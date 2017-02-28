Конечно, в современной, яркой и необычной оптике «МИА», развенчивающей все обычные стереотипы новокузнечан, которые давно привыкли, что очки — это обязательно дорого, а если недорого, то они просто кошмарно смотрятся. Но!

#Плати сколько хочешь

Это кажется невероятным, но это так! В оптике «МИА» еженедельно идёт уникальная акция «Плати за оправу сколько хочешь»! Надо просто прийти в заранее объявленное время и выбрать понравившуюся оправу. А цену за оправу назначаете вы сами — да хоть один рубль! Каждую неделю анонсируются волшебные часы и, чтобы быть в курсе времени выгодной покупки, можно подписаться на Instagram.

#Проверяйте зрение бесплатно

Приходите в Оптику МИА, здесь вам всегда проверят зрение бесплатно — в рамках всероссийской программы здорового зрения. И для этого не нужно заказывать очки! Прислушайтесь к советам офтальмологов — проверяйте зрение ежегодно.

#Свободно примеряйте любые очки

Сложившаяся десятилетиями практика закрывать очки в витринах приводит к тому, что многие люди чувствуют себя неудобно, если им приходится просить продавца открыть одну витрину, вторую, третью. А в оптике МИА все очки в свободном доступе. Красивые зелёные витрины в оптиках нового формата «МИА» даже не думают закрывать от покупателей. Хотите — сами берите любые, примеряя и выбирая, сколько вам удобно времени и сколько вам угодно оправ. Хотите — спросите совета у продавцов-консультантов. Они профессионально «сканируют» ваше лицо, удивительно точно предложив именно то, что вас непременно украсит. Такого в Новокузнецке ещё не было, так что уникальная открытость «МИА» действительно впечатляет

#Очков много не бывает

Очков должно быть много! Вы ведь меняете обувь минимум раз в сезон, и в гардеробе любой женщины немало пар разных туфелек, слипонов, сапог. Оправы тоже должны быть свои для каждого «лука» — яркие, сдержанные, деловые, романтичные, нарядные, дерзкие. В оптиках «МИА» можно выбрать модные молодёжные оправы всего за 600 рублей. Причём обновление ассортимента происходит каждые две недели. А если такие комфортные цены и классный выбор, то почему бы и не купить ещё одни очки — например, под новое платье?!

#Позвольте себе брендовую оправу

Если у вас есть возможность, то позвольте себе брендовую оправу! Во-первых, вам будет очень приятно носить аксессуар известного бренда премиального статуса. Во-вторых, цены на брендовые оправы в уникальной оптике МИА тоже уникальные. Например? Polaroid — 3900. Vogue — 4900. Max Mara — 5500. Ray-Ban — 6900. В Новосибирске все эти оправы стоят в полтора раза дороже.

За подлинность покупки брендовых очков можно не волноваться. Оптика «МИА» является единственным в городе официальным дистрибьютором итальянской фирмы «Luxottica Group», которой принадлежат такие знаменитые бренды, как Ray-Ban, Vogue, Versace и многие другие.

#Линзы мировых лидеров

Никаких китайских линз в угоду низких цен в оптике «МИА» вы не найдёте! Вам предложат линзы только мировых лидеров Essilor (Франция) и Rodenshtock (Германия)! Линзы с антибликовым и упрочняющим покрытием стоят 500 рублей. С покрытием Crizal, которые носит даже телеведущий Андрей Малахов, стоят всего 900 рублей за штуку. Всем известно, что выбирать надо не только оправу, но и линзы. Ведь оправа — это как видят вас, а линзы в оправе — это как вы видите мир вокруг!

Есть великое множество вариантов линз: одни затемняются на солнце, а в помещении становятся прозрачными. Другим линзам не страшен дождь — капли воды стекают по ним, как ртуть, оставляя стёкла абсолютно чистыми. А ещё они различаются толщиной — причём действительно тонкие линзы можно подобрать даже для сильно близоруких глаз. Есть линзы, защищающие глаза от вредного синего цвета гаджетов. Они будут полезны даже людям со 100% зрением, если устают глаза от компьютера, планшета или телевизора.

#Очки за час. Всегда ли это — хорошо?

Этот час вы могли бы потратить на себя, а тратите на ожидание. Но главное — оптика «за час» даже при всем своём желании не может держать у себя на складе большой ассортимент очковых линз. И вам, к сожалению, предложат лишь те линзы, что есть в наличии. Новокузнецкие оптики нового формата «МИА» принципиально не делают «очки за час» — здесь с каждым клиентом досконально обсуждают то, что нужно именно ему. Затем очки с выбранными линзами изготавливаются на крупнейшем роботизированном производстве в Новосибирске. Разве есть в этом минусы? Нет! Срок изготовления всего несколько дней и, поверьте, лучше подождать неделю и получить очки, которые подходят именно вам! Не хотите приходить в оптику за заказом? И здесь оптика «МИА» делает всё, чтобы было удобно клиенту. Впервые в Новокузнецке, если вы пожелаете, вам доставят готовые очки домой или на работу бесплатно!