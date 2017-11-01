Школьная программа по русскому языку не соответствует требованиям современной жизни.

Об этом заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец на заседании Совета по русскому языку.

Программа не привязана к результату. Просто огромное количество часов, и непонятно, какие ожидания мы выставляем. Мы не выставляем почему-то наши ожидания по словарному запасу. Здесь уже один раз обсуждали. Мы словарный запас ребёнка не ставим своей задачей, и мы не проверяем его никогда. Но мы делаем какой-то фонетический разбор в младших классах, который вообще к жизни никакого отношения не имеет, который просто всех детей ставит в тупик, — цитирует «Российская газета» слова Голодец.

По её мнению, школьный курс по русскому языку построен неэффективно. Вице-премьер предложила создать единую систему словарей русского языка, чтобы у педагогов и их учеников не возникало путаницы из-за постоянных споров лингвистов. А для того, чтобы выбрать тот или иной словарь для процесса обучения, нужно разработать некую систему регулирования. Или признать, что слово можно произносить по-разному.

Для решения этих вопросов Ольга Голодец предложила создать рабочую группу.