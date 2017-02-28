Глава Кемерова Илья Середюк заявил, что за плохой ремонт дворов подрядчикам не будут платить. Для определения уровня качества асфальта во всех дворах устроят проверку.

«Если качество работ не будет 100%, то как минимум, последуют штрафные санкции. Соответственно, в сторону понижения скорректируется и плата жильцов домов, как участников финансирования капремонта дворов», — сказал мэр.

Он добавил, что если асфальт окажется низкого качества, то за такую работу не станут платить. Вырубки для лабораторного исследования сделают в 112 дворах, которые отремонтировали в этом году. Подрядчиков ещё до начала работ предупреждали о контроле.

Как выяснилось, были случаи, когда подрядчики давали неверные данные о качестве ремонта, независимые эксперты это подтвердили.