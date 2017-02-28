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«Л`Этуаль» устроила глобальную распродажу

Сегодня 19:25
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
www.letu.ru

Скидки действуют с 1 по 12 ноября.

Одна из самых популярных торговых сетей устроила обвал цен. В рассылке свои клиентам, а также на официальном сайте компания сообщает об акции — 50% на всё.

С 1 по 12 ноября можно купить косметику и парфюмерию мировых брендов за полцены. Скидка действует во всех магазинах «Л`Этуаль», а также на официальном сайте.

При этом скидка по акции не суммируется со скидкой по карте.

Подробности на сайте и у продавцов.

Комментарии 4
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хмырь
35 0
Очередной развод для лохов.нарисовали на ценниках цены в полтора раза дороже,а потом сделали типа скидку в 50%. Очень смешно.
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\\\
0 4
Нумерологи утверждают, что уже в наступившем месяцетаинственная планета Нибиру спровоцирует разрушительные землетрясения на Земле. Эти подземные толчки начнутся 19 ноября, а через некоторое время приведут к концу света, заявляют авторы соответствующих сообщений. По их версии, уже скоро таинственная планета должна оказаться совсем рядом с Землей.
ответить
аватар
куровой
0 6
Нумерологи утверждают, что уже в наступившем месяцетаинственная планета Нибиру спровоцирует разрушительные землетрясения на Земле. Эти подземные толчки начнутся 19 ноября, а через некоторое время приведут к концу света, заявляют авторы соответствующих сообщений. По их версии, уже скоро таинственная планета должна оказаться совсем рядом с Землей.
Выдыхай,бобер!!!
ответить
аватар
ххх
0 0
Нумерологи утверждают, что уже в наступившем месяцетаинственная планета Нибиру спровоцирует разрушительные землетрясения на Земле. Эти подземные толчки начнутся 19 ноября, а через некоторое время приведут к концу света, заявляют авторы соответствующих сообщений. По их версии, уже скоро таинственная планета должна оказаться совсем рядом с Землей.
В который раз уже ...?
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