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Новокузнецких родителей зовут на бесплатный тренинг

Сегодня 14:25
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Новокузнецке проведут бесплатный мини-тренинг «Семья и школа. Как выучить и вырастить здорового ребёнка».

Гости узнают, как воспитать в детях уверенность, понять и принять осознанные и неосознанные причины поведения детей, как дать близким чувство любви и значимости.

Ведёт мероприятие тренер Светлана Федотова. В программе не только теория, но и практические упражнения. Длительность — 2 часа. Желающим поучаствовать лучше заранее записаться по телефону, сообщила ВашГород.ру глава тренингового центра «Мир взаимоотношений» Галина Поркот. Контактный номер — 8−903−985−35−73.

Тренинг пройдёт 3 ноября с 18:30 в Новокузнецке на Транспортной, 93Б.

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