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Навальный приедет в Кемерово на встречу с избирателями

Сегодня 09:20
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fondmaksakova.ru

В Кемерово для встречи с местными жителями приедет оппозиционер Алексей Навальный. Мероприятие проведут 5 ноября в 18:00.

«Я буду выступать в вашем прекрасном городе 5 ноября в сквере Искусств. Я хочу убедить вас поддержать меня на выборах и делаю то, что должен делать нормальный кандидат — еду к вам в Кемерово, чтобы провести встречу с избирателями и расскажу о том, как я смогу делать жизнь в России лучше: я смогу победить коррупцию, смогу решить основные проблемы нашей страны», — сообщил Навальный.

Он уточнил, что готов отвечать на любые вопросы без подготовки.

В группе кемеровского штаба оппозиционера сказано, что согласования места для встречи добились через суд — отказы администрации признали незаконными.

Ранее «ВашГород.ру Кемерово» писал, что на координатора команды Навального в Кемерове оказывают серьёзное давление.

Комментарии 1
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Дмитрий
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Опять "Овальный" пожалует, и че ему в Италии и Франции спокойно не сидится. Довыеживается, вернут его туда, где ему и место. И кликуху сменят на "Анальный".
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