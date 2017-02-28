В Москве готовится проект о похоронном полисе для жителей России.
Предполагается, что купить его сможет любой желающий. Документ даст право человеку при жизни заказать себе место на кладбище, гроб и другие ритуальные принадлежности. Оплачивать полис нужно будет каждый месяц. После смерти страховые компании возьмут на себя расходы и организацию похорон клиента, сообщает Mash.
По мнению авторов инициативы, в числе которых глава общества защиты прав потребителей в сфере ритуально-похоронных услуг НКО «Верум» Владимир Горелов, нововведение позволит навести порядок на этом рынке. В частности, исчезнут «чёрные» агенты, а цены не будут завышены.
Первые слушания по этому вопросу назначены в Общественной палате России на 9 ноября.
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В начале Вова со своим софинансированием мед услуг,теперь ещё и это .
ГОСПОДА ПРАВИТЕЛИ ПУТАЮТ БЕРЕГА- ПОДОБНОЕ НАЗЫВАЕТСЯ ОДНИМ :ГЕНОЦИД!
Ещё один предприимчивый у руля ищет способ обогатиться.
В начале Вова со своим софинансированием мед услуг,теперь ещё и это .
ГОСПОДА ПРАВИТЕЛИ ПУТАЮТ БЕРЕГА- ПОДОБНОЕ НАЗЫВАЕТСЯ ОДНИМ :ГЕНОЦИД!
Как со строительством жилья.
А похоронка-прибыльный бизнес ,как ни крути,от смерти еще никому уйти не удалось.Установи тарифы,а затем научись доказывать их постоянный рост и жизнь в шоколаде тебе обеспечена,да и твоим потомкам тоже.
В начале Вова со своим софинансированием мед услуг,теперь ещё и это .
ГОСПОДА ПРАВИТЕЛИ ПУТАЮТ БЕРЕГА- ПОДОБНОЕ НАЗЫВАЕТСЯ ОДНИМ :ГЕНОЦИД!
Она ещё не знает.
Ещё один предприимчивый у руля ищет способ обогатиться.
все места куплены! а за углом смерть ждет меня, и моё место под забором? СПАСИ И СОХРАНИ!
все места куплены! а за углом смерть ждет меня, и моё место под забором? СПАСИ И СОХРАНИ!