Нарушители в общей сложности заплатят более трёх миллионов рублей.
Специалисты Роспотребнадзора в Кемеровской области с января по сентябрь 2017 года изучили более 1000 проб молока и молочной продукции. Среди проанализированных образцов почти 4% не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. В прошлом год число таких образцов было больше — 4,9%.
Также специалисты областного Роспотребнадзора отметили, что образцов со следами химических загрязнителей, антибиотиков и патогенной микрофлоры не обнаружили.
По словам экспертов, одна из важнейших на сегодня проблем — нахождение на продовольственном рынке Кузбасса молочного фальсификата. За девять месяцев на прилавках рынков и магазинов проверили 121 образец на показатели фальсификации. Из них подделка — 12%.
Больше всего подделок среди сливочного масла — 26,7%, сметаны — 20%, молока — 20%, творога — 13,2%.
При этом эксперты заявляют, что фальсификат поставляют в Кузбасс из Алтайского края, а также Московской, Челябинской и Новосибирской областей. Также в этот список вошли и молочные продукты от местных производителей.
Вся продукция, не соответствующая нормам и требованиям, снята с производства. В общей сложности это около 10 тонн молочной продукции.
Также в список частых нарушений вошли: отсутствие документации на продукцию, несоблюдение сроков годности, несоответствие требованиям и нормам.
В общей сложности производителям и продавцам придётся заплатить за нарушения более трёх миллионов рублей.
В пресс-службе Роспотребнадзора по Кемеровской области напомнили, что выбирать молочную продукцию необходимо тщательно, обращая внимание на сроки годности, целостность упаковки.
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