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Компания Danone запустила интернет-магазин с доставкой

Сегодня 15:34
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
brandphoto.ru

Россиянам стало проще купить молочную продукцию производства Danone.

Компания запустила интернет-магазин milkdirect.ru. Покупателям предлагаются продукты под брендами «Тёма», «Простоквашино», «Активиа» и Actimel.

Минимальная сумма заказа — 500 рублей. Оплатить покупку можно наличными и банковской картой.

Пока доставка продуктов доступна только по Москве и в пределах 30 км от МКАД. Но через год производитель намерен начать онлайн-продажи в других городах-миллионниках, сообщает «Коммерсант».

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