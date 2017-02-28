В Кузбассе растёт число детей, родители которых предпочитают семейное образование школьному. Под таким образованием понимают форму обучения, при которой родители преподают общеобразовательную программу ребёнку вне школы.

Ученикам при этом следует проходить промежуточные аттестации, чтобы продолжать семейное обучение. Семейное обучение не стоит путать с домашним обучением, когда школьник по каким-либо причинам вынужден учиться дома, например, из-за травмы. К таким детям преподаватель приходят домой.

Сейчас в области на семейном обучении находятся 220 детей, 56 из них в Кемерове, 49 — в Новокузнецке. В законе об образовании сказано, что родители могут выбирать форму обучения для ребёнка, однако реакция школьного руководства пока разная.

ВашГород.ру пообщался с многодетной мамой, которая занимается семейным обучением своих детей, и узнал, как пришло решение самостоятельно обучать детей, как на это отреагировал муж и сложно ли заниматься образованием детей.

Наталья Мухина по образованию психолог, у неё четверо детей, старший ребёнок проходит программу второго класса, ещё один — первого.

«Школа у меня вызывала с самого начала отрицательные ассоциации. Что-то было из собственного опыта, что-то из наблюдения за знакомыми. Но самый основной и первый фактор, который меня удручал на тот момент — это расписание. У меня складывалось впечатление, что вся жизнь перевернётся и будет крутиться вокруг школы. Я этого не хотела», — рассказала Наталья.

Многие родители признаются, что после школы ребёнок садится делать уроки, но не справляется, потому что плохо понял некоторые предметы. Тогда мамам приходится дома ещё раз проходить урок с детьми. По сути, на изучение одного и того же нужно тратить в два раза больше времени.

Ежедневно на обучение уходит около четырёх часов. Расписание всегда разное, оно учитывает и дополнительное образование детей. Каждый день обязательны для изучения русский язык, чтение и математика, в какие-то дни изучают окружающий мир, английский, творческие занятия и так далее. Обучение может проходить не только в строго отведённые часы, но во время игры или просмотра передачи. Есть и выходные — обязательно два дня в неделю, но если ребёнок не успел за неделю что-то сделать, то для этого отводят утро субботы.

Часть уроков проходят в интернете, например, в прошлом году было три основных — математика, русский и окружающий мир, в этом году — только английский.

«Именно благодаря семейному обучению мы реально успеваем много куда ходить без лишнего напряжения и усталости. Музыкальная школа у одного и художественная школа у другого. Вместе они ещё ходят на вольную борьбу и в бассейн», — рассказала многодетная мама.

У детей нет чёткого разделения на роли мамы и учителя, они понимают, что родителей нужно слушаться и делать то, что говорят. Бывает, что учиться не хочется, чаще это связано с трудным для них материалом — математика, русский. Сложностей не возникает при изучении истории и окружающего мира.

При семейном обучении ребёнок сможет научиться самостоятельной работе и рассчитывать свои силы — это поможет в вузе. Опять же, не получится сделать задания кое-как — нет варианта, что не спросят, поэтому можно не учить.

«Пока рано говорить, что дети стали более организованными. У нас ещё пока не тот возраст. И пока дело здесь не в формате обучения. Они в любом случае только учатся этому. В принципе, свои задания они стараются выполнить сами и сделать это быстрее, хотя не всегда. Вижу, что они понимают, что это от них зависит. Но пока это процесс, а не результат», — пояснила Наталья.

Раз в год необходимо сдавать промежуточную аттестацию. Можно организовать обучение таким образом, чтобы ребёнок освоил учебную программу раньше, чем школьники. С двумя детьми разных возрастов программы могут пересекаться — например, первоклассник может что-то знать из программы второго класса, иногда затрагивают даже третий и пятый.

Критики считают, что при семейном обучении дети мало общаются со сверстниками, ведь ребята не ходят в школу. Сторонники обучения на дому не считают, что детям негде социализироваться.

«У нас многодетная семья — это раз. У нас много друзей с детьми — это два. Они ходят в церковь, и там тоже много детей — это три. Опять же, мы получаем дополнительное образование. Я вот в школу ходила, а общения в общем и нормального общения, в частности, мне часто не хватало. Так что социализация и школа вещи параллельные. Хотя почему-то все сразу начинают переживать об этом вопросе. Но мы же не в землянке посреди леса живём. Откуда такая фантазия, что только школа в этом вопросе может помочь?»

Муж сначала был не согласен с семейной формой обучения, однако позже согласился попробовать и теперь сам всем рекомендует. Наталья призналась, что начинать было сложно.

«Да всегда всё сложно. Даже ложкой есть начать и то проблема, только мы этого не помним. В данном случае результат и плюсы перекрывают все сложности».

Сами дети в школу не хотят, хотя периодически родители им предлагают пойти в класс.

Семейное обучение добавляет сложностей, требует дополнительных сил — кроме уроков, приходится следить за малышами, хлопотать по хозяйству и уделять время для мужа.