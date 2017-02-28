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В Кузбассе организуют ярмарки с дешёвыми товарами

Сегодня 17:05
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В честь Дня народного единства кузбассовцы смогут закупиться недорогими продуктами на ярмарках.

Они пройдут 3 ноября в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселёвске, Анжеро-Судженске, Междуреченске. Жителям предложат яйца, мясо, рыбу, печенье и так далее. Цены на ярмарке на 10% ниже рыночных, сообщили в администрации Кузбасса.

Традиционно во время ярмарки организуют полевые кухни, работу офисов МФЦ, социальное такси для маломобильных кузбассовцев. Волонтёры помогут пенсионерам донести покупки до автобусов.

Как уже писал ВашГород.ру, кемеровчане на ярмарке также смогут закупиться сувенирами.

Комментарии 3
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Седой 14322
3 0
А зеркала и стеклянные бусы из метрополии привезут?
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)
0 0
Седой:
А зеркала и стеклянные бусы из метрополии привезут?
Обьявили же глашатые: аборигены приглашаются на разбор подзалезавшихся партий хавчика отмытого в хлорке, пальмового масла и химии - красителей, загустителей, подсластителей и прочего ряда Е.
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Я
1 0
Хлеба пусть привезет, с хлебом в Новокузнецке сейчас проблема, а мэру видать все пофиг, лишь бы каталонцы дом не отжали
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