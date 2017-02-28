Россиянам стало проще купить молочную продукцию производства Danone.

Компания запустила интернет-магазин milkdirect.ru. Покупателям предлагаются продукты под брендами «Тёма», «Простоквашино», «Активиа» и Actimel.

Минимальная сумма заказа — 500 рублей. Оплатить покупку можно наличными и банковской картой.

Пока доставка продуктов доступна только по Москве и в пределах 30 км от МКАД. Но через год производитель намерен начать онлайн-продажи в других городах-миллионниках, сообщает «Коммерсант».