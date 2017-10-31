Сегодня среднестатистический россиянин может позволить себе почти две недели (13,7 дней) отдыха в санатории.

А 17 лет назад одной зарплаты в среднем по России хватало лишь на 6,3 дня пребывания в здравнице. Об этом заявили аналитики Ассоциации оздоровительного туризма, сравнив последние данные Росстата с данными 2000 года.

За этот же период в 1,4 раза выросло число россиян, которые отдохнули в санаториях и на курортах, пишет «Российская газета».

По словам экспертов, сейчас классическую санаторно-курортную путёвку на 21 день могут себе позволить на одну зарплату жители девяти регионов страны. Это Чукотка, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Москва, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край и Якутия.

Больше всего дней отдохнуть в санатории на одну зарплату могут работники финансовой сферы и добывающих предприятий — почти 30 и 26 дней соответственно. Работникам сферы образования и здравоохранения на одну зарплату доступна путёвка длительностью более 10 дней. Наименьшую по продолжительности путёвку (чуть более недели) могут купить сотрудники гостиниц и ресторанов.