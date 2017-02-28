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В Кемерове покажет шоу известная порнозвезда

Сегодня 17:05
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sepimages.ru

4 ноября на открытие нового ночного клуба «Nebo night club» в Кемерове приедет порнозвезда, телеведущая и певица Катя Самбука.

Она представит гостям мероприятия своё шоу и споёт песни.

Настоящее имя певицы Екатерина Михайлова, псевдоним она получила от режиссёра взрослых фильмов Боба Джека, за которого вышла замуж в 16 лет. В Кузбасс она приедет впервые.

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