Школьная программа по русскому языку не соответствует требованиям современной жизни.
Об этом заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец на заседании Совета по русскому языку.
Программа не привязана к результату. Просто огромное количество часов, и непонятно, какие ожидания мы выставляем. Мы не выставляем почему-то наши ожидания по словарному запасу. Здесь уже один раз обсуждали. Мы словарный запас ребёнка не ставим своей задачей, и мы не проверяем его никогда. Но мы делаем какой-то фонетический разбор в младших классах, который вообще к жизни никакого отношения не имеет, который просто всех детей ставит в тупик, — цитирует «Российская газета» слова Голодец.
По её мнению, школьный курс по русскому языку построен неэффективно. Вице-премьер предложила создать единую систему словарей русского языка, чтобы у педагогов и их учеников не возникало путаницы из-за постоянных споров лингвистов. А для того, чтобы выбрать тот или иной словарь для процесса обучения, нужно разработать некую систему регулирования. Или признать, что слово можно произносить по-разному.
Для решения этих вопросов Ольга Голодец предложила создать рабочую группу.
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Ребята,а не результат ли она вашей непосредственной деятельности,когда все,кому не лень(и вице-премьер в том числе) суют туда свой нос и пытаются что-то там "подправить".
Все,кроме специалистов-профессионалов.
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Это даже не бред-это БРЕДИЩЕ.
Многие вещи из фундаментального образования не имеют на практике применения как такового,но они(знания) потому и фундаментальны,что на них основывается последующее понимание окружающего и опираются знания практические.
И,как ни странно вице- премьеру,но очень и очень многие вещи ставят в тупик учащихся.До тех самых пор,пока они не обучатся пониманию этих вещей.
Или она очередной апологет воспитания грамотных потребителей,не отягощенных "излишними" знаниями и навыками или настолько пугает перспектива получить множество всесторонне образованных людей,на фоне которых сами совсем не торт со своей тягой к легитимизации сословного общества и стаскиванием страны и народа в дремучую архаику?
Может их всех стоит заменить на вменяемых специалистов?
А именно в той части, что фонэтический разбор "не нужен".
Языка без фонэтики не существует, ибо это будет мертвый язык.
Отремонтировать самолет в воздухе,когда отвалилось крыло не сможет никто,но..За рубежом признаются,что пилоты превратились в операторов бортового компьютера,неспособных взять управление судном на себя при отказе систем и переходят на советскую систему подготовки,кстати позволяющую догадаться поставить при отказе приборной панели стакан с водой на панель и,соблюдая горизонт по нему,по памяти найти запасный аэродром в тайге,посадив на него пассажирский лайнер.