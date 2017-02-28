В Новосибирске 3 ноября активисты из Кузбасса, выступающие против угольных разрезов, проведут митинг возле театра «Глобус» и одиночный пикет у здания представительства президента РФ в Сибирском федеральном округе.
Такие удалённые акции, по мнению протестующих, должны привлечь внимание не только региональных, но и федеральных властей. Как рассказал журналистам ВашГород.ру Владимир Горенков, 30 октября должен был состояться всекузбасский митинг, но местные власти запретили нам это делать, либо предложили альтернативные площадки в самых отдалённых районах, тогда как новосибирские власти нашу акцию согласовали без проблем.
По оценке социологов, подобные акции были нормой политической практики в Кузбассе в 90-е годы, в современной ситуации их проведение в Новосибирске подчеркивает недееспособность властей Кузбасса, сообщает «Коммерсант-Сибирь».
«Устраивать акцию не на своей территории — это нормальная практика протестного движения, в том числе и кузбасского, особенно в 90-е годы прошлого века. Тогда шахтеры стучали касками на Горбатом мосту у правительства РФ. Цель такого удаленного протеста — усилить резонанс, приблизить акцию к вышестоящему начальству, однако идиотизм нынешней ситуации заключается в том, что резонанс усиливают не столько протестующие, сколько местные власти своими запретами и нежеланием работать», — цитирует слова кемеровского социолога Игоря Бельчика издание.
Также активисты намерены подать жалобу на незаконный вывод земель сельхозназначения под промышленные земли напрямую в управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе, которое расположено в Новосибирске.
Напомним, ранее после обращений жителей посёлка Апанас Новокузнецкого района о нарушениях угольной компанией «Сибуголь», Новокузнецкий межрайонный природоохранный прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении за пользование недрами без лицензии либо с нарушением условий.
А правоохранители возбудили уголовное дело за незаконную рубку лесов в особо крупном размере. Уничтожение деревьев осуществлялось на участке ООО «Сибуголь».
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а вас думать, и переживать должен, другую работу найдешь
а вас думать, и переживать должен, другую работу найдешь
а вас думать, и переживать должен, другую работу найдешь
Людей,что работают на разрезах пол миллионный город должен терпеть сажу ??? И ждать что флюрография покажет рак легких?? где наши дети и взрослые должны оздоравливаться?недвижки в италии ,как у мэра у нас нет
жаловатся если разрезы закроят, и все это ради голодных детишек, которых без разрезов они с мужем ну ни как не прокормят
Людей,что работают на разрезах пол миллионный город должен терпеть сажу ??? И ждать что флюрография покажет рак легких?? где наши дети и взрослые должны оздоравливаться?недвижки в италии ,как у мэра у нас нет
По русски это пишется так: В центре Новосибирска люди устроят митинг против кузбасских угольных разрезов.
Подайте в суд на отстранение президента от должности, так как он не выполняет гарантии по защите конституционных прав граждан на экологию.
Тогда зашевелятся.
По русски это пишется так: В центре Новосибирска люди устроят митинг против кузбасских угольных разрезов.
Вообще нация тут не при чём!
В человеке дело.
По сути и по делу. Простым и нормальным языком. Спасибо, земляк.