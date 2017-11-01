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Власти раскритиковали школьную программу по русскому языку

Сегодня 19:30
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kremlinrus.ru

Школьная программа по русскому языку не соответствует требованиям современной жизни.

Об этом заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец на заседании Совета по русскому языку.

Программа не привязана к результату. Просто огромное количество часов, и непонятно, какие ожидания мы выставляем. Мы не выставляем почему-то наши ожидания по словарному запасу. Здесь уже один раз обсуждали. Мы словарный запас ребёнка не ставим своей задачей, и мы не проверяем его никогда. Но мы делаем какой-то фонетический разбор в младших классах, который вообще к жизни никакого отношения не имеет, который просто всех детей ставит в тупик, — цитирует «Российская газета» слова Голодец.

По её мнению, школьный курс по русскому языку построен неэффективно. Вице-премьер предложила создать единую систему словарей русского языка, чтобы у педагогов и их учеников не возникало путаницы из-за постоянных споров лингвистов. А для того, чтобы выбрать тот или иной словарь для процесса обучения, нужно разработать некую систему регулирования. Или признать, что слово можно произносить по-разному.

Для решения этих вопросов Ольга Голодец предложила создать рабочую группу.

Комментарии 19
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Денис
27 10
Согласен. Дети тратят кучу времени в школе на русский, но в итоге никаких знаний. Занимаются черт знает чем, но только не тем, что необходимо.
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отец
15 3
Так они могут говорить умные вещи!!Боже как долго до них это доходит.
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ната
28 1
Книжек нужно больше читать, написание слов само запоминается.Нормально нас раньше учили в 90-е,у кого мозги есть и кто хотел учиться тот грамотно пишет,а кому это образование до *** тот и пошел в ПТУ.
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Андрей
11 0
Образование есть то,что остается,когда выученное уже все уже забыто!А не ЕГЭ тесты с ответами.Как сама Голодец училась,может ее отправить на курсы квалификации по русскому
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Екарный бабай
12 1
Вроде бы правильно говорит. Только бы не заменили русский язык,православным образованием,а то она же из той компании что и Поклонская с Гундяевым.
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Екарный бабай
3 1
Вроде бы правильно говорит. Только бы не заменили русский язык,православным образованием,а то она же из той компании что и Поклонская с Гундяевым.
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Ххх
12 4
Согласен. Дети тратят кучу времени в школе на русский, но в итоге никаких знаний. Занимаются черт знает чем, но только не тем, что необходимо.
То же можно сказать о изучении иностранных языков.
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Седой 14423
7 0
Власти раскритиковали школьную программу по русскому языку
-------------------------------
Ребята,а не результат ли она вашей непосредственной деятельности,когда все,кому не лень(и вице-премьер в том числе) суют туда свой нос и пытаются что-то там "подправить".
Все,кроме специалистов-профессионалов.
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ж
16 0
Уничтожение нации, начинается с уничтожения языка.
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Седой 14423
18 1
какой-то фонетический разбор в младших классах, который вообще к жизни никакого отношения не имеет, который просто всех детей ставит в тупик
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Это даже не бред-это БРЕДИЩЕ.
Многие вещи из фундаментального образования не имеют на практике применения как такового,но они(знания) потому и фундаментальны,что на них основывается последующее понимание окружающего и опираются знания практические.
И,как ни странно вице- премьеру,но очень и очень многие вещи ставят в тупик учащихся.До тех самых пор,пока они не обучатся пониманию этих вещей.
Или она очередной апологет воспитания грамотных потребителей,не отягощенных "излишними" знаниями и навыками или настолько пугает перспектива получить множество всесторонне образованных людей,на фоне которых сами совсем не торт со своей тягой к легитимизации сословного общества и стаскиванием страны и народа в дремучую архаику?
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Мысли в слух
3 0
Так они могут говорить умные вещи!!Боже как долго до них это доходит.
И что плохо, что доходит до посторонних, по сути, людей, а вот до министра Васильевой и её гигантского штата чиновников - не доходит...
Может их всех стоит заменить на вменяемых специалистов?
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Мысли в слух
4 0
Вроде бы правильно говорит. Только бы не заменили русский язык,православным образованием,а то она же из той компании что и Поклонская с Гундяевым.
Скорее не она, а действующий министр образования.
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Yes
6 0
Помню читал, что американских военных летчиков готовят на много быстрей, чем наших. У них главное - это летные часы, т.е. практика. Выполнение сложных фигур. А нашим летчикам забивают головы теорией, сопроматом, черчением, углубленным изучением химических и физических свойств материалов, устройством приборов. Как-буд то они, в случае аварии или поломки смогут отремонтировать истребитель, перехватчик или бомбардировщик. А зато на лётной подготовке экономят.
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123
5 0
После прочтения цитаты госпожи Голодец, терзаюсь противоречивыми желаниями: отправить вышеуказанную получать начальное образование ( для научения оной формулированию мыслей на том самом русском языке) или уехать, к чертям, из страны.
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123
4 0
Потому что госпожа Голодец в русском языке явно успеха не достигла в школе. Месть махровой троечницы, что ли?
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z
1 0
Потому что госпожа Голодец в русском языке явно успеха не достигла в школе. Месть махровой троечницы, что ли?
А где генеральная прокуратура? Данное заявление вводит в заблуждение граждан рф и является угрозой русской культуре.
А именно в той части, что фонэтический разбор "не нужен".
Языка без фонэтики не существует, ибо это будет мертвый язык.
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Седой 14423
1 0
Помню читал, что американских военных летчиков готовят на много быстрей, чем наших. У них главное - это летные часы, т.е. практика. Выполнение сложных фигур. А нашим летчикам забивают головы теорией, сопроматом, черчением, углубленным изучением химических и физических свойств материалов, устройством приборов. Как-буд то они, в случае аварии или поломки смогут отремонтировать истребитель, перехватчик или бомбардировщик. А зато на лётной подготовке экономят.
Образование является таковым,когда формирует определенный тип мышления,а то что ты описал -это дрессировка мартышек в цирке.Воспитание человека-функции,не способного выйти за определенные рамки,установленные вот таким "образованием".
Отремонтировать самолет в воздухе,когда отвалилось крыло не сможет никто,но..За рубежом признаются,что пилоты превратились в операторов бортового компьютера,неспособных взять управление судном на себя при отказе систем и переходят на советскую систему подготовки,кстати позволяющую догадаться поставить при отказе приборной панели стакан с водой на панель и,соблюдая горизонт по нему,по памяти найти запасный аэродром в тайге,посадив на него пассажирский лайнер.
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
0 0
Книжек нужно больше читать, написание слов само запоминается.Нормально нас раньше учили в 90-е,у кого мозги есть и кто хотел учиться тот грамотно пишет,а кому это образование до *** тот и пошел в ПТУ.
Полностью Вас поддерживаю! Читать необходимо. А что происходит сейчас? "Нам некогда читать Пушкина,- мы им гордимся"
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