Кемерово признали самым доступным в Сибири городом для приобретения собственного жилья. Об этом говорят исследования аналитиков.

Для покупки однокомнатной квартиры кемеровчанам в среднем потребуется 3,5 года, на двухкомнатную придётся копить шесть лет, подсчитали эксперты N1.RU.

На втором месте в рейтинге доступности жилья оказался Томск, где на «однушку» нужно откладывать три года и восемь месяцев, на «двушку» — пять лет и восемь месяцев.

Жителям Красноярска придётся отдать 48 средних зарплат на однокомнатную квартиру и 68 — на двухкомнатную.

«Нередко семьи со средними доходами, не имеющие собственного жилья, откладывают или тратят зарплату одного из супругов на квартиру, поэтому могут ориентироваться на эти расчёты», — прокомментировала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

При анализе учитывали средний уровень зарплат и средние цены вторичного жилья по городам, опираясь на данные Росстата.