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Россиянам предлагают заранее оплачивать свои похороны

Сегодня 19:10
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
f5dodbm86.ugo.moda

В Москве готовится проект о похоронном полисе для жителей России.

Предполагается, что купить его сможет любой желающий. Документ даст право человеку при жизни заказать себе место на кладбище, гроб и другие ритуальные принадлежности. Оплачивать полис нужно будет каждый месяц. После смерти страховые компании возьмут на себя расходы и организацию похорон клиента, сообщает Mash.

По мнению авторов инициативы, в числе которых глава общества защиты прав потребителей в сфере ритуально-похоронных услуг НКО «Верум» Владимир Горелов, нововведение позволит навести порядок на этом рынке. В частности, исчезнут «чёрные» агенты, а цены не будут завышены.

Первые слушания по этому вопросу назначены в Общественной палате России на 9 ноября.

Комментарии 32
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Анархист
71 2
Государство в лице не понять кого из ненасытного племени чиновников,предлагает новый налог на смерть?По другому это воспринимать просто не возможно!
В начале Вова со своим софинансированием мед услуг,теперь ещё и это .
ГОСПОДА ПРАВИТЕЛИ ПУТАЮТ БЕРЕГА- ПОДОБНОЕ НАЗЫВАЕТСЯ ОДНИМ :ГЕНОЦИД!
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Андрей
32 0
Вот это новость так новость,сейчас все бабки кинуться на это,это как капитальный ремонт,главное плати,а что там будет не будет никому не интересно
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stek
32 0
Вот это новость так новость,сейчас все бабки кинуться на это,это как капитальный ремонт,главное плати,а что там будет не будет никому не интересно
Не, капитальный ремонт - это еще не известно когда, а вот похороны 100% будут.....)
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Андрей
11 0
Не, капитальный ремонт - это еще не известно когда, а вот похороны 100% будут.....)
И тоже неизвестно когда будут)
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И*
26 0
У Госстраха есть страховка Марс на такой чёрный случай. Так что желающие материально могут себе подстрелить соломки, т.к. страховой случай наступает после 2-х лет выплат. Но вот выбор места и остальных атребутов это, по-моему, для воспаленных мозгов. Жить с ямкой и гробом в шкафу на прозапас- это как?
Ещё один предприимчивый у руля ищет способ обогатиться.
ответить
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...
28 0
Государство в лице не понять кого из ненасытного племени чиновников,предлагает новый налог на смерть?По другому это воспринимать просто не возможно!
В начале Вова со своим софинансированием мед услуг,теперь ещё и это .
ГОСПОДА ПРАВИТЕЛИ ПУТАЮТ БЕРЕГА- ПОДОБНОЕ НАЗЫВАЕТСЯ ОДНИМ :ГЕНОЦИД!
Ага...По ходу, Государство ОПЯЯЯЯЯЯЯТЬ ..м/ф"Чиполлино" использует, как "Руководство по эксплуатации..")))
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вася
22 6
ну всё правильно, только нужно как осагу, обязательной эту страховку сделать, родился, родители до 18 платят, и ценник в зависимости от объявленной вовкиной прикентовкой средней зарплаты сделать, а то чо это граждане булки расслабили, совсем о вечном думать не хотят
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вася
51 0
Не, капитальный ремонт - это еще не известно когда, а вот похороны 100% будут.....)
прошу прощения, не могу с Вами согласиться, смерть 100% будет, получение денег кем либо за Вашу смерть 100% будет, а похороны не факт, вывезут в лесок, а там санитары леса разберутся, как с осагой судиться Вам уже недосуг будет
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!
19 0
Достаточно вашей подписи и вас начнут доить, каждый месяц задирая выплаты, а потом разбегутся!
Как со строительством жилья.
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гаа
50 1
Ну что ж, фонд будущих поколений уже есть, пора замутить фонд будущих покойников. Как раньше то мимо такой бизнес-заботы о людях проходили? Плеяда молодых государев мужей взросла и каждый день все плодоносней плодоносит.
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местный-2
14 0
Ну что ж, фонд будущих поколений уже есть, пора замутить фонд будущих покойников. Как раньше то мимо такой бизнес-заботы о людях проходили? Плеяда молодых государев мужей взросла и каждый день все плодоносней плодоносит.
Сначала подбирают самое вкусное......потом уже и от мелочи не отказываются,это как обычно.
А похоронка-прибыльный бизнес ,как ни крути,от смерти еще никому уйти не удалось.Установи тарифы,а затем научись доказывать их постоянный рост и жизнь в шоколаде тебе обеспечена,да и твоим потомкам тоже.
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*
24 0
прошу прощения, не могу с Вами согласиться, смерть 100% будет, получение денег кем либо за Вашу смерть 100% будет, а похороны не факт, вывезут в лесок, а там санитары леса разберутся, как с осагой судиться Вам уже недосуг будет
У меня тоже первый вопрос, а кто контролировать будет? Ну даже допустим, родственники подадут в суд, что и гроб был не тот и венки не из роз, например, а ромашек... Выкапывать станут и перезахоранивать? Вот у нас государство, товарищи, я просто в шоке... Остап Бендер нервно курит в стороне.
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ААА
