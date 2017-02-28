Новокузнечане уже покупают билеты на концерт поп-певицы Светланы Лободы.

Концерт пройдёт только 13 апреля, но предпродажи вовсю идут.

В кассе Новокузнецкого государственного цирка ВашГород.ру сообщили, что билеты продают от 2000 до 5000 рублей. При покупке на Kassy.ru билеты обойдутся от 1600 рублей, говорится на сайте.

Напомним, Светлану Лободу новокузнечанам этим летом обещали на день рождения ТРЦ «Планета». Однако перед праздником стало известно, что выступит Quest Pistols Show.