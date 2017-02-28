В Новокузнецке в очередной раз выставили на торги торгово-офисный центр «Адмирал». В первый раз продажа не состоялась. Новые торги назначены на 7 декабря.

Здание ТЦ расположено на улице Транспортная, 91б. Объект имеет площадь 3,08 тысячи кв. м. Продажа вызвана тем, что здание находится в залоге у ОАО «АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» и должно быть продано со стартовой ценой 164,014 миллиона рублей.

Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, участок, на котором находится объект выставили отдельным лотом за 400 тысяч рублей.

Владельцем торгово-офисного центра «Адмирал» является компания ООО «Автосити». Фирма была признана банкротом 1 декабря 2016 года по заявлению кредиторов Дмитрия Салтыкова из Кемерова с требованиями 43,58 миллиона рублей и Сергея Зиновьева из Новокузнецка с требованиями 600 тысяч рублей.