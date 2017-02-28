В Мысках жители провели серию одиночных пикетов против угольных разрезов.

Власти отказали отказали в проведении митинга против угольных разрезов в центре города. В качестве альтернативы им предложили место в частном секторе одного из самых отдаленных районов города.

В итоге активисты провели одиночные пикеты в разных районах города: в микрорайоне ГРЭС, посёлках Ключевой, Чувашка, Казас и Бородино, а также возле стелы «Разрез Кийзасский» и Администрации города Мыски.

Активисты вышли с лозунгами: «Кузбасс — наш дом, а не склад с углём», «Какую землю оставим потомкам», «Не хотим жить на лунных ландшафтах», «Не дадим уничтожить тайгу и поля» и другие.

Как сообщает shoria.info, в Мысках такая протестная активность жителей вызвана в основном незаконной деятельностью ОАО «Разрез Кийзасский» ВостокУголь, на счету которого сотни нарушений законодательства РФ.

Напомним, в Новокузнецке также власти запретили митинговать жителям Новокузнецкого района возле здании администрации. Но в итоге людям всё же удалось встретиться с главой Дмитрием Беспаловым. Разговор продолжался около трёх часов.