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От онкологии смертность резко увеличилась Даже у домашних животных,а людей- в разы возрасло.Завтра будет 40 дней моей одноласснице, которая так рано ушла от этой болезни
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Смертность от онкологии впервые снизилась до целевых показателей.
Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
По результатам текущего года смертность от злокачественных новообразований впервые снизилась до целевого показателя — 194 на 100 тысяч, — цитирует РИА Новости министра здравоохранения.
По словам Скворцовой, что также удалось добиться сокращения смертности от туберкулёза — на 65 процентов за восемь лет.
Ранее ВашГород.ру писал о полезных привычках, способных предотвратить онкологические заболевания.
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