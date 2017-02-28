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В Новокузнецке выступит Светлана Лобода

Сегодня 07:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
DIWIS

Новокузнечане уже покупают билеты на концерт поп-певицы Светланы Лободы.

Концерт пройдёт только 13 апреля, но предпродажи вовсю идут.

В кассе Новокузнецкого государственного цирка ВашГород.ру сообщили, что билеты продают от 2000 до 5000 рублей. При покупке на Kassy.ru билеты обойдутся от 1600 рублей, говорится на сайте.

Напомним, Светлану Лободу новокузнечанам этим летом обещали на день рождения ТРЦ «Планета». Однако перед праздником стало известно, что выступит Quest Pistols Show.

Комментарии 12
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Андрей
8 2
А что на Лабуду на 2019 год билеты не продают,пора уже наверно
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Дон Хенаро 49358
12 2
Мне заплати 2000 я на этот шлак не пойду...
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аватар
Дон Хенаро 49358
3 2
А что на Лабуду на 2019 год билеты не продают,пора уже наверно
К 2019 Лабуда уже состарится,и потеряет вид и будет лабудой ... а других достоинств там нет)
ответить
аватар
Ась?
7 2
А что гражданка Украины торчит в России?
ответить
аватар
234
9 0
Да ну?! Так новокузнечане же с голоду пухнут. Как недавно писал один здешний читатель (или писатель), что у большей части населения хлеб - это основная еда.
И за эту хрень не жалко отдать такие деньги? Вы же здесь чуть ли не все меньше прожиточного минимума получаете, хоть и работаете на 3-х работах.
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*
7 0
Что вообще за лабуда такая?

Кто это?
Почему в цирке выступает?
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аватар
Кузьма
4 3
А что гражданка Украины торчит в России?
А что у нас въезд гражданам Украины въезд закрыт?
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Ъ
1 1
Помнится, на концерт "Я тучи разведу руками" в нашем цирке было продано... 3 билета. Так то была... Сама Аллегрова!
Концерт, естественно, не состоялся.
А это - кто?
ответить
аватар
1
1 0
Помнится, на концерт "Я тучи разведу руками" в нашем цирке было продано... 3 билета. Так то была... Сама Аллегрова!
Концерт, естественно, не состоялся.
А это - кто?
Да вы были на последних концертах Аллегровой? Там яблоку упасть не где!!!
ответить
аватар
да-да
1 0
Что вообще за лабуда такая?

Кто это?
Почему в цирке выступает?
А что, у нас дефицит российских артистов?
Хохлы не очень то наших, у себя, артистов принимают. Просто не пускают и все. А эта Лабода торчит в России много лет, к себе домой ехать не хочет.
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Ъ
1 0
Да вы были на последних концертах Аллегровой? Там яблоку упасть не где!!!
Ничего против не имею. Просто факт исторический.
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Фёкла
0 0
Прекратите приглашать певцов и артистов в Новокузн.цирк(зоопарк) там же не удобно не артистам и зрителям. Взять последний концерт Лепса, весь цирк переполнен, даже стулья во все проходы наставили и Лепс, перекрыт аппаратурой выступал с одной стороны, а остальные видели Лепса попу и бока, а послушать так то, можно и в машине))
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