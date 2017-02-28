Скидки действуют с 1 по 12 ноября.

Одна из самых популярных торговых сетей устроила обвал цен. В рассылке свои клиентам, а также на официальном сайте компания сообщает об акции — 50% на всё.

С 1 по 12 ноября можно купить косметику и парфюмерию мировых брендов за полцены. Скидка действует во всех магазинах «Л`Этуаль», а также на официальном сайте.

При этом скидка по акции не суммируется со скидкой по карте.

Подробности на сайте и у продавцов.