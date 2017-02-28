В Новокузнецке проведут бесплатный мини-тренинг «Семья и школа. Как выучить и вырастить здорового ребёнка».

Гости узнают, как воспитать в детях уверенность, понять и принять осознанные и неосознанные причины поведения детей, как дать близким чувство любви и значимости.

Ведёт мероприятие тренер Светлана Федотова. В программе не только теория, но и практические упражнения. Длительность — 2 часа. Желающим поучаствовать лучше заранее записаться по телефону, сообщила ВашГород.ру глава тренингового центра «Мир взаимоотношений» Галина Поркот. Контактный номер — 8−903−985−35−73.

Тренинг пройдёт 3 ноября с 18:30 в Новокузнецке на Транспортной, 93Б.