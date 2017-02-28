В Новокузнецке с 6 ноября в большинстве школ начинаются осенние каникулы.

Для детей это долгожданный отдых, а для родителей головная боль: чем занять ребёнка в эту неделю, чтобы он не слонялся по улице и сутками не сидел в интернете или перед телевизором, пока взрослые зарабатывают деньги.

Конечно, то, что будет интересно первоклассникам, вряд ли заинтересует подростков, поэтому мы решили предложить развлечения для всех возрастных категорий.

Благо в Новокузнецке есть много мест, где школьникам можно развлечься.

Для школьников начальных классов

Интерактивный научно-познавательный центр «Кузница наук» предлагает совместить развлечение и познавательную деятельность. Согласитесь, для школьников — самое то.

Можно организовать как поход классом, так и семейный отдых. В «Кузнице наук» представлены более 40 экспонатов, среди них катушка Теслы, трость Бетховена, лестница Иакова и много других неизвестных, но очень интересных штуковин.

При этом экспонаты можно потрогать и посмотреть в действии. А опытные сопровождающие ответят на все вопросы почемучек и помогут полюбить химию и физику ещё до знакомства с этими науками в школе.

Кроме интерактивной экспозиции в Центре есть и другие развлекательно-обучающие площадки.

Адрес: Энтузиастов, 16 (2 этаж).

Стоимость билета: от 150 до 400 рублей.

Подробности: +7 (3843) 330−360, на сайте.

Развлекательный центр «Иллюзион» также поможет совместить приятное с полезным.

Здесь можно приклеить одноклассника к стене липкой лентой, постоять на голове, прогуляться по перевёрнутому дому и очутиться в зеркальном лабиринте.

После посещения «Иллюзиона» телефон и фотоаппарат треснут от количества фотографий, а впечатлений вы и ваше чадо получите на год вперёд.

Адрес: ТРЦ «Континент», Тольятти, 46а, 3 этаж.

Стоимость билета: 200−400 рублей.

Подробности на сайте.

Школа людей будущего «Разум».

Чтобы ребёнок на каникулах совсем не расслаблялся, мы сейчас об умственной активности, можно отвести его на занятие по ментальной арифметике, скорочтению, робототехнике и LEGO-конструированию.

В «Разуме» найдут занятие для детей от шести до четырнадцати лет.

Также в центре развития на осенних каникулах проведут несколько мастер-классов.

Адрес: Ермакова, 11, офис 31.

Подробности на сайте школы, в группе во «ВКонтакте» и по телефону 75−62−25.

Ну и, конечно, традиционная программа на каникулах это цирк, театр, планетарий.

Кстати, в Новокузнецком цирке сейчас идёт новая программа «Белые тигры». На арене - белые тигры, поражающие своей необычайной красотой, великолепные лошади-фризы, собаки-чемпионы, обезьяны, попугаи, а также акробаты, воздушные гимнасты, выполняющие захватывающие трюки под куполом цирка, эквилибристы, иллюзионисты и многие другие.

Информация о представлениях и билетах: на сайте и по телефону +7 (3843) 77-54-45 .

Драматический театр также приготовил несколько спектаклей специально для школьников.

Ознакомиться с афишей и узнать стоимость билетов можно на сайте.

Для старшеклассников

Конечно, детей от шести до десяти-двенадцати лет увлечь проще, нежели старшеклассников, которым ходить в цирк и музеи уже не комильфо. Для них ВашГород.ру отдельно подыскал досуг.

Развлекательный центр «SPACE» ( ул. Полевая, 29, корпус 5).

Здесь и для маленьких школьников и для старшеклассников также найдут занятие по душе. В развлекательном центре можно сыграть в лазерный пейнтбол, разбившись на несколько команд.

При этом не нужна специальная форма, а также на теле, как после обычного пейнтбола, не останется синяков. Самое то для детей.

Игра подходит для школьников любого возраста и для взрослых. Стоимость билета 350 рублей с человека — будни, 450 — праздники и выходные дни.

Адрес: Полевая, 26, корпус 5.

Подробности на сайте клуба и по телефону +7 952 168-36-05 .

Для любителей активного отдыха также подойдёт и аквапарк «Лагуна».

Здесь небольшой выбор развлечений по сравнению с крупными аквапарками. Но тоже можно весело провести время.

