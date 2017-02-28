Большинство жителей нашей страны в целом удовлетворены своей работой.

Об этом заявили 77 процентов участников опроса, проведённого исследовательским центром «Ромир». Самыми довольными в этом плане оказались жители Центрального округа России, а наименее удовлетворёнными назвали себя жители северо-запада и юга страны.

80 процентов работающих респондентов рассказали, что их работа отвечает ожиданиям. А 61 процент опрошенных указали, что их работа в той или иной степени хорошо оплачивается.

Треть работающих россиян признались, что за последние годы им приходилось менять место работы. На помощь в поисках нового трудоустройства приходили, в первую очередь, друзья и родственники со своими контактами и связями. Для поисков работы россияне также использовали соцсети, причём даже чаще, чем агентства по трудоустройству.

К трудовой миграции восемь из десяти россиян не готовы. Среди основных причин, которые могли подтолкнуть респондентов к смене города, региона, страны, были названы низкие заработки (88 процентов), отсутствие перспектив для жизни (39 процентов) и отсутствие работы (32 процента). Такие факторы, как криминогенная обстановка, плохая экология, неблагоприятный климат или межнациональные конфликты получили всего по 3−5 процентов голосов.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше из всех федеральных округов России.