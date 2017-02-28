Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Здоровый город

Количество заболевших ОРВИ в Кузбассе снизилось

Сегодня 09:40
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ua.today

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько человек заболело на прошлой неделе.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в период с 23 по 29 октября за медицинской помощью обратились более 14 000 кузбассовцев, заболевших ОРВИ. Из них 77,2% детей — это более 11 000.

В ведомстве отметили, что такой показатель вполне соответствует сезонному уровню. Более того, по сравнению с предыдущей неделей число заболевших даже уменьшилось на 736 человек.

Также специалисты напоминают, что прививочная в кампания в Кемеровской области близится к завершению. И всем, кто не успел поставить прививку, необходимо это сделать в ближайшее время, до начала эпидемии ОРВИ и гриппа. Поскольку для формирования иммунитета после прививки требуется около двух недель.

Ранее ВашГород.ру разбирался, стоит ли ставить прививку против гриппа.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
Горожанин
5 0
Блин, я только заболел, а в поликлинику не пошел. Нарушил статистику :(
ответить
аватар
Горожанин
3 1
Кстати прививку ставил месяц назад, но это не помешало мне чувствовать сейчас себя плохо
ответить
аватар
Андрей
0 1
Кстати прививку ставил месяц назад, но это не помешало мне чувствовать сейчас себя плохо
Температуры нет,а чувствуешь себя плохо,вот и вся прививка!А без температуры больничный не дают
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