В «Лагуне» есть несколько горок, джакузи и лягушатник для тех, кто только учится плавать. Родители или старшие школьники могут расслабиться в сауне или в бане.

Адрес: Орджоникидзе, 35а

Стоимость билета: от 200 до 500 рублей

Подробности: +7 (3843) 39-16-18 , на сайте.

Конечно, больше эмоций ребёнок может получить, если вы свозите его в более крупные аквапарки. Например, в комплекс «Аврора» в Зенковском парке. Цены значительно от новокузнецких не отличаются, а вот места для раздолья и развлечений там больше, да и бассейн поглубже.

Адрес: Прокопьевск, улица Запарковая, 63.

Подробная информация: +7 (3846) 61 97 91.

Самый, конечно, интересный вариант — «Аквамир» в Новосибирске. Аквапарк открылся сравнительно недавно, поэтому каникулы — отличный повод разведать обстановку. Здесь море горок и аттракционов на любой вкус и возраст. Также есть сауна, хамам, массажный кабинет и спа. Не заскучают ни взрослые, ни дети.

Цены для школьников от 1200 рублей за три часа пребывания. Но предупреждаем, этого может быть мало. Подробная информация: на сайте аквапарка.

Отличная альтернатива аквапарку — батутный центр.

В Новокузнецке мы нашли два отличных места, подходящих школьникам всех возрастов, а также родителям.

«Гравитация» — Строителей, 18.

Стоимость билета: 300−450 рублей в час.

Подробности: +7 909−517−03−00, Jumpnvkz.

«Кенгуру» — ТРК «Глобус», Тольятти, 27а, 3 этаж.

Стоимость от 300 рублей в час.

Подробности на сайте.

Отличный вариант для активных школьников — скалодром.

Со страховкой и под присмотром инструктора можно потренироваться и добраться до вершины. Кто знает, может из вашего ребёнка выйдёт отличный скалолаз.

В Новокузнецке скалодромов два — на Бардина, 5 и Мичурина, 5.

Хороший вариант для тех, кто постоянно на работе, но оставлять одних детей дома боится или не хочет — лагерь. Отметим, что в Новокузнецке есть лагеря, куда можно отправить ребёнка на целую неделю, так и лагеря с дневным пребыванием.

Пример последнего, городской лагерь «Фабрика».

Стоимость пятидневного пребывания — 6000 рублей. В эту сумму входит трёхразовое питание, а также занятия с педагогами по различным направлениям. Будет весело всем: и непоседам, и любителям заняться спокойной кропотливой деятельностью.

В лагерь принимают детей от шести до 12 лет.

Что там ждёт вашего ребёнка? Танцевальные и фитнесс-программы, оздоровительные и спортивные игры, научные шоу и мастер-классы, а также курс фотографии и фотопозирования.

Адрес: Энтузистов, 16.

Подробная информация: 209−316, в группе во «ВКонтакте».

Выездной лагерь «Хогвартс» приглашает детей весело провести время на каникулах.

Сезон — с 6 по 11 ноября. Стоимость 12 600 рублей.

«Хогвартс» — это лингвистический лагерь, где школьники могут не только окунуться в атмосферу волшебства, но и подтянуть английский, а также завести новые знакомства. Ну и, конечно, отдохнуть от родителей.

Тематика осеннего заезда — Игра престолов. Дети распределяются по королевским семьям — Старки, Ланнистеры, Баратеоны, Таргариены. В процессе творческих мероприятий и игр они борются за королевский трон. В течение дня в лагере предусмотрены занятия по иностранным языкам, а также интеллектуальные викторины, песенные и разговорные клубы.

«Хогвартс» готов принять в свои стены детей от шести и до 17 лет.

Подробная информация в группе.

Местонахождение: санаторий «Шахтёр» возле Зенковского парка.

А вообще, психологи советуют особо не наседать на детей в их законный отдых. Пусть отдохнут, наберутся сил, ведь за четверть они вымотались и физически, и умственно, и морально.

Однако совсем освобождать от занятий тоже не стоит. Можно в игровой форме вечером порешать задачи или выучить стихотворение с младшими школьниками. А те, кто постарше пускай поддерживают порядок в доме, ведь пока вы на работе, дети в доме за главных!

ВашГород.ру также предлагает ознакомиться с самыми необычными развлечениями в Новокузнецке и посмотреть нашу карту развлечений, чтобы узнать, где можно отдохнуть на этой неделе.