В Новокузнецке с 6 ноября в большинстве школ начинаются осенние каникулы.
Для детей это долгожданный отдых, а для родителей головная боль: чем занять ребёнка в эту неделю, чтобы он не слонялся по улице и сутками не сидел в интернете или перед телевизором, пока взрослые зарабатывают деньги.
Конечно, то, что будет интересно первоклассникам, вряд ли заинтересует подростков, поэтому мы решили предложить развлечения для всех возрастных категорий.
Благо в Новокузнецке есть много мест, где школьникам можно развлечься.
Можно организовать как поход классом, так и семейный отдых. В «Кузнице наук» представлены более 40 экспонатов, среди них катушка Теслы, трость Бетховена, лестница Иакова и много других неизвестных, но очень интересных штуковин.
При этом экспонаты можно потрогать и посмотреть в действии. А опытные сопровождающие ответят на все вопросы почемучек и помогут полюбить химию и физику ещё до знакомства с этими науками в школе.
Кроме интерактивной экспозиции в Центре есть и другие развлекательно-обучающие площадки.
Адрес: Энтузиастов, 16 (2 этаж).
Стоимость билета: от 150 до 400 рублей.
Подробности: +7 (3843) 330−360, на сайте.
Здесь можно приклеить одноклассника к стене липкой лентой, постоять на голове, прогуляться по перевёрнутому дому и очутиться в зеркальном лабиринте.
После посещения «Иллюзиона» телефон и фотоаппарат треснут от количества фотографий, а впечатлений вы и ваше чадо получите на год вперёд.
Адрес: ТРЦ «Континент», Тольятти, 46а, 3 этаж.
Стоимость билета: 200−400 рублей.
Подробности на сайте.
Чтобы ребёнок на каникулах совсем не расслаблялся, мы сейчас об умственной активности, можно отвести его на занятие по ментальной арифметике, скорочтению, робототехнике и LEGO-конструированию.
В «Разуме» найдут занятие для детей от шести до четырнадцати лет.
Также в центре развития на осенних каникулах проведут несколько мастер-классов.
Адрес: Ермакова, 11, офис 31.
Подробности на сайте школы, в группе во «ВКонтакте» и по телефону 75−62−25.
Ну и, конечно, традиционная программа на каникулах это цирк, театр, планетарий.
Информация о представлениях и билетах: на сайте и по телефону
Ознакомиться с афишей и узнать стоимость билетов можно на сайте.
Конечно, детей от шести до десяти-двенадцати лет увлечь проще, нежели старшеклассников, которым ходить в цирк и музеи уже не комильфо. Для них ВашГород.ру отдельно подыскал досуг.
Здесь и для маленьких школьников и для старшеклассников также найдут занятие по душе. В развлекательном центре можно сыграть в лазерный пейнтбол, разбившись на несколько команд.
При этом не нужна специальная форма, а также на теле, как после обычного пейнтбола, не останется синяков. Самое то для детей.
Игра подходит для школьников любого возраста и для взрослых. Стоимость билета 350 рублей с человека — будни, 450 — праздники и выходные дни.
Адрес: Полевая, 26, корпус 5.
Подробности на сайте клуба и по телефону
Здесь небольшой выбор развлечений по сравнению с крупными аквапарками. Но тоже можно весело провести время.
В «Лагуне» есть несколько горок, джакузи и лягушатник для тех, кто только учится плавать. Родители или старшие школьники могут расслабиться в сауне или в бане.
Адрес: Орджоникидзе, 35а
Стоимость билета: от 200 до 500 рублей
Подробности:
Конечно, больше эмоций ребёнок может получить, если вы свозите его в более крупные аквапарки. Например, в комплекс «Аврора» в Зенковском парке. Цены значительно от новокузнецких не отличаются, а вот места для раздолья и развлечений там больше, да и бассейн поглубже.
Адрес: Прокопьевск, улица Запарковая, 63.
Подробная информация: +7 (3846) 61 97 91.
Самый, конечно, интересный вариант — «Аквамир» в Новосибирске. Аквапарк открылся сравнительно недавно, поэтому каникулы — отличный повод разведать обстановку. Здесь море горок и аттракционов на любой вкус и возраст. Также есть сауна, хамам, массажный кабинет и спа. Не заскучают ни взрослые, ни дети.
Цены для школьников от 1200 рублей за три часа пребывания. Но предупреждаем, этого может быть мало. Подробная информация: на сайте аквапарка.
В Новокузнецке мы нашли два отличных места, подходящих школьникам всех возрастов, а также родителям.
«Гравитация» — Строителей, 18.
Стоимость билета: 300−450 рублей в час.
Подробности: +7 909−517−03−00, Jumpnvkz.
«Кенгуру» — ТРК «Глобус», Тольятти, 27а, 3 этаж.
Стоимость от 300 рублей в час.
Подробности на сайте.
Со страховкой и под присмотром инструктора можно потренироваться и добраться до вершины. Кто знает, может из вашего ребёнка выйдёт отличный скалолаз.
В Новокузнецке скалодромов два — на Бардина, 5 и Мичурина, 5.
Хороший вариант для тех, кто постоянно на работе, но оставлять одних детей дома боится или не хочет — лагерь. Отметим, что в Новокузнецке есть лагеря, куда можно отправить ребёнка на целую неделю, так и лагеря с дневным пребыванием.
Стоимость пятидневного пребывания — 6000 рублей. В эту сумму входит трёхразовое питание, а также занятия с педагогами по различным направлениям. Будет весело всем: и непоседам, и любителям заняться спокойной кропотливой деятельностью.
В лагерь принимают детей от шести до 12 лет.
Что там ждёт вашего ребёнка? Танцевальные и фитнесс-программы, оздоровительные и спортивные игры, научные шоу и мастер-классы, а также курс фотографии и фотопозирования.
Адрес: Энтузистов, 16.
Подробная информация: 209−316, в группе во «ВКонтакте».
Сезон — с 6 по 11 ноября. Стоимость 12 600 рублей.
«Хогвартс» — это лингвистический лагерь, где школьники могут не только окунуться в атмосферу волшебства, но и подтянуть английский, а также завести новые знакомства. Ну и, конечно, отдохнуть от родителей.
Тематика осеннего заезда — Игра престолов. Дети распределяются по королевским семьям — Старки, Ланнистеры, Баратеоны, Таргариены. В процессе творческих мероприятий и игр они борются за королевский трон. В течение дня в лагере предусмотрены занятия по иностранным языкам, а также интеллектуальные викторины, песенные и разговорные клубы.
«Хогвартс» готов принять в свои стены детей от шести и до 17 лет.
Подробная информация в группе.
Местонахождение: санаторий «Шахтёр» возле Зенковского парка.
А вообще, психологи советуют особо не наседать на детей в их законный отдых. Пусть отдохнут, наберутся сил, ведь за четверть они вымотались и физически, и умственно, и морально.
Однако совсем освобождать от занятий тоже не стоит. Можно в игровой форме вечером порешать задачи или выучить стихотворение с младшими школьниками. А те, кто постарше пускай поддерживают порядок в доме, ведь пока вы на работе, дети в доме за главных!
ВашГород.ру также предлагает ознакомиться с самыми необычными развлечениями в Новокузнецке и посмотреть нашу карту развлечений, чтобы узнать, где можно отдохнуть на этой неделе.
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