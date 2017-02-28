В Кузбассе мошенники наживаются на гражданах, желающих сделать справку об отсутствии судимости.

Жулики размещают в интернете объявления об изготовлении документа за 1000 рублей. На самом же деле справку можно получить бесплатно, заполнив заявление на сайте госуслуг. Затем документ выдадут в информационном центре полиции, пишет Novokuznetsk.su.

Жителям не советуют пользоваться услугами мошенников, так как есть риск быть втянутыми в опасные схемы.

Напомним, жулики часто обманывают граждан, желающих взять кредит. Представляясь сотрудниками банка, они говорят человеку, что заявка одобрена, но надо заплатить за работу с документами.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что мошенники обманывают россиян, рассказывая им о «денежной реформе». Также дельцы наживаются на россиянах, продающих товар через интернет.