляете, как по цепочке будет заваливаться экономика региона. Нет денег у шахтеров - нет продаж в магазинах и т.п.-закрытие магазинов-потеря рабочих мест-потери подоходного налога-нет денег на социалку, которая и так на ладан дышит и т.д. Хотим превратиться в Детройт? Да я думаю, что нам это без проблем устроят, у тех, кто у руля давно денежки и недвижимость забугром на черный день припасены, а вы чем заниматься будете, на что жить? На пенсии родителей и пособие по безработице?
А вас никто и не заставляет все закрыть. Вас просят делать это ЗАКОННЫМ образом. С вашей стороны на данный момент беззаконие и наплевательство на окружающих людей и природу. И дело не в 6 сотках - множество людей постоянно живут в тех деревнях, которые сейчас окружены разрезами. Люди всю жизнь зарабатывали на свое ЗАКОННОЕ жилье, на нормальную жизнь. А теперь вынуждены глотать угольную пыль.
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*
0 2
А вас никто и не заставляет все закрыть. Вас просят делать это ЗАКОННЫМ образом. С вашей стороны на данный момент беззаконие и наплевательство на окружающих людей и природу. И дело не в 6 сотках - множество людей постоянно живут в тех деревнях, которые сейчас окружены разрезами. Люди всю жизнь зарабатывали на свое ЗАКОННОЕ жилье, на нормальную жизнь. А теперь вынуждены глотать угольную пыль.
Вот так пообщаешься в комментариях и станешь олигархом - владельцем заводов, пароходов )))) Эх, мечты-мечты. )) Кого нас-то? Я не работаю на разрезе и дача моя как раз находится рядом с таковым. Так что ваши обвинения мимо... А вообще, эти повторения ВГ как попугаев уже надоели. То разрезы, то догхантеры, то разрезы, то догхантеры. Уже оскомину набили.
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ПЁТР
0 0
Шахты такой экологический ущерб не наносят.По - поводу грязных речек, несколько рейдов природоохранной прокуратуры и шахты возводят очистные сооружения замкнутого типа. Такие очистные уже строятся и больше того действуют в нашей области.
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читатель
3 0
Про вас можно также сказать, что вы ради своих 6 соток готовы людей, детей оставить без средств существования. Каждый преследует только свои интересы и дальше собственного носа не видит. Нужно находить компромисс. И вы даже не представляете, как по цепочке будет заваливаться экономика региона. Нет денег у шахтеров - нет продаж в магазинах и т.п.-закрытие магазинов-потеря рабочих мест-потери подоходного налога-нет денег на социалку, которая и так на ладан дышит и т.д. Хотим превратиться в Детройт? Да я думаю, что нам это без проблем устроят, у тех, кто у руля давно денежки и недвижимость забугром на черный день припасены, а вы чем заниматься будете, на что жить? На пенсии родителей и пособие по безработице?
не злите людей ! "экономика региона завалится " что у нас копают уголь деньги уходят в оффшоры , число кузбасских миллиордеров из списка форбс только растет
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