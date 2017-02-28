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В Кузбассе сняли с продажи около 10 тонн фальсификата молочной продукции

Сегодня 14:50
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Lifehacker.ru

Нарушители в общей сложности заплатят более трёх миллионов рублей.

Специалисты Роспотребнадзора в Кемеровской области с января по сентябрь 2017 года изучили более 1000 проб молока и молочной продукции. Среди проанализированных образцов почти 4% не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. В прошлом год число таких образцов было больше — 4,9%.

Также специалисты областного Роспотребнадзора отметили, что образцов со следами химических загрязнителей, антибиотиков и патогенной микрофлоры не обнаружили.

По словам экспертов, одна из важнейших на сегодня проблем — нахождение на продовольственном рынке Кузбасса молочного фальсификата. За девять месяцев на прилавках рынков и магазинов проверили 121 образец на показатели фальсификации. Из них подделка — 12%.

Больше всего подделок среди сливочного масла — 26,7%, сметаны — 20%, молока — 20%, творога — 13,2%.

При этом эксперты заявляют, что фальсификат поставляют в Кузбасс из Алтайского края, а также Московской, Челябинской и Новосибирской областей. Также в этот список вошли и молочные продукты от местных производителей.

Вся продукция, не соответствующая нормам и требованиям, снята с производства. В общей сложности это около 10 тонн молочной продукции.

Также в список частых нарушений вошли: отсутствие документации на продукцию, несоблюдение сроков годности, несоответствие требованиям и нормам.

В общей сложности производителям и продавцам придётся заплатить за нарушения более трёх миллионов рублей.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Кемеровской области напомнили, что выбирать молочную продукцию необходимо тщательно, обращая внимание на сроки годности, целостность упаковки.

Комментарии 7
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321
1 4
Хорошая новость, вывод: не пейте люди молоко, будете здоровы.
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Василий
18 0
А названия?
Надо просто сказать статья ни о чём. Вы не идите туда не знай куда и не берите, то не зная чьё. И этот роспотрепнадзор содержится за счёт налогоплательщиков.
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#
3 0
Продаванов (торговые сети) надо штрафовать на десятки млн. с одной точки, только тогда, возможно перестанут продавать фальсификат.
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Читатель
4 0
Надо называть производителей. Тогда они может задумаются о качестве, когда спрос упадет.
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вера
0 0
На сайте написано ровно то, что и здесь А производителей не назвали "Наибольшее число фальсифицированной молочной продукции приходится на масло сливочное (26,7%), сметану (20%), молоко питьевое (20%), творог (13,2%). Установлено, что поставлялась такая продукция из Алтайского края, Московской, Челябинской, Новосибирской областей, а также от местных производителей Кемеровской области".
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y
0 0
3 млн рублей, вы смеетесь? что за детские штрафы?
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