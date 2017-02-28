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Люди устроят митинг против кузбасских угольных разрезов в центре Новосибирска

Сегодня 19:15
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dilijan.livejournal.com

В Новосибирске 3 ноября активисты из Кузбасса, выступающие против угольных разрезов, проведут митинг возле театра «Глобус» и одиночный пикет у здания представительства президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Такие удалённые акции, по мнению протестующих, должны привлечь внимание не только региональных, но и федеральных властей. Как рассказал журналистам ВашГород.ру Владимир Горенков, 30 октября должен был состояться всекузбасский митинг, но местные власти запретили нам это делать, либо предложили альтернативные площадки в самых отдалённых районах, тогда как новосибирские власти нашу акцию согласовали без проблем.

По оценке социологов, подобные акции были нормой политической практики в Кузбассе в 90-е годы, в современной ситуации их проведение в Новосибирске подчеркивает недееспособность властей Кузбасса, сообщает «Коммерсант-Сибирь».

«Устраивать акцию не на своей территории — это нормальная практика протестного движения, в том числе и кузбасского, особенно в 90-е годы прошлого века. Тогда шахтеры стучали касками на Горбатом мосту у правительства РФ. Цель такого удаленного протеста — усилить резонанс, приблизить акцию к вышестоящему начальству, однако идиотизм нынешней ситуации заключается в том, что резонанс усиливают не столько протестующие, сколько местные власти своими запретами и нежеланием работать», — цитирует слова кемеровского социолога Игоря Бельчика издание.

Также активисты намерены подать жалобу на незаконный вывод земель сельхозназначения под промышленные земли напрямую в управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе, которое расположено в Новосибирске.

Напомним, ранее после обращений жителей посёлка Апанас Новокузнецкого района о нарушениях угольной компанией «Сибуголь», Новокузнецкий межрайонный природоохранный прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении за пользование недрами без лицензии либо с нарушением условий.

А правоохранители возбудили уголовное дело за незаконную рубку лесов в особо крупном размере. Уничтожение деревьев осуществлялось на участке ООО «Сибуголь».

