В Кемерово для встречи с местными жителями приедет оппозиционер Алексей Навальный. Мероприятие проведут 5 ноября в 18:00.
«Я буду выступать в вашем прекрасном городе 5 ноября в сквере Искусств. Я хочу убедить вас поддержать меня на выборах и делаю то, что должен делать нормальный кандидат — еду к вам в Кемерово, чтобы провести встречу с избирателями и расскажу о том, как я смогу делать жизнь в России лучше: я смогу победить коррупцию, смогу решить основные проблемы нашей страны», — сообщил Навальный.
Он уточнил, что готов отвечать на любые вопросы без подготовки.
В группе кемеровского штаба оппозиционера сказано, что согласования места для встречи добились через суд — отказы администрации признали незаконными.
Ранее «ВашГород.ру Кемерово» писал, что на координатора команды Навального в Кемерове оказывают серьёзное давление.
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