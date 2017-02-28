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«ВКонтакте» и «Одноклассники» снова ограничили бесплатное прослушивание музыки

Сегодня 07:55
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
apps4all.ru

В мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также в приложении Boom вновь сократили время бесплатного фонового прослушивания аудиозаписей.

С 1 ноября пользователи могут бесплатно слушать музыку не более 30 минут в сутки, сообщает TJ.

Напомним, с 1 октября время фонового прослушивания музыки сократилось до 60 минут. Тогда сообщалось, что компании намерены ограничить возможность бесплатного прослушивания бесплатных аудиозаписей 30 минутами.

Чтобы снять ограничения, нужно оформить подписку на музыкальный сервис. Полная платная версия стоит 149 рублей в месяц.

Фоновое прослушивание музыки в веб-версиях «ВКонтакте» и «Одноклассников» не ограничено.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, как не платить за музыку во «ВКонтакте».

Комментарии 4
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Ъ
2 1
скоты
Тулеев раньше тоже худой был...
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прохожий
0 0
жадность и депутаты. что то в этой стране точно случиться из-за таких законов
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гость
0 0
скачал старую версию и пох на них
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