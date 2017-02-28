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Недвижимость и строительство

В центре Новокузнецка пытаются продать ТЦ за 164 миллиона рублей

Сегодня 15:45
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
284257.227-18-47.ru

В Новокузнецке в очередной раз выставили на торги торгово-офисный центр «Адмирал». В первый раз продажа не состоялась. Новые торги назначены на 7 декабря.

Здание ТЦ расположено на улице Транспортная, 91б. Объект имеет площадь 3,08 тысячи кв. м. Продажа вызвана тем, что здание находится в залоге у ОАО «АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» и должно быть продано со стартовой ценой 164,014 миллиона рублей.

Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, участок, на котором находится объект выставили отдельным лотом за 400 тысяч рублей.

Владельцем торгово-офисного центра «Адмирал» является компания ООО «Автосити». Фирма была признана банкротом 1 декабря 2016 года по заявлению кредиторов Дмитрия Салтыкова из Кемерова с требованиями 43,58 миллиона рублей и Сергея Зиновьева из Новокузнецка с требованиями 600 тысяч рублей.

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Комментарии 8
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0000
16 3
Замечательно живем и за Путина пойдем! Кризис - это слухи!)
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Андрей
23 7
Да сваливают все по тихому из кузбасса,ловить тут нечего
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Й
9 1
В Новокузнецке Адмирал есть, а мореходного училища - нет.
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АВИАПАРК
2 2
Да сваливают все по тихому из кузбасса,ловить тут нечего
Да неужели силой заставляют жить в Новокузнецке Магнит-Краснодар и Лента С-Петербург ?
ответить
аватар
13
4 0
Понастроили х е р н и , а теперь продают
ответить
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а?
0 0
Если землю купит другой? Какой дурак станет покупать здание без участка земли под ним?
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Читатель
0 0
Понастроили х е р н и , а теперь продают
Точно. Кому он нужен? Он в добрые-то времена не был нужен, а теперь тем более.
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y
0 0
Если землю купит другой? Какой дурак станет покупать здание без участка земли под ним?
Землю покупает инвестор для контроля, а здание бизнес-структура в залог. Через аренду земли бизнес структура выплачивает прибыль инвестору.
Цена в 164 млн. не объяснена.
Так же по объекту отсутствуют ряд экспертиз.
По факту торги проводятся именно для снижения цены, а не для продажи.
Что мешает арбитражным управляющим работать по рыночным законам с применением международного опыта?

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