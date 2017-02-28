Нарушители в общей сложности заплатят более трёх миллионов рублей.

Специалисты Роспотребнадзора в Кемеровской области с января по сентябрь 2017 года изучили более 1000 проб молока и молочной продукции. Среди проанализированных образцов почти 4% не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. В прошлом год число таких образцов было больше — 4,9%.

Также специалисты областного Роспотребнадзора отметили, что образцов со следами химических загрязнителей, антибиотиков и патогенной микрофлоры не обнаружили.

По словам экспертов, одна из важнейших на сегодня проблем — нахождение на продовольственном рынке Кузбасса молочного фальсификата. За девять месяцев на прилавках рынков и магазинов проверили 121 образец на показатели фальсификации. Из них подделка — 12%.

Больше всего подделок среди сливочного масла — 26,7%, сметаны — 20%, молока — 20%, творога — 13,2%.

При этом эксперты заявляют, что фальсификат поставляют в Кузбасс из Алтайского края, а также Московской, Челябинской и Новосибирской областей. Также в этот список вошли и молочные продукты от местных производителей.

Вся продукция, не соответствующая нормам и требованиям, снята с производства. В общей сложности это около 10 тонн молочной продукции.

Также в список частых нарушений вошли: отсутствие документации на продукцию, несоблюдение сроков годности, несоответствие требованиям и нормам.

В общей сложности производителям и продавцам придётся заплатить за нарушения более трёх миллионов рублей.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Кемеровской области напомнили, что выбирать молочную продукцию необходимо тщательно, обращая внимание на сроки годности, целостность упаковки.