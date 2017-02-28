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Здоровый город

В России снизилась смертность от рака

Сегодня 14:12
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
medlineservice.ru

Смертность от онкологии впервые снизилась до целевых показателей.

Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По результатам текущего года смертность от злокачественных новообразований впервые снизилась до целевого показателя — 194 на 100 тысяч, — цитирует РИА Новости министра здравоохранения.

По словам Скворцовой, что также удалось добиться сокращения смертности от туберкулёза — на 65 процентов за восемь лет.

Ранее ВашГород.ру писал о полезных привычках, способных предотвратить онкологические заболевания.

Комментарии 10
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Иришка
11 0
От онкологии смертность резко увеличилась Даже у домашних животных,а людей- в разы возрасло.Завтра будет 40 дней моей одноласснице, которая так рано ушла от этой болезни
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!
9 0
похоже эта статистическая минздравовская shлюха в другой россии живет
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читатель
8 0
Все таки странная штука статистика, вроде должна быть точной, но когда читаешь их результаты просто диву даешься откуда? Может у них какие-то свои методы подсчета? Только по нашей области количество смертей от онкологии и туберкулеза увеличилось в разы, и не просто увеличилось, а еще и помолодело, вы посмотрите сколько молодых в онкологии и глядя в их глаза, понимаешь, они здесь не из любопытства, они пациенты, а это уже становится страшно, когда болезнь начинает молодеть
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*
0 2
От онкологии смертность резко увеличилась Даже у домашних животных,а людей- в разы возрасло.Завтра будет 40 дней моей одноласснице, которая так рано ушла от этой болезни
Конечно, если до последнего не идти к врачам, ничего хорошего не ждите. Довольно высокий процент злокачественных новообразований можно победить, если вовремя диагностировать, на первых стадиях. И самое лучшее лечение это профилактика. А у нас люди сначала занимаются самолечением, а потом приходят в больницу, когда все запущено...
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Ник
3 0
Конечно, если до последнего не идти к врачам, ничего хорошего не ждите. Довольно высокий процент злокачественных новообразований можно победить, если вовремя диагностировать, на первых стадиях. И самое лучшее лечение это профилактика. А у нас люди сначала занимаются самолечением, а потом приходят в больницу, когда все запущено...
Умник, ты давно в больнице был??? У меня мать болеет РАКом. Так в твоей ранней диагностике ей поставили диагноз воспаление легких, потом пневмония, потом списали все боли на остиохондроз и только после того, как мы ПЛАТНО прошли обследования в др. госклинике нам поставили диагноз РАК. Но в облонкологии в лечении нам отказали, отправив умирать домой. Ты прежде чем писать чтолибо, на своей шкуре испытай.
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Б.
1 0
Умник, ты давно в больнице был??? У меня мать болеет РАКом. Так в твоей ранней диагностике ей поставили диагноз воспаление легких, потом пневмония, потом списали все боли на остиохондроз и только после того, как мы ПЛАТНО прошли обследования в др. госклинике нам поставили диагноз РАК. Но в облонкологии в лечении нам отказали, отправив умирать домой. Ты прежде чем писать чтолибо, на своей шкуре испытай.
Рак на 1,2,стадии не дает о себе знать,а пройти профилактику бесплатно,не всегда тебе скажут верный диагноз. У нас и платно не всегда диагноз скажут,жаль что у нас такая медицина(
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Агата
0 0
Когда ее заткнут. Врет все. От зарплат медикам до статистики по заболеваниям и продолжительности жизни
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.
0 0
Может и снизилась... Но не для простых смертных. И диагностировать научились на ранних стадиях. Только вот денег нет у людей, чтобы эту диагностику пройти. МРТ стоит от 3000 в местных лечебных заведениях. И анализ крови на онкомаркеры не 5 рублей стоит... А у кого деньги есть, тот постоянно проверяется, следит за здоровьем. А если и онкология, то едут за границу лечиться, а не идут в наш онкодиспансер...
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.
0 0
А цифры для статистики с потолка берут.Так и зэпэ в Кузбассе непонятно откуда взяты.
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y
0 0
Все таки странная штука статистика, вроде должна быть точной, но когда читаешь их результаты просто диву даешься откуда? Может у них какие-то свои методы подсчета? Только по нашей области количество смертей от онкологии и туберкулеза увеличилось в разы, и не просто увеличилось, а еще и помолодело, вы посмотрите сколько молодых в онкологии и глядя в их глаза, понимаешь, они здесь не из любопытства, они пациенты, а это уже становится страшно, когда болезнь начинает молодеть
Вы не переживайте, им уже ни кто не верит.
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