11 0
они бы еще ТЕНДЕР предложили бы разыграть!!!
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.
2 0
Не, капитальный ремонт - это еще не известно когда, а вот похороны 100% будут.....)
Кто знает, кто знает ... Не факт, что 100%.
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жека
3 0
Государство в лице не понять кого из ненасытного племени чиновников,предлагает новый налог на смерть?По другому это воспринимать просто не возможно!
В начале Вова со своим софинансированием мед услуг,теперь ещё и это .
ГОСПОДА ПРАВИТЕЛИ ПУТАЮТ БЕРЕГА- ПОДОБНОЕ НАЗЫВАЕТСЯ ОДНИМ :ГЕНОЦИД!
анархия - мать порядка
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Ъ
2 1
Застолбил место у Кремлёвской стены для тёщи. Похороны завтра.
Она ещё не знает.
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\\\
0 1
Кто знает, кто знает ... Не факт, что 100%.
Нумерологи утверждают, что уже в наступившем месяце таинственная планета Нибиру спровоцирует разрушительные землетрясения на Земле. Эти подземные толчки начнутся 19 ноября, а через некоторое время приведут к концу света, заявляют авторы соответствующих сообщений. По их версии, уже скоро таинственная планета должна оказаться совсем рядом с Землей.
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stek
6 0
Нумерологи утверждают, что уже в наступившем месяце таинственная планета Нибиру спровоцирует разрушительные землетрясения на Земле. Эти подземные толчки начнутся 19 ноября, а через некоторое время приведут к концу света, заявляют авторы соответствующих сообщений. По их версии, уже скоро таинственная планета должна оказаться совсем рядом с Землей.
Нужно скорее страховаться.....
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читатель
19 0
Да уж, что-то они перемудрили, полис на смерть, это ж какой воспаленный мозг до этого додумался? Вместо того, чтоб щелкнуть по рукам похоронки с их завышенными тарифами и обманами, мы даем еще одну кормушку для них? Ну тогда уже давайте до конца налог на воздух, вздохнул больше 5-раз в минуту все штраф. Совсем озверели уже. Понятно, одинокие пенсионеры хотят себя, как-то обезопасить, но где гарантии, что все за что они платили будет выполнено в полном объеме?
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Владимир
15 0
У Госстраха есть страховка Марс на такой чёрный случай. Так что желающие материально могут себе подстрелить соломки, т.к. страховой случай наступает после 2-х лет выплат. Но вот выбор места и остальных атребутов это, по-моему, для воспаленных мозгов. Жить с ямкой и гробом в шкафу на прозапас- это как?
Ещё один предприимчивый у руля ищет способ обогатиться.
А что такого? Гробик можно пока как кровать использовать. Не пропадать же добру. Спасибо родному правительству за заботу.
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?
7 0
А что такого? Гробик можно пока как кровать использовать. Не пропадать же добру. Спасибо родному правительству за заботу.
банки будут гробики в качестве залога брать? Землю под будущие могилки точно уж возьмут.
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Не важно
12 0
Скорее всего, за счёт "похоронных полисов" оплачиваемых "потенциальными покойниками", власти будут захоранивать в настоящее время одиноких неимущих, неопознанных, бомжей и т.п. Ведь в бюджете существует статья на это, но не факт, что на её счёт поступают регулярно денежные перечисления.
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13
9 0
Уже не знаю плакать или смеяться. Трэш-апофеоз
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Фёкла
0 0
актуально, конечно! Закажи похороны себе через интернет и получи полис, о, боже, отца храни! Распечатай и положи в сейф вместе с завещанием, сейчас бабушки кинутся в страховщикам, а они то любят им мозги пудрить!
все места куплены! а за углом смерть ждет меня, и моё место под забором? СПАСИ И СОХРАНИ!
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Дмитрий
5 0
Если это будет гос контора, думаю, что будет востребована. Много одиноких людей которых некому хоронить.
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ААА
0 0
Уже не знаю плакать или смеяться. Трэш-апофеоз
предлагаю поржать и прослезиться)))
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Армянский коммунист
0 0
актуально, конечно! Закажи похороны себе через интернет и получи полис, о, боже, отца храни! Распечатай и положи в сейф вместе с завещанием, сейчас бабушки кинутся в страховщикам, а они то любят им мозги пудрить!
все места куплены! а за углом смерть ждет меня, и моё место под забором? СПАСИ И СОХРАНИ!
Уважаемая Фёкла,если у Вас есть сейф,и дошло дело до завещания,стоит ли говорить о"гробовых".
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Миша
0 0
они бы еще ТЕНДЕР предложили бы разыграть!!!
А почему бы и нет? Тендер на похороны тех, кто такое предлагает.
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Армянский коммунист
0 7
М- да, что ещё иудеи придумают,?
Марш учить уроки!
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Коля
1 0
Острите,острите... Сделает обязаловку,привяжет её в зарплате,пенсии. И будет это считаться неуплатой,как за жкх. Потом введут карательные меры. Сегодня смотрел фильм про Чипполино. Это ж копия про нашу жизнь в расее.
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