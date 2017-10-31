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Оздоровительный отдых стал доступнее для россиян

Сегодня 13:25
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
doctor-grebnev.ru

Сегодня среднестатистический россиянин может позволить себе почти две недели (13,7 дней) отдыха в санатории.

А 17 лет назад одной зарплаты в среднем по России хватало лишь на 6,3 дня пребывания в здравнице. Об этом заявили аналитики Ассоциации оздоровительного туризма, сравнив последние данные Росстата с данными 2000 года.

За этот же период в 1,4 раза выросло число россиян, которые отдохнули в санаториях и на курортах, пишет «Российская газета».

По словам экспертов, сейчас классическую санаторно-курортную путёвку на 21 день могут себе позволить на одну зарплату жители девяти регионов страны. Это Чукотка, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Москва, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край и Якутия.

Больше всего дней отдохнуть в санатории на одну зарплату могут работники финансовой сферы и добывающих предприятий — почти 30 и 26 дней соответственно. Работникам сферы образования и здравоохранения на одну зарплату доступна путёвка длительностью более 10 дней. Наименьшую по продолжительности путёвку (чуть более недели) могут купить сотрудники гостиниц и ресторанов.

Комментарии 5
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читатель
6 2
Юмористы однако, а вот в советское время отдых в санатории могли позволить себе гораздо больше людей. А сейчас (если путевка в санаторий не льготная), то большинство предпочитает потратить эту же сумму, но с большим комфортом и интересом за границей, тк наши санатории, если брать полную стоимость путевки ну оооочень дорогое удовольствие. А льготную путевку могут позволить себе увы не все, да и чаще, если уж и получаешь льготную, то не в курортный сезон, а тогда когда туда "вышестоящее не едет" ибо там мокро, холодно, в море не покупаться...
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Андрей
2 0
4"z@%ы на 20000 далеко не уедешь,в санаторий путевка от 30 стоит
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Галинка
2 0
Тут реклама пришла из Белокурихи - 2 недели - 60 тыс! Очень доступно.
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£
3 0
Тут реклама пришла из Белокурихи - 2 недели - 60 тыс! Очень доступно.
Это в «Роднике Алтая»? Раньше «Родник Алтая» принадлежал ЗСМК и назывался «Родник Запсиба», потом Рузвельт его забрал себе через аффилированное лицо с Новосибирской пропиской.
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