Комментарии 42
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Михаил
94 1
Правильно!! Пора показать всем до чего довел щорец край родной!!
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бортовой самописец
30 2
и в Томске, и в Красноярске желательно.
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ААА
33 4
Если всё пройдет по задумке, получит наш хан "Рузвельт" от царя Владимира по самое нехочу. И свершится отставка долгожданная отставка долгожителя.
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Qqq
20 10
Если всё пройдет по задумке, получит наш хан "Рузвельт" от царя Владимира по самое нехочу. И свершится отставка долгожданная отставка долгожителя.
Самое интересное в том, что после отставки нынешней власти (а она всё равно когда-нибудь будет) никому из вас всё равно НИКТО не сможет угодить. Не защищая эту власть, с большой долей вероятности могу предположить, что для вас все последующие будут так же плохи.
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54
3 85
Спасибо вам твари что мы делились работы.поклон вам.теперь вы будете моих детей кормить.ненавижу каждого из вас.где блин теперь работу искать.столько блин людей тоже ее искать будут((за то теперь дышать будем чистым воздухом и питаться им.
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54
0 10
Правильно!! Пора показать всем до чего довел щорец край родной!!
А ты кем Михаил работаешь?
ответить
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ААА
6 0
Самое интересное в том, что после отставки нынешней власти (а она всё равно когда-нибудь будет) никому из вас всё равно НИКТО не сможет угодить. Не защищая эту власть, с большой долей вероятности могу предположить, что для вас все последующие будут так же плохи.
Тут другой вопрос, просто 20 лет - это уже засиделся.
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Сан Саныч 6707
12 0
А ты кем Михаил работаешь?
Он здесь живет в отличии от тебя п р и дурок...
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читатель
17 1
Спасибо вам твари что мы делились работы.поклон вам.теперь вы будете моих детей кормить.ненавижу каждого из вас.где блин теперь работу искать.столько блин людей тоже ее искать будут((за то теперь дышать будем чистым воздухом и питаться им.
когда заводы закрывали людей выкидывали на улицу всем было наплевать где люди будут работать, почему кто то
а вас думать, и переживать должен, другую работу найдешь
ответить
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54
0 5
когда заводы закрывали людей выкидывали на улицу всем было наплевать где люди будут работать, почему кто то
а вас думать, и переживать должен, другую работу найдешь
Так вот я с завода.там выгнали и тут выгоняют.
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54
0 22
когда заводы закрывали людей выкидывали на улицу всем было наплевать где люди будут работать, почему кто то
а вас думать, и переживать должен, другую работу найдешь
И не всех выгнали ясно тебе.а тут всех выгонят((это хуже чем на заводе.запомни эффекта бумеранг ему о не отменял.за ваши злые слова.в адрес таких же блин людей как вы.
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аватар
54
4 7
И не всех выгнали ясно тебе.а тут всех выгонят((это хуже чем на заводе.запомни эффекта бумеранг ему о не отменял.за ваши злые слова.в адрес таких же блин людей как вы.
И да помнит хоть кто нибудь сколько людей покончили жизнь самоубийством на заводах лешившись работы(((вот это страшно пипец((я за то чтобы угольшики конечно же ушли подальше от сел и поселков.и делали после себя рекультивации. И буду не один этого добиваться а не полного закрытия.и всё можете мне не отвечать)не о чем разговаривать мне с вами
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читатель
28 0
Спасибо вам твари что мы делились работы.поклон вам.теперь вы будете моих детей кормить.ненавижу каждого из вас.где блин теперь работу искать.столько блин людей тоже ее искать будут((за то теперь дышать будем чистым воздухом и питаться им.
не какой ты не работяга, а иуда! готов продать всех за 30 серебренников
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54
3 11
не какой ты не работяга, а иуда! готов продать всех за 30 серебренников
Ну это уже вообще бред)))))))
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аватар
42
54 5
Спасибо вам твари что мы делились работы.поклон вам.теперь вы будете моих детей кормить.ненавижу каждого из вас.где блин теперь работу искать.столько блин людей тоже ее искать будут((за то теперь дышать будем чистым воздухом и питаться им.
Хорошо же ты тварина устроился.Живя в 54 регионе ноешь о закрытии разрезов в Кузбассе.
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ив
6 3
Тут другой вопрос, просто 20 лет - это уже засиделся.
Есть такое русское словечко "замшевел"- зазеленел, мхом покрылся. А отсюда и ассоциации-под лежачий камень вода не течет. Придет новый руководитель на смену АГТ , то все ж хуже не будет, некуда. Но хоть есть надежда на свежее дыхание-"новая метла по-новому метет"
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Татьяна
2 0
Правильно!! Пора показать всем до чего довел щорец край родной!!
Шорца и его сына на нары !
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Дмитрий
2 2
Двусмысленное название, похоже угольные разрезы теперь в центре Новосибирска.
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Татьяна
20 0
Хорошо же ты тварина устроился.Живя в 54 регионе ноешь о закрытии разрезов в Кузбассе.
А ты,блин блинский,задумайся над тем,что твои дети медленно будут от рака легких умирать,зато у их папаши работа будет .-землю рыть .иди и учись на другую профессию.это мы вас скотов ненавидим,что согнали с насиженных мест,что лишили родового гнезда в матюшино .такие как ты,уроды,
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Татьяна
6 1
И да помнит хоть кто нибудь сколько людей покончили жизнь самоубийством на заводах лешившись работы(((вот это страшно пипец((я за то чтобы угольшики конечно же ушли подальше от сел и поселков.и делали после себя рекультивации. И буду не один этого добиваться а не полного закрытия.и всё можете мне не отвечать)не о чем разговаривать мне с вами
Ну и речь у вас .пипец,блин,не мудрено что на большее не способны
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Эдуард
19 0
И да помнит хоть кто нибудь сколько людей покончили жизнь самоубийством на заводах лешившись работы(((вот это страшно пипец((я за то чтобы угольшики конечно же ушли подальше от сел и поселков.и делали после себя рекультивации. И буду не один этого добиваться а не полного закрытия.и всё можете мне не отвечать)не о чем разговаривать мне с вами
Привлевать сми и выносить фильмы не только в регион и москву,Европу,сша !гулять за городом негде.в районе горнолыжки ,садопарк.уроды истребляют березы,в листвягах робт и гремят взрывы,в костенково и матюшино денно и ношно работают белазы.вывозят уголь.в огороде все покрыто угольной крошкой!!!яблоки не отмоешь мылом.ради 30
Людей,что работают на разрезах пол миллионный город должен терпеть сажу ??? И ждать что флюрография покажет рак легких?? где наши дети и взрослые должны оздоравливаться?недвижки в италии ,как у мэра у нас нет
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Эдуард
4 0
Если всё пройдет по задумке, получит наш хан "Рузвельт" от царя Владимира по самое нехочу. И свершится отставка долгожданная отставка долгожителя.
Скорейййййй бы
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читатель
4 0
А ты,блин блинский,задумайся над тем,что твои дети медленно будут от рака легких умирать,зато у их папаши работа будет .-землю рыть .иди и учись на другую профессию.это мы вас скотов ненавидим,что согнали с насиженных мест,что лишили родового гнезда в матюшино .такие как ты,уроды,
российская оргонизоваванная преступность нелегальная миграция ,торговпя людьми, ,контробанда , наркобизнес,контрофактная продукция ,отмывание преступных доходов ,это то что приносит вред окружающим людям , наверно по его мнению, это тоже рабочие места, у них тоже есть семьи и дети странная логика у человека
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Для 54
14 4
И да помнит хоть кто нибудь сколько людей покончили жизнь самоубийством на заводах лешившись работы(((вот это страшно пипец((я за то чтобы угольшики конечно же ушли подальше от сел и поселков.и делали после себя рекультивации. И буду не один этого добиваться а не полного закрытия.и всё можете мне не отвечать)не о чем разговаривать мне с вами
Все таки не смогла я удержаться и не спросить. Ваша пипец блин речь удивительно схожа с речью одной девушки в контакте, под старыми новостями ВГ про разрезы (у мужчин, кстати, речь, не такая) а стиль написания -так вообще один в один с той мадам, и тоже через комментарий детьми прикрывается. Копия просто. Ну признайтетесь, это же Вы тут строчите? Просто боитесь что муж, водитель, видимо белаза, деньги приносить домой перестанет. Так? Или совпадение?))
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Таёжник
52 0
И не всех выгнали ясно тебе.а тут всех выгонят((это хуже чем на заводе.запомни эффекта бумеранг ему о не отменял.за ваши злые слова.в адрес таких же блин людей как вы.
Ты гнида пришел меня с моего дома выгонять - мою Родину перекапывать - больше половина моих односельчан умерло от онкологий - будь ты проклят и весь твой род до десятого колена! Почему цука твои дети должны жить счастливо на костях моих детей!? Почему я имея огород не могу жрать эти овощи коркой покрытые углём!? Почему я живя в глуши тайги - должен дышать угольной пылью!? Почему в реке вылавливая рыбу я должен её закапывать - потому что это фенольная смесь а не рыба!? Почему мне перекопали до дома дорогу и я должен преодолевать 40 км дольше чем бы я ехал в Кемерово!!?? ТЫ МРАЗЬ, ОТВЕТЬ!? Чтобы ты падла на век остался безработным!!!!!!!!
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читатель
9 0
Все таки не смогла я удержаться и не спросить. Ваша пипец блин речь удивительно схожа с речью одной девушки в контакте, под старыми новостями ВГ про разрезы (у мужчин, кстати, речь, не такая) а стиль написания -так вообще один в один с той мадам, и тоже через комментарий детьми прикрывается. Копия просто. Ну признайтетесь, это же Вы тут строчите? Просто боитесь что муж, водитель, видимо белаза, деньги приносить домой перестанет. Так? Или совпадение?))
я тоже помню писала он или она под именем катя, тоже слова блин и пипец грозила что писать будет везде,и
жаловатся если разрезы закроят, и все это ради голодных детишек, которых без разрезов они с мужем ну ни как не прокормят
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34
8 0
Спасибо вам твари что мы делились работы.поклон вам.теперь вы будете моих детей кормить.ненавижу каждого из вас.где блин теперь работу искать.столько блин людей тоже ее искать будут((за то теперь дышать будем чистым воздухом и питаться им.
А у нас просто нет выбора - или сдохнуть, чтобы у тебя работа была, или тебя убрать. А жадные манагеры, у которых мозг не работает, как бизнес без людских жертв развивать, и продажные чинуши, конечно, не виноваты - они так просто ангелы.
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??
1 0
Остались без работы
А Вы где работали?
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#*#
10 0
Спасибо вам твари что мы делились работы.поклон вам.теперь вы будете моих детей кормить.ненавижу каждого из вас.где блин теперь работу искать.столько блин людей тоже ее искать будут((за то теперь дышать будем чистым воздухом и питаться им.
А ты тоже из Казахстана? На Кийзасском много казахов на перевозке угля занято. Вообще посмотрю на местных разрезах почему- то работают в основном не местные.
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±
9 0
Шорца и его сына на нары !
Он не шорец, он казахский иудей.
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£
5 0
Остались без работы
Под Искитмом роют антрацит, там и работай и от Новосибирска не так далеко, но для этого гастарбайтеров тебе придётся выгнать, там их тоже много.
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Акрихин
0 0
Привлевать сми и выносить фильмы не только в регион и москву,Европу,сша !гулять за городом негде.в районе горнолыжки ,садопарк.уроды истребляют березы,в листвягах робт и гремят взрывы,в костенково и матюшино денно и ношно работают белазы.вывозят уголь.в огороде все покрыто угольной крошкой!!!яблоки не отмоешь мылом.ради 30
Людей,что работают на разрезах пол миллионный город должен терпеть сажу ??? И ждать что флюрография покажет рак легких?? где наши дети и взрослые должны оздоравливаться?недвижки в италии ,как у мэра у нас нет
А ты ...Сорокин их охраняешь.....
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Таёжник
5 0
Под Искитмом роют антрацит, там и работай и от Новосибирска не так далеко, но для этого гастарбайтеров тебе придётся выгнать, там их тоже много.
Да они сами у себя в области угробили почти всё сельское хозяйство - Каргатский, Убинский, Куйбышевский и др. районы - все пашни заросли лесом, с деревень поразъехались - таже Луна, на предмет деятельности! Хлеб выращивать и говядину стало западло - прутся к нам чтобы уничтожать нас и зарабатывать на нашем здоровье!
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Акрихин
0 0
Все таки не смогла я удержаться и не спросить. Ваша пипец блин речь удивительно схожа с речью одной девушки в контакте, под старыми новостями ВГ про разрезы (у мужчин, кстати, речь, не такая) а стиль написания -так вообще один в один с той мадам, и тоже через комментарий детьми прикрывается. Копия просто. Ну признайтетесь, это же Вы тут строчите? Просто боитесь что муж, водитель, видимо белаза, деньги приносить домой перестанет. Так? Или совпадение?))
Муж...это волк?Тот кто фото лисы выкладывал?
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Мишане-нерусю
4 4
Люди устроят митинг против кузбасских угольных разрезов в центре Новосибирска

По русски это пишется так: В центре Новосибирска люди устроят митинг против кузбасских угольных разрезов.
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z
0 4
Смысла в митинге нет. Поступками и делами.
Подайте в суд на отстранение президента от должности, так как он не выполняет гарантии по защите конституционных прав граждан на экологию.
Тогда зашевелятся.
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читатель
1 0
Люди устроят митинг против кузбасских угольных разрезов в центре Новосибирска

По русски это пишется так: В центре Новосибирска люди устроят митинг против кузбасских угольных разрезов.
нормально написано , что цепляетесь?
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Уехавший
2 0
Правильно!! Пора показать всем до чего довел щорец край родной!!
Он не Шорец!
Вообще нация тут не при чём!
В человеке дело.
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бор
3 0
когда к нам в россию едут столько эмигрантов то и разрезов нам не хватит что бы обеспечить всех работои.так что песня про мочало начинаи с начала это старо нас всех от сюда потихоньку выдавливают приезжие .это к чему когда выбирут уголь то мы все от сюда побижим.так как не будет деревень и сельхозугодии да речки будут откровенно засраные .сеичас уже на природу не куда в кузбассе выехать везде разрезы.а вы говорите места.все должно быть планово а не как сеичас выбрать все а потом хоть трава не расти.
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Писатель
6 0
Ты гнида пришел меня с моего дома выгонять - мою Родину перекапывать - больше половина моих односельчан умерло от онкологий - будь ты проклят и весь твой род до десятого колена! Почему цука твои дети должны жить счастливо на костях моих детей!? Почему я имея огород не могу жрать эти овощи коркой покрытые углём!? Почему я живя в глуши тайги - должен дышать угольной пылью!? Почему в реке вылавливая рыбу я должен её закапывать - потому что это фенольная смесь а не рыба!? Почему мне перекопали до дома дорогу и я должен преодолевать 40 км дольше чем бы я ехал в Кемерово!!?? ТЫ МРАЗЬ, ОТВЕТЬ!? Чтобы ты падла на век остался безработным!!!!!!!!
Таежник всё правильно сказал
По сути и по делу. Простым и нормальным языком. Спасибо, земляк.
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