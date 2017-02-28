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Кемеровчане пожаловались мэру на яму на Искитимском мосту

Сегодня 10:10
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
panoramio.com

Жители города Кемерово обратились к мэру с просьбой отремонтировать яму на Искитимском мосту.

«Уважаемый мэр города, а вы когда последний раз ездили по Искитимскому мосту, особенно в сторону от цирка к вокзалу? Там посередине яма. Может быть, всё-таки убрать её, пока кто-нибудь не произвел там аварию с жертвами человеческими?» — написал Константин Нефёдов в группе «Мэру на заметку».

Комментаторы добавили, что из-за дефекта автовладельцы портят колёса и подвеску машин, за месяц было уже несколько таких случаев.

Ранее «ВашГород.ру Кемерово» писал, что Илья Середюк поручил проверить качество асфальта во всех отремонтированных за год дворах.

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