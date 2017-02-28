«Л`Этуаль» устроила глобальную распродажу
Сегодня 19:25
Скидки действуют с 1 по 12 ноября.
Одна из самых популярных торговых сетей устроила обвал цен. В рассылке свои клиентам, а также на официальном сайте компания сообщает об акции — 50% на всё.
С 1 по 12 ноября можно купить косметику и парфюмерию мировых брендов за полцены. Скидка действует во всех магазинах «Л`Этуаль», а также на официальном сайте.
При этом скидка по акции не суммируется со скидкой по карте.
Подробности на сайте и у продавцов.
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