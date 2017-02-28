В Новосибирске 3 ноября активисты из Кузбасса, выступающие против угольных разрезов, проведут митинг возле театра «Глобус» и одиночный пикет у здания представительства президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Такие удалённые акции, по мнению протестующих, должны привлечь внимание не только региональных, но и федеральных властей. Как рассказал журналистам ВашГород.ру Владимир Горенков, 30 октября должен был состояться всекузбасский митинг, но местные власти запретили нам это делать, либо предложили альтернативные площадки в самых отдалённых районах, тогда как новосибирские власти нашу акцию согласовали без проблем.

По оценке социологов, подобные акции были нормой политической практики в Кузбассе в 90-е годы, в современной ситуации их проведение в Новосибирске подчеркивает недееспособность властей Кузбасса, сообщает «Коммерсант-Сибирь».

«Устраивать акцию не на своей территории — это нормальная практика протестного движения, в том числе и кузбасского, особенно в 90-е годы прошлого века. Тогда шахтеры стучали касками на Горбатом мосту у правительства РФ. Цель такого удаленного протеста — усилить резонанс, приблизить акцию к вышестоящему начальству, однако идиотизм нынешней ситуации заключается в том, что резонанс усиливают не столько протестующие, сколько местные власти своими запретами и нежеланием работать», — цитирует слова кемеровского социолога Игоря Бельчика издание.

Также активисты намерены подать жалобу на незаконный вывод земель сельхозназначения под промышленные земли напрямую в управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе, которое расположено в Новосибирске.

Напомним, ранее после обращений жителей посёлка Апанас Новокузнецкого района о нарушениях угольной компанией «Сибуголь», Новокузнецкий межрайонный природоохранный прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении за пользование недрами без лицензии либо с нарушением условий.

А правоохранители возбудили уголовное дело за незаконную рубку лесов в особо крупном размере. Уничтожение деревьев осуществлялось на участке ООО «Сибуголь».