Смертность от онкологии впервые снизилась до целевых показателей.

Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По результатам текущего года смертность от злокачественных новообразований впервые снизилась до целевого показателя — 194 на 100 тысяч, — цитирует РИА Новости министра здравоохранения.

По словам Скворцовой, что также удалось добиться сокращения смертности от туберкулёза — на 65 процентов за восемь лет.

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