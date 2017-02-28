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Эксперты рассказали, когда наступит равноправие мужчин и женщин

Сегодня 09:30
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
images.huffingtonpost.com

Прогресс в достижении равенства полов, наблюдавшийся в мире в последнее десятилетие, прекратился в 2017 году.

Об этом говорится в ежегодном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Эксперты провели исследование в 144 странах мира по четырём основным направлениям. Это достижения в образовании, здравоохранение и выживание, экономические возможности, политическая деятельность. Наибольший разрыв в равенстве между мужчинами и женщинами наблюдается в экономике и политике, передаёт РИА Новости.

Почти полного равноправия удалось достигнуть в Исландии. Кроме того, в пятёрку стран с наилучшими показателями вошли Норвегия, Финляндия, Руанда и Швеция.

Россия в общем зачёте разместилась на 71-м месте. При этом наша страна продемонстрировала лучшие показатели в области здравоохранения. А вот по показателю активности женщин в политике Россия заняла лишь 121-ое место. Саудовская Аравия на 138-ом месте. На последней строчке находится Йемен.

По словам авторов исследования, более половины стран продемонстрировали улучшение своих показателей за последний год. Но в целом наблюдается снижение в устранении неравенства между мужчинами и женщинами.

При такой скорости развития ситуации, понадобится 100 лет, чтобы преодолеть нынешний разрыв в равенстве между полами. А для закрытия такого разрыва на рабочих местах понадобится 217 лет, — говорится в докладе ВЭФ.

По словам гендиректора ВЭФ Клауса Швабба, в настоящее время мировое сообщество перешло от капитализма к эпохе, когда ценится талант. Поэтому в условиях жёсткой конкуренции выигрывать будет тот, кто раньше всех осознает необходимость привлечения в свой бизнес женщин как новой важной силы.

Комментарии 5
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Донна Роза
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Руанда в первых строчках со Скандинавией? Ребят, вы серьезно?
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Вадим
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Руанда в первых строчках со Скандинавией? Ребят, вы серьезно?
Руада...Дания...какая разница? Северная Европа такая большаяю...
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хожу-брожу
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Когда женщины наравне с мужчинами тяжелые грузы смогут таскать.
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зайка
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Когда женщины наравне с мужчинами тяжелые грузы смогут таскать.
эт уж точно, и бухать с мужиками на ровне! А мужики помогут - педиков всё больше и больше, особливо в Гейропе.
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Армянский коммунист
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Во время второй мировой, женщинам приходилось и у станка стоять и в шахты спускаться, не думаю что к этому следует стремится в мирное время.
Милые женщины,оставайтесь женщинами.
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