В Кемерово для встречи с местными жителями приедет оппозиционер Алексей Навальный. Мероприятие проведут 5 ноября в 18:00.

«Я буду выступать в вашем прекрасном городе 5 ноября в сквере Искусств. Я хочу убедить вас поддержать меня на выборах и делаю то, что должен делать нормальный кандидат — еду к вам в Кемерово, чтобы провести встречу с избирателями и расскажу о том, как я смогу делать жизнь в России лучше: я смогу победить коррупцию, смогу решить основные проблемы нашей страны», — сообщил Навальный.

Он уточнил, что готов отвечать на любые вопросы без подготовки.

В группе кемеровского штаба оппозиционера сказано, что согласования места для встречи добились через суд — отказы администрации признали незаконными.

Ранее «ВашГород.ру Кемерово» писал, что на координатора команды Навального в Кемерове оказывают серьёзное давление.