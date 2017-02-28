В Мысках жители провели серию одиночных пикетов против угольных разрезов.
Власти отказали отказали в проведении митинга против угольных разрезов в центре города. В качестве альтернативы им предложили место в частном секторе одного из самых отдаленных районов города.
В итоге активисты провели одиночные пикеты в разных районах города: в микрорайоне ГРЭС, посёлках Ключевой, Чувашка, Казас и Бородино, а также возле стелы «Разрез Кийзасский» и Администрации города Мыски.
Активисты вышли с лозунгами: «Кузбасс — наш дом, а не склад с углём», «Какую землю оставим потомкам», «Не хотим жить на лунных ландшафтах», «Не дадим уничтожить тайгу и поля» и другие.
Как сообщает shoria.info, в Мысках такая протестная активность жителей вызвана в основном незаконной деятельностью ОАО «Разрез Кийзасский» ВостокУголь, на счету которого сотни нарушений законодательства РФ.
Напомним, в Новокузнецке также власти запретили митинговать жителям Новокузнецкого района возле здании администрации. Но в итоге людям всё же удалось встретиться с главой Дмитрием Беспаловым. Разговор продолжался около трёх часов.
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Буржуям наср...ть и на эту землю, и на коренных жителей, да и вообще - на РФ. Дети у них учатся, живут и будут жить не здесь, а где-то очень, очень далеко отсюда. А у бедных местных крестьян, чьи предки осваивали эту землю - здесь нет будущего. Вернее - оно очень печально - гибель.
Вот - так и 100-летие Великого Октября - даже не помянут.
Власть захватили ворованки, которые не знают наших конституционных прав, мы для них чужие.
Так что для населения не готового отстаивать свои права, надо поднимать гузки и валить в другое место.
Они уже мероприятия ведут в украине, сирии, что им мешает ее вести в кубасе? Все эти богятеи, тупо расскатывают местное население, а те кто не убежал, либо в ошейник на рошенгу, либо под обстрел поли-наци-ков. Так что нас еще щедаще раскатывают, где благодарность бугернатору?