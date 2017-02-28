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Кузбассовцев предупредили о новом виде мошенничества

Сегодня 19:05
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
remo-avto.ru

В Кузбассе мошенники наживаются на гражданах, желающих сделать справку об отсутствии судимости.

Жулики размещают в интернете объявления об изготовлении документа за 1000 рублей. На самом же деле справку можно получить бесплатно, заполнив заявление на сайте госуслуг. Затем документ выдадут в информационном центре полиции, пишет Novokuznetsk.su.

Жителям не советуют пользоваться услугами мошенников, так как есть риск быть втянутыми в опасные схемы.

Напомним, жулики часто обманывают граждан, желающих взять кредит. Представляясь сотрудниками банка, они говорят человеку, что заявка одобрена, но надо заплатить за работу с документами.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что мошенники обманывают россиян, рассказывая им о «денежной реформе». Также дельцы наживаются на россиянах, продающих товар через интернет.

Комментарии 6
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Андрей
0 1
Бесплатно то можно получить,а если у кого судимость только купить или сразу надо,а не ждать 42 дня,для банков же чистят историю за 5000 вроде,тоже мошенники
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Антон
8 0
Да надо срок выдачи справки сделать 5 дней, а не 2 месяца как сейчас вот тогда мошенники наживаться перестанут. А то при устройстве везде требуют эти справки, а ждать 2 месяца не будет работодатель, да и самому 2 месяца сидеть без зарплаты из за какой-то грёбаной бумажки!!!
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!
18 0
Еще один вид мошенничества задействован в городе. Кузбассэнергосбыт стал проверять показания счетчиков только с понедельника по пятницу до 17 вечера. Теперь развесил по городу обьявления что если в определенный день и час, день рабочий и час до 17, никого не будет дома то будут состаалены акты о недопуске и эл.энергию насчитают по штрафным диким расценкам. В нашем доме Кузбассэнергосбыт 2/3 квартир дома считает злостными недопускальщиками к эл.считчикам.
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Андрей
1 0
Еще один вид мошенничества задействован в городе. Кузбассэнергосбыт стал проверять показания счетчиков только с понедельника по пятницу до 17 вечера. Теперь развесил по городу обьявления что если в определенный день и час, день рабочий и час до 17, никого не будет дома то будут состаалены акты о недопуске и эл.энергию насчитают по штрафным диким расценкам. В нашем доме Кузбассэнергосбыт 2/3 квартир дома считает злостными недопускальщиками к эл.считчикам.
Можете записаться на осмотр счетчика в опрелеленный день и час
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!
0 0
Можете записаться на осмотр счетчика в опрелеленный день и час
Еще раз: речь о МАССОВОМ снятии контрольных показаний счетчиков, а не о ИНДИВИДУАЛЬНОМ осмотре!
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Армянский коммунист
1 0
Если говорить о мошенничестве,то самое большое мошенничество,это результаты выборов.
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