В Роспотребнадзоре рассказали, сколько человек заболело на прошлой неделе.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в период с 23 по 29 октября за медицинской помощью обратились более 14 000 кузбассовцев, заболевших ОРВИ. Из них 77,2% детей — это более 11 000.

В ведомстве отметили, что такой показатель вполне соответствует сезонному уровню. Более того, по сравнению с предыдущей неделей число заболевших даже уменьшилось на 736 человек.

Также специалисты напоминают, что прививочная в кампания в Кемеровской области близится к завершению. И всем, кто не успел поставить прививку, необходимо это сделать в ближайшее время, до начала эпидемии ОРВИ и гриппа. Поскольку для формирования иммунитета после прививки требуется около двух недель.

Ранее ВашГород.ру разбирался, стоит ли ставить прививку против гриппа.