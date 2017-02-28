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В Мысках жители устроили массовые акции протеста против угольных разрезов

Сегодня 17:35
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
shoria.info

В Мысках жители провели серию одиночных пикетов против угольных разрезов.

Власти отказали отказали в проведении митинга против угольных разрезов в центре города. В качестве альтернативы им предложили место в частном секторе одного из самых отдаленных районов города.

В итоге активисты провели одиночные пикеты в разных районах города: в микрорайоне ГРЭС, посёлках Ключевой, Чувашка, Казас и Бородино, а также возле стелы «Разрез Кийзасский» и Администрации города Мыски.

Активисты вышли с лозунгами: «Кузбасс — наш дом, а не склад с углём», «Какую землю оставим потомкам», «Не хотим жить на лунных ландшафтах», «Не дадим уничтожить тайгу и поля» и другие.

Как сообщает shoria.info, в Мысках такая протестная активность жителей вызвана в основном незаконной деятельностью ОАО «Разрез Кийзасский» ВостокУголь, на счету которого сотни нарушений законодательства РФ.

Напомним, в Новокузнецке также власти запретили митинговать жителям Новокузнецкого района возле здании администрации. Но в итоге людям всё же удалось встретиться с главой Дмитрием Беспаловым. Разговор продолжался около трёх часов.

Комментарии 12
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Ветер перемен...
33 0
Обстановка с беспределом ЕР в стране накаляется. Так что это вы там держитесь! Народ с каждым днём злее.
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местный 5
48 0
Долой Тулеева с его разрезом- «Кийзасский»!
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жека
12 0
Обстановка с беспределом ЕР в стране накаляется. Так что это вы там держитесь! Народ с каждым днём злее.
воры и жулики должны сидеть в тюрьме, а не в кремле.
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87
0 6
Долой Тулеева с его разрезом- «Кийзасский»!
А то без тулеева их закроют)еще хуже прийдут
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Сергей
18 0
Да.... здравствует частная собственность.
Буржуям наср...ть и на эту землю, и на коренных жителей, да и вообще - на РФ. Дети у них учатся, живут и будут жить не здесь, а где-то очень, очень далеко отсюда. А у бедных местных крестьян, чьи предки осваивали эту землю - здесь нет будущего. Вернее - оно очень печально - гибель.
Вот - так и 100-летие Великого Октября - даже не помянут.
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Вася
15 0
Разрез Кийзайский принадлежит по слухам Шойгу и компании,так что им пох... как вы там дальше жить будете . Хоть в землянках хоть в отвалах
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John
6 0
А то без тулеева их закроют)еще хуже прийдут
То, что хуже будет, это тебе Тулеев сам лично сказал или кто- то из его банды?
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Люба
0 1
Всем привет! Кого-то интересует стабильный заработок без вложений? Есть отличный и проверенный вариант, заработка вместе с Verum OPtion!
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Читатель
2 0
Тулеевская команда дала добро на открытую добычу угля, теперь у собственников есть все разрешения, остановить это будет непросто. Одиночные пикеты здесь не помогут.
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Читатель
3 0
Мысковчан поддерживаю, категорически против разрезов.
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z
0 0
И чо? Ну провела пикет? Бугернатор давно забил на обязанности перед кубасовцами, ибо иноземцы москульные, да кяпрские, больше отстегивают.
Власть захватили ворованки, которые не знают наших конституционных прав, мы для них чужие.
Так что для населения не готового отстаивать свои права, надо поднимать гузки и валить в другое место.
Они уже мероприятия ведут в украине, сирии, что им мешает ее вести в кубасе? Все эти богятеи, тупо расскатывают местное население, а те кто не убежал, либо в ошейник на рошенгу, либо под обстрел поли-наци-ков. Так что нас еще щедаще раскатывают, где благодарность бугернатору?
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