В Москве готовится проект о похоронном полисе для жителей России.

Предполагается, что купить его сможет любой желающий. Документ даст право человеку при жизни заказать себе место на кладбище, гроб и другие ритуальные принадлежности. Оплачивать полис нужно будет каждый месяц. После смерти страховые компании возьмут на себя расходы и организацию похорон клиента, сообщает Mash.

По мнению авторов инициативы, в числе которых глава общества защиты прав потребителей в сфере ритуально-похоронных услуг НКО «Верум» Владимир Горелов, нововведение позволит навести порядок на этом рынке. В частности, исчезнут «чёрные» агенты, а цены не будут завышены.

Первые слушания по этому вопросу назначены в Общественной палате России на 9 ноября.