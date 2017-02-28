В честь Дня народного единства кузбассовцы смогут закупиться недорогими продуктами на ярмарках.

Они пройдут 3 ноября в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселёвске, Анжеро-Судженске, Междуреченске. Жителям предложат яйца, мясо, рыбу, печенье и так далее. Цены на ярмарке на 10% ниже рыночных, сообщили в администрации Кузбасса.

Традиционно во время ярмарки организуют полевые кухни, работу офисов МФЦ, социальное такси для маломобильных кузбассовцев. Волонтёры помогут пенсионерам донести покупки до автобусов.

Как уже писал ВашГород.ру, кемеровчане на ярмарке также смогут закупиться сувенирами.