Сегодня тренды в журналистике зависят не от Москвы, уверена медиатренер, создатель продюсерского центра Silamedia Оксана Силантьева.

С Оксаной мы встретились на тренинге по мультимедийной журналистике в Новосибирске. В перерыве между занятием она согласилась рассказать ВашГород.ру, на что сегодня лучше ориентироваться журналистам, редакторам и владельцам СМИ.

Оксана Силантьева — медиатренер, магистр мультимедиа журналистики, создатель бренда Silamedia

«Все тренды должны быть пропущены изданием через большой-большой вопрос»

ВГ: Какие, на ваш взгляд, самые яркие тренды в журналистике?

О.С.: Следует сделать оговорку, что не существует никакой территориальной журналистики. Если раньше было ощущение, что Москва — впереди планеты всей, а Сыктывкар — нет, то сейчас, благодаря интернету и мультимедийным технологиям неважно, где ты живёшь. Один из самых популярных сайтов — Lifehacker — делается в Ульяновске. И про это никто не знает, пока не начинает копаться в страничке «О нас».

У меня есть прекрасные мультимедийные команды в селе Шушенское Красноярского края, в Лесосибирске, за полярным кругом, в Мурманской области.

Совершенно не важно, где ты живёшь. Журналистика и тренды сейчас меряются не близостью к Москве, а близостью к читателю. Совершенно не обязательно иметь миллионные показы. Можно в двадцатипятитысячном городе иметь 20 000 читателей — если вы пишете то, что этим людям действительно важно.

Тренды, которые показывают на больших конференциях, всегда под большим вопросом. Говорят: «Ах, видео, видео сейчас в тренде!» Приезжаем в Якутию — и видео идёт лесом. Там все сидят в вотсапе, и у них развивается журналистика мессенджеров. Потому что у них техусловия, у них далёкие расстояния, потому что у них слабый мобильный интернет, и нафиг им этот тренд с видео не сдался.

Если мы говорим про «Как, ваша редакция до сих пор не пользуется лонгридами?!» Некоторые редакции делают, некоторые — нет. Это совершенно не влияет на узнаваемость, доходы либо авторитет СМИ. Есть всегда технологические ограничения на эти тренды, и есть аудиторные ограничения. Если аудитория привыкла сидеть в одноклассниках, редакции нужно идти туда, а не создавать группу в фейсбуке, например.

Так что все тренды должны быть пропущены изданием через большой-большой вопрос.

«Лучше работать точечно, а не пытаться заливать всех своим контентом»

ВГ: То есть нельзя сказать, что у каждой редакции должен быть модный сегодня телеграм-канал?

О.С.: Я задам вопрос: а сколько людей в вашем городе сидят в телеграме, и что это за аудитория?

ВГ: У нас (Новокузнецк) много молодёжи, некоторые работающие.

О.С.: А откуда вы знаете? (улыбается) Вот. Это так называемая «социология ленивого дивана». И это ошибка не только маленьких редакций.

В Красноярске у нас есть редакция. Они завели аккаунты в телеграме, Pinterest, твиттере, «ВКонтакте», фейсбуке, ещё где-то. Задаю главреду вопрос: а зачем? У вас вот здесь 30 подписчиков, вот здесь 15. Вы зачем разрываетесь? В этом случае погоня за модой может порвать редакцию с организационной точки зрения. Я здесь сторонник не коврового бомбометания — всё и везде, ctrl+c, ctrl+v. Я за то, чтобы прицеливаться.

В каждом городе есть разные группы, они требуют разной тематики и подачи. Лучше работать точечно, особенно при недостатке ресурсов, а не пытаться всех заливать своим контентом.

ВГ: Встречала мнение, что люди сейчас ждут от журналистики не аналитических колонок и мнений, а пользы: где дешевле купить, как сделать что-то быстрее…

О.С.: Первый вопрос: откуда вы знаете, что это так? А второй: аналитику всегда так читали. Не было мифического прекрасного времени, когда советские читатели спали и видели во сне какие-нибудь аналитические материалы.

Людей, которым важна верификация информации, мало. Больше тех, кого интересует ответ на вопрос, куда пойти в субботу с ребёнком.

Надо всегда думать, для кого вы работаете, какой продукт и зачем вы делаете.

«Если вы выбираете трафик, то должны понимать, что авторитет пойдёт вниз»

ВГ: Многие городские СМИ сегодня отказываются от криминальных новостей. Это, опять же, обусловлено выбором своей аудитории?

О.С.: Абсолютно. Есть просто люди, которые хотят на ДТП делать трафик, есть, которые нет. Какие материалы вы публикуете — такая аудитория к вам и приходит. Если из 45 новостей, которые вы в ленту запустили, будет 30 криминальных — соответствующая аудитория будет у вас на сайте. И вам сложно будет сделать что-нибудь с ними позитивное, потому что эти люди за ДТП пришли.

Поэтому, когда сайты хотят изменить качество своей аудитории, то перестают какие-то новости публиковать. И эти люди прекращают на сайт заходить.

Вообще, есть треугольник авторитет-трафик-деньги. И вы можете ставить приоритетом любое из этого треугольника. Если вы выбираете трафик, то понимаете, что авторитет пойдёт вниз, потому что публикации будут ориентированы на низовые потребности людей.

Если хотите денег, тоже авторитет может пойти вниз, и трафик тоже, потому что вы начинаете передавливать рекламными материалами. Если хотите авторитета, то понимайте, что это может не принести денег и трафика.

ВГ: Но в будущем же может как-то всё поменяться — например, СМИ, которому важен авторитет, научится зарабатывать деньги.

О.С.: А для этого есть редактор, владелец. Надо выстраивать стратегию. Очень часто мы работаем так: с утра решили, ой, будем публиковать такие новости. После обеда — другие. А редакционная, маркетинговая, медийная, менеджерская стратегия должна быть у любого бизнеса.

Добавим, за помощью в «Силамедиа» обращаются как отдельные журналисты, так и целые редакции. Центр учит их заработку на своём сайте, мультимедийным жанрам и так далее. А ещё на сайте компании можно совершенно бесплатно узнать кучу лайфхаков в СМИ